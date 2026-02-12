> 美食 > 麥當勞買一送一！麥當勞APP春節抽6大買一送一，蘋果派買一送一 大薯買一送一吃爆。

tiger Walker 玩樂季麥當勞買一送一刮刮樂
2026-02-12 12:01文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:麥當勞
麥當勞APP推出「好運開跑 一馬當先」刮刮樂，2026/2/13至2/19天天可玩，包含買一送一與超值全餐送雞腿等春節優惠。
麥當勞買一送一抽起來！這次為了讓粉絲們開春就搶優惠，麥當勞在2/13-2/19期間，在麥當勞 APP 推出「好運開跑 一馬當先」刮刮樂活動，主打天天都能玩，還有百分之百中獎率。這次活動有機會抽中6款點心買一送一，除了有機會抽「大薯買一送一、勁辣香鷄翅買一送一」還有難得一見的「蘋果派買一送一」，速食控準時開抽。
▲麥當勞推出「好運開跑 一馬當先」刮刮樂，2/13至2/19限時登場，會員天天可玩。
▲麥當勞推出「好運開跑 一馬當先」刮刮樂，2/13至2/19限時登場，會員天天可玩。


刮刮樂活動方式一次看

這波「好運開跑 一馬當先」刮刮樂自 2026/2/13 14:00 起至 2/19 止，只要是麥當勞 APP 會員，每日每帳號皆可參加1次刮刮樂遊戲，系統將隨機發送優惠券，人人有獎、獎項隨機提供。活動期間不限平假日，粉絲只要登入 APP 進入活動頁面即可參與，實際優惠內容與兌換期限依 APP 顯示為準。
▲麥當勞APP會員於2026/2/13至2/19每日可參加1次刮刮樂活動。
▲麥當勞APP會員於2026/2/13至2/19每日可參加1次刮刮樂活動。



6大買一送一拼手氣抽

在優惠內容上，「好運開跑 一馬當先」涵蓋多款人氣品項。有機會抽中早餐時段「薯餅買一送一」，或是午餐「購買任一超值全餐，即送麥脆鷄腿1塊，或勁辣香鷄翅一份2塊」。粉絲也有機會抽中點心必吃「單點麥克鷄塊4塊、勁辣香鷄翅一份2塊、大薯、蘋果派、焦糖奶茶冰」等6大品項享買一送一，讓人春節試手氣抽起來。
▲麥春節期間打開麥當勞APP參加刮刮樂，活動主打百分之百中獎率，有機會抽中6大買一送一（攝影：張人尹）
▲麥春節期間打開麥當勞APP參加刮刮樂，活動主打百分之百中獎率，有機會抽中6大買一送一（攝影：張人尹）




麥當勞「好運開跑 一馬當先」刮刮樂活動資訊

活動期間：2026年2月13日（五）14:00 起至 2 月 19 日（四）止。 
活動方式：使用「麥當勞APP」，會員每日每帳號可參加1次，隨機領取各種優惠券。兌換期限以麥當勞APP 實際顯示為準。

獎項內容：

  • 單點麥克鷄塊(4塊)、勁辣香鷄翅(一份2塊)、大薯、薯餅、蘋果派、焦糖奶茶(冰)買一送一
  • 買超值全餐送麥脆鷄腿1塊(原味/辣味)或勁辣香鷄翅(一份2塊)。

速食控春節必吃話題

推薦閱讀：春節開運速食9間！過年必吃薯來堡 炸雞金磚盒 龍蝦火山披薩，速食買一送一過年聚餐吃起來。

推薦閱讀：炸湯圓比薩！必勝客春節限定金皇軟殼蟹鮑魚比薩，花好月圓愛心比薩加碼回歸。

推薦閱讀：頂呱呱買一送一！66大順炸雞桶限時249元，地瓜薯條再推買一送一。

