▲宜蘭頭城美食5選！鐵道咖啡廳超美、必吃草莓大福在這，海景咖啡廳也有。

宜蘭頭城美食一次收！精選5間人氣店家，從鐵道日式咖啡廳、爆紅草莓大福、海景咖啡，到在地飲料與高CP值海鮮餐廳，吃喝拍照一次滿足，頭城必收藏清單。

想規劃宜蘭頭城一日遊？本篇精選 5 間人氣美食，帶你從宛如鎌倉的鐵道日式咖啡廳 「捌㡯珈琲」、一週只賣四天且預約爆滿的 「三日和菓」 草莓大福，一路吃到外澳無敵海景咖啡。還有在地人激推的 30 年 「木瓜王」 果汁與大溪漁港超澎湃的海鮮餐廳，無論是美照打卡還是高 CP 值美食，這份頭城清單一次收藏！



▲宜蘭頭城美食一次收！精選5間人氣店家，吃喝拍照一次滿足，頭城必收藏清單（攝影：蕭芷琳）



▲從鐵道日式咖啡廳、爆紅草莓大福、海景咖啡，到在地飲料與高CP值海鮮餐廳全都有（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城咖啡廳推薦「捌㡯珈琲」旁邊就是鐵道

在宜蘭頭城的鐵道旁，一間日式老宅靜靜佇立於綠意之中，火車行經時的轟隆聲，成了最真實的背景音。這裡是近年在社群間話題不斷的「捌㡯珈琲」，不少旅人形容，一踏進店內就像瞬間被傳送到日本鎌倉。木質調空間、自然光影與窗外鐵道交錯，讓人不自覺放慢步調，也讓「看火車喝咖啡」成為宜蘭頭城最新的療癒行程。



完整文章：宜蘭頭城咖啡廳推薦！捌㡯珈琲 一秒置身鎌倉，鐵道旁日式老宅超美。



▲宜蘭頭城咖啡廳推薦「捌㡯珈琲」緊鄰鐵道成為拍照熱點（攝影：蕭芷琳）

▲宜蘭頭城美食「捌㡯珈琲」推薦菜單：蜂蜜檸檬氣泡飲（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城咖啡廳推薦「三日和菓」草莓大福必吃

隱身鐵道旁的「三日和菓」一週只賣四天！隨著初春草莓季正式登場，選用苗栗大湖草莓的草莓大福再度掀起搶購熱潮，不少甜點迷直言：「沒預約真的吃不到。」時間一到店面一開，因為店內每次僅限3組客人入內，店外就會排滿人潮，建議大家可以儘早抵達，或是事先預約才不會久候。



完整文章：宜蘭必吃草莓大福！三日和菓 記得預約、一週只賣四天，開心果大福也超推。



▲宜蘭必吃草莓大福推薦，三日和菓一週僅營業四天，草莓季開賣即吸引排隊人潮（攝影：蕭芷琳）

▲三日和菓草莓大福選用苗栗大湖草莓，未預約現場往往一開店就都是人（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城咖啡廳「九號咖啡外澳館」旁邊就是沙灘海景

來宜蘭不能錯過的海景咖啡廳！位於宜蘭頭城外澳海灘旁的「九號咖啡外澳館」，以絕美海景、親子友善空間與蘭陽在地美食吸引不少遊客；現場不只有大面落地窗的無敵海景，還有整片的沙灘，難怪成為東北角網美打卡熱點之一。



完整文章：宜蘭海景咖啡廳！頭城美食推薦 九號咖啡外澳館 菜單低消120元，有海有沙灘超讚。



▲位於宜蘭頭城外澳海灘旁的「九號咖啡外澳館」以絕美海景、親子友善空間與蘭陽在地美食吸引不少遊客（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭海景咖啡廳「九號咖啡外澳館」東北角網美打卡熱點之一（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城飲料店推薦「木瓜王」40元珍珠奶茶必喝

在宜蘭頭城這座緊鄰山海的小鎮，藏著一間深受在地人喜愛的果汁老店「頭城木瓜王」。這間位於復興路、藏身竹林間的老攤車，開業超過30年，專賣現打果汁與牛奶飲品，成為許多頭城人與遊客心中的首選。走過路過，很難不被那句「純果現打」吸引。



完整文章：宜蘭頭城飲料店推薦！木瓜王 在地人喝這間，40元珍珠奶茶必喝。





▲宜蘭頭城飲料店「木瓜王」必點菜單：木瓜牛奶、綜合果汁（攝影：蕭芷琳）

▲下次造訪宜蘭頭城，不妨繞進這條小巷弄，點一杯木瓜牛奶或綜合果汁吧（攝影：蕭芷琳）

宜蘭海鮮餐廳推薦「煎炸的魚 腳滑的螃蟹」高CP值別錯過

隱身於宜蘭頭城大溪漁港旁的「煎炸的魚 腳滑的螃蟹」，來這邊必點上這碗「霸王米粉湯」。主打自家漁船新鮮直送與海景第一排視野，加上親民價格與誠意十足的海鮮用料，成為不少內行人推薦的隱藏版高CP值餐廳，來宜蘭頭城可別錯過了。



完整文章：宜蘭海景餐廳推薦！煎炸的魚 腳滑的螃蟹 霸王米粉湯菜單必點，高CP值海鮮餐廳。





▲宜蘭海景餐廳推薦「煎炸的魚 腳滑的螃蟹」推薦菜單：霸王海鮮米粉湯 $320（攝影：蕭芷琳）

▲宜蘭海景餐廳推薦「煎炸的魚 腳滑的螃蟹」推薦菜單：限量季節小鱈魚（攝影：蕭芷琳）

宜蘭更多美食懶人包推薦

推薦閱讀：宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。

推薦閱讀：宜蘭海鮮餐廳5間推薦！飛魚拉麵、爐端燒香魚必吃，這邊還能現釣現吃。

推薦閱讀：宜蘭5間特色咖啡廳推薦！笑笑羊超萌、秘境玻璃屋必拍，這家水蜜桃冰沙IG爆紅。