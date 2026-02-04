炸湯圓比薩！必勝客春節限定金皇軟殼蟹鮑魚比薩，花好月圓愛心比薩加碼回歸。

必勝客春節限定推出金皇軟殼蟹鮑魚比薩，主打高規格海鮮與多人套餐選擇，搭配花好月圓愛心比薩回歸，春節聚餐、情人節聚餐話題必吃。

▲必勝客春節主打金皇軟殼蟹鮑魚比薩，以高規格海鮮設定，成為不少家庭過年聚餐的方便選擇（攝影：張人尹）。

金皇軟殼蟹鮑魚比薩52折

▲必勝客金皇軟殼蟹鮑魚比薩集結軟殼蟹、鮑魚與干貝，整張比薩鋪滿海鮮，份量感十足。





春節套餐讓多人聚餐更輕鬆

▲「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」可加價升級「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」限時優惠219元。

花好月圓愛心比薩甜蜜回歸

▲必勝客花好月圓愛心比薩以愛心造型登場，結合湯圓與紅豆，成為春節甜點亮點。



▲必勝客以外帶與套餐形式簡化備菜流程，讓粉絲在春節期間也能輕鬆準備團圓餐桌（攝影：張人尹）。





必勝客2026春節限定 金皇軟殼蟹鮑魚比薩

販售時間：即日起至3/2（或售完為止）

販售價格：外帶買大送大/外送買大送小968元；PK APP外帶單點嚐鮮價499元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP

春節圍爐必吃比薩！這次必勝客看準春節聚餐話題，特別推出澎湃豪華的新品「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，用滿滿海味讓圍爐的餐桌超澎派。此外，愛心造型的「花好月圓愛心比薩」這次也升級回歸，把傳統台味炸湯圓結合比薩，春節跟家人聚餐約吃還有優惠套餐選擇，再掀速食話題。新品「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」是必勝客為春節打造的海味主角，選用整隻軟殼蟹、鮑魚、干貝等食材，鋪滿整張大比薩，打造年菜份量的澎湃比薩，優惠價52折、499元就能開吃。此外，必勝客也推同步推出春節限定「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」鮮嫩多汁的整隻波士頓龍蝦，搭配大蝦、干貝與蛤蠣，一次備齊過年餐桌的海味。針對家庭或多人聚會，必勝客同步推出多款春節套餐，滿足不同用餐需求。其中推薦「新春烏金噴發火山餐」包含金皇軟殼蟹鮑魚大比薩，並可升級成超有年味的「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，再搭配第二個大比薩、副食與飲料，適合想一次準備完整餐桌的聚會需求。除了鹹食主餐，必勝客也在春節與情人節期間帶回「花好月圓愛心比薩」，以愛心造型呈現，配料結合超台味的紅白小湯圓、紅豆、花生粉與煉乳，將台式甜點元素融入比薩形式，成為聚餐收尾的甜蜜角色。花好月圓愛心比薩限時回歸售價299元，無論是情人節約會或春節團聚後分享都很可以。





必勝客2026春節限定 金奢波士頓龍蝦海鮮比薩

販售通路：僅限PK APP預購

販售時間：即日起至3/2，全台限量1000份，售完為止

販售價格：優惠價1,888元（原價2,099元）

販售方式：本優惠僅限「單點」，不適用外帶買大送大、外送買大送小等套餐/優惠組合，且不可更換餅皮。僅限透過PK APP預購並於線上完成付款；需於取餐日前一日、門市營業時間內完成預購。若預購時間已超過門市當日營業時間21:00後，則需至少提前兩日完成訂購。





必勝客2026春節限定 金饌烏魚子火山熔岩餅皮

販售時間：即日起至3/2（或售完為止）

販售價格：限大比薩加購升級，加購價249元；1/20–2/9網路限定早鳥價219 元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP





必勝客 花好月圓愛心比薩 販售資訊

販售期間：2026/2/3起至2026/2/14 (或售完為止)

販售方式：單點299元

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP



