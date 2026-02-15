過年別只逛三峽老街！第三棲地10天快閃，逛森林系市集、拍藍染美照。

春節走春別只逛老街！三峽最美「第三棲地」限時10天啟幕，結合絕美植藝、藍染展覽與野之市集，邀您感受質感慢生活。

2026春節假期除了逛熱鬧的老街，三峽現在多了一處充滿野性美感的期間限定綠洲！久年機構特別選在農曆新年期間，於中園國小對面打造了限時開放的「第三棲地 Habitat³」。這座基地結合了藝術策展、精緻植藝與風格市集，透過「像素藝術」轉譯地方風土，將三峽最具代表性的藍染文化與森林氣息濃縮在此。這不僅是過年出遊的新景點，更為繁忙的現代人提供一個放鬆身心的緩衝空間。



▲三峽第三棲地快閃啟幕，久年機構結合ESG永續思維與植藝裝置打造城市共生空間。

▲久年植嶼微型特展，結合三峽藍染文化與植物裝置，重現百年風土的感官流轉。





走進久年植嶼感受藍染韻味

在「第三棲地」的核心位置，這場名為「久年植嶼」的微型植藝策展，絕對是春節期間最仙的打卡點。由久年機構攜手「溫度物所」與「留白計畫」共同策劃，場域內運用了大量原生植物與三峽傳統藍染布藝。巨大的植栽裝置在如溫室般的通透空間中自由舒展，藍染的色彩如同溪流般交織其間，象徵著百年來滋養三峽土地的水源與人文。旅人穿梭在層層疊疊的綠意與染布之間，彷彿進入了一座承載記憶的療癒島嶼。每一處轉角都充滿了流動感，讓來訪者在走春時能透過五感體驗，細細品味三峽獨有的在地風情。



▲溫度物所打造的大型植藝裝置，以原生植物呼應久年機構紮根土地的品牌精神。

必逛野之市尋找在地風土味

除了仙氣十足的藝術裝置，同步於過年登場的「野之市」主題市集更是亮點。這場為期八天的市集集結了三峽在地優秀的風格品牌，從充滿生命力的水耕植物，到散發手作溫度的藍染織品，展現出強大的地方創作能量。過年出遊絕對不能錯過美食，現場還有減糖甜點、天然果乾以及散發茶香與咖啡香的攤位，讓人能以最輕鬆的方式享受「野食」與「野藝」。遊客還有機會透過品牌互動，獲得限量贈送的「植嶼種籽」設計禮，親手種下對新的一年理想生活的想望，體驗最有質感的生活況味。



▲野之市主題市集盛大登場，集結三峽在地風格品牌與手作工藝，找回生活品味。





實踐永續思維深耕在地情懷

久年機構這次選在春節推出的快閃行動，背後更是一場關於永續建築與土地回饋的實踐。從早期在北大特區的耕耘，到承攬安藤忠雄大師的營造工程，久年一直將三鶯地區視為長期承諾的土地。在建築正式動工前，不急著拉起冰冷的圍籬，而是透過這座「第三棲地」與社區鄰里對話。開幕儀式更特別以植下原生樹苗取代傳統剪綵，象徵在三峽深耕紮根。這種對環境友善的初心，讓建築不再只是鋼筋水泥，而是與城市共生、充滿溫度的情感載體，也為2026年的三峽注入一股充滿生命力的永續能量。



▲久年機構ESG在地實踐，在都更基地動工前發起城市永續行動，與鄰里社區共好。







三峽 第三棲地 Habitat³ 城市快閃計畫

活動日期： 2026 年 2 月 11 日至 2 月 20 日（春節期間限定）

活動地點： 三峽區中園國小對街（都更基地）

野之市市集時間： 2026 年 2 月 11 日至 2 月 18 日

進駐品牌：

植物美學： 直栽生態居家

質感手作： 靛濃 indigo（藍染織品）

風格甜點： 糕幸甜點（減糖系列）

在地好物： 茗軒坊（土耳其果乾）

特別活動： 現場與市集品牌深度互動，可兌換限量設計禮「植嶼種籽」乙份，送完為止。





春節注意事項要先看！

更多三峽第三棲地照片

▲場域內精緻的靜態植藝，將三峽山林資源轉化為微觀的像素藝術日常片段。

▲第三棲地 Habitat³ 裝置藝術細節，以漂浮生態意象展現建築與自然的和諧共生。