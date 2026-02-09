▲春節開運速食9間！過年必吃薯來堡 炸雞金磚盒 龍蝦火山披薩，速食買一送一過年聚餐吃起來。

春節開運速食9間吃起來！每年農曆年除了除夕一直吃到初五的年菜車輪戰之外，親戚好友、大人小孩聚餐一定要揪團開速食趴才對味。這次窩客島整理2026春節限定9間速食話題，每年過年必吃的「麥當勞薯來堡」、肯德基限定「炸雞金磚盒」、超豪華達美樂「龍蝦火山披薩」，還有拿坡里、頂呱呱買一送一優惠，過年通通吃起來。
麥當勞2026春節必吃：麥當勞薯來堡麥當勞薯條買一送一開吃！每年春節必吃「麥當勞薯來堡」解凍回歸，這次金迎招財薯來堡在1/28起強勢回歸陪粉絲過春節，這次更加碼推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔讓粉絲收藏。麥當勞自1月28日至3月3日限時供應金迎招財系列，包含牛肉與鷄肉選擇，搭配黑胡椒醬與金黃薯餅，成為不少粉絲心中固定的新年口味。
肯德基2026春節必吃：富貴金沙起司脆雞開運金磚盒這次肯德基推出年節限定新品「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，將於2/10起限量開賣，其中吃得到2026集節新口味「富貴金沙起司脆雞」，搭配兩款金沙沾醬、香酥脆薯、鱈魚圈圈、黃金超蝦塊與新蛋撻「原味蛋撻－超極酥」，適合年節聚餐，同時可享迎財享7折優惠價888元，並隨套餐加贈限量「炸雞造型開運金棒棒春聯」。另外，在2/23前，外送單筆消費滿800元，還可免費獲得原味蛋撻－超極酥禮盒乙盒，讓春節聚會一次把新品吃透透。
必勝客 2026春節必吃：金皇軟殼蟹鮑魚比薩春節圍爐必吃比薩！這次必勝客看準春節聚餐話題，特別推出澎湃豪華的新品「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，用滿滿海味讓圍爐的餐桌超澎派。此外，愛心造型的「花好月圓愛心比薩」這次也升級回歸，把傳統台味炸湯圓結合比薩，春節跟家人聚餐約吃還有優惠套餐選擇，再掀速食話題。
達美樂 2026春節必吃：龍蝦金沙起司火山披薩達美樂披薩有整隻龍蝦！迎接新年聚餐檔期，達美樂以火山披薩系列為主軸，推出全新「金沙起司火山」概念新品，結合鹹蛋黃金沙與濃郁起司醬，鎖定節慶團聚需求。特別的是，達美樂更攜手台北喜來登辰園餐廳，推出限量版「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，不只尺寸放大，還給你整個「龍蝦禮盒」，新年聚餐超有面子。
拿坡里 2026春節必吃：開運花生嫩雞披薩買大送大迎接新春檔期，拿坡里披薩‧炸雞推出多項團圓優惠與新品組合。活動期間於門市內用或外帶，購買指定套餐可獲得可口可樂限量撲克牌乙副，數量有限送完為止。同時推出新品「開運花生嫩雞披薩」，並祭出新品披薩買大送大優惠，指定六款口味兩個大披薩原價880元起，特惠價490元。另有人氣經典原味蛋塔同步優惠，6入原價270元，特惠價199元，適合節慶聚餐與餐後分享。
三商炸雞 2026春節必吃：義式炸雞買6送6三商炸雞於新春期間主打高份量優惠，推出「20隻爆打檸檬胡椒桶」，內容包含10隻原味胡椒翅腿與10隻檸檬脆皮二節翅，原價480元，特惠價199元，活動至3/16止。另有新春限定外帶「買6送6」義式炸雞優惠，12塊原價780元，特惠價366元，至2/23止。活動期間單筆消費滿499元加贈煉乳銀絲卷，三商i美食會員使用APP點數，還可兌換會員價195元的專屬優惠。
摩斯漢堡 2026春節必吃：春節套餐優惠摩斯周邊小物必搶！摩斯漢堡看準春節前後的聚會與拜年需求，自1月8日至2月16日推出新春活動，結合限定餐點、年節贈禮與加購週邊，從吃的到收藏小物一次備齊。活動期間只要到門市消費指定商品，就能獲得馬年限定新春小物，超可愛「雞塊兄弟帆布袋」還有「MOS招牌小燈箱」，速食控必收藏。
頂呱呱2026春節必吃：買一送一+66大順炸雞過年就是要吃各種優惠！頂呱呱2026年馬年春節優惠搶先開跑，這次特別為炸雞控準備限時8天的「新春好雞運」。於即日起，全台門市同步推出超霸氣的66大順炸雞桶，不但內容豐富，價格更是直接下殺到249元。除了經典的炸雞組合外，大家最愛的台味地瓜薯條也加入買1送1的戰局，搭配香噴噴的辣味雞翅單點折扣。
繼光香香雞 2026春節必吃：新春大吉餐過年聚會絕對少不了炸物陪伴，台灣炸雞界的第一品牌「繼光香香雞」自2月6日起推出新春大吉餐。這次套餐內容集結了人氣最高的香香炸雞與Q彈魷魚，整體優惠下殺至88折，取其發發的吉祥諧音。更令人期待的是，只要購買指定大吉套餐，就能直接把全台限量的馬年好運春聯帶回家。無論是當作下午茶點心還是深夜宵夜，這些經典明星商品都能讓親友相聚的時光變得更加歡樂與滿足。
