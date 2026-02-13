過年大掃除必看！2026全台垃圾清運攻略，這3天全台停收，大型家具預約最後期限快筆記。

2026春節垃圾清運全攻略，整理全台除夕加班、初一至初四停收時間。包含巨大垃圾預約截止日期、雙北定點收運站位置與App查詢指南。

隨著2026年農曆新年的腳步漸近，家家戶戶紛紛展開歲末大掃除，準備迎接煥然一新的春節。然而，在汰舊換新的過程中，最令民眾困擾的往往是垃圾清運的排程。環境部近期正式釋出「115年春節期間全國垃圾清運時間表」，提醒民眾各縣市收運時間皆有變動。特別是初一至初三期間，全台多數地區將進入停收狀態。這不僅是一次環境管理的考驗，更是一場關於居家生活秩序的預先規劃。

▲2026春節倒垃圾指南，雙北設70處定點收受站，全台垃圾車清運、資源回收、巨大垃圾規定總整理



雙北桃園除夕加班清運，定點收受站成為外食族救星

針對北部生活圈的讀者，台北市與新北市的垃圾清運邏輯較為相近。2月16日除夕當天，環保局將採取白天加班收運的方式，並於傍晚6時前全數結束，夜間則全體停收。對於初一至初三無法在室內存放垃圾的家庭，台北市貼心設置了30處限時收受點，新北市更擴大規模至70處定點收運站。民眾若錯過垃圾車鈴聲，可透過官方網站查詢最近的定點位置，避免家中廚餘在春節期間產生異味，影響圍爐興致。

大型家具預約截止倒數，2月上旬為最後黃金登記期

除了日常垃圾，大掃除最常面臨的便是舊沙發、床墊等巨大垃圾的去留。根據環境部公告，各縣市針對巨大垃圾的清運皆採取預約制，且截止日期出乎意料地早。多數縣市如桃園市、基隆市及中南部地區，預約登記截止日多設在2月6日至2月11日之間。一旦錯過這段黃金登記期，清運排程將會被推遲至2月23日初七之後。建議有換新家具需求的讀者，務必在2月上旬就撥打各區清潔隊電話，確保舊物能在除夕前順利離家。

中南部初一至初四停收，清運人力規劃確保環境整潔

轉看中南部與東部地區，清運邏輯則展現出對環保人員休息權利的重視。苗栗縣、台中市、南投縣及嘉義市等地區，多採取初一至初四連續停收4天的策略。雖然部分地區如宜蘭縣會在初三提前啟動加班收運，但多數區域仍需等到2月21日初五才全面恢復正常。在這段長達96小時的停收期，各縣市環保局強烈呼籲民眾將垃圾暫存於家中，切勿隨意丟棄於路邊或電線桿旁，以免遭到最高6000元的重罰，讓過年紅包白白縮水。

數位化查詢服務上線，手機定位追蹤垃圾車最新動態

隨著智慧生活普及，各縣市紛紛推出專屬App以解決資訊落差。台南市的「台南環保通」與新北市的「新北樂圾車」網站，皆提供即時地圖定位與春節特別公告。民眾只需透過手機，即可掌握附近清運車輛的具體位置。面對即將到來的2026年春節，掌握資訊就是掌握居家品質。提前安排大型垃圾清運、預先處理資收物，並準確記憶除夕加班時間，便是給予家人最清爽、最舒適的農曆新年禮物。



各地區春節垃圾收運重點彙整

北部地區（雙北/桃/基/竹/宜）

除夕： 白天加班收運，傍晚 18:00 前結束，夜間全面停收。

初一至初三： 全面停收（台北、新北、桃園設有特定定點收受站）。

初四： 台北、新北、桃園恢復收運；新竹、基隆多於初五恢復。

大型垃圾： 宜蘭、桃園最晚需於 2/11 前完成預約登記。

中部地區（苗/中/彰/投/雲）

除夕： 採日間收運，部分鄉鎮僅收運至中午。

初一至初三： 全面停收。

初四： 台中市採定時定點加班清運，其餘縣市多於初五恢復正常。

大型垃圾： 苗栗、南投登記截止日多落在 1/31 至 2/10 之間。

南部地區（嘉/南/高/屏）

除夕： 提早自上午開始清運，收完為止，夜間不收垃圾。

初一至初三： 全面停收。

初四： 台南、高雄恢復正常收運；嘉義、屏東部分鄉鎮初五才啟動。

大型垃圾： 高雄與台南建議最晚於 2/9 前撥打專線預約。

東部與離島地區（花/東/澎/金/馬）