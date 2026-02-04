春遊宜蘭必看！宜蘭綠舞「吃好睡好計劃」一泊二食，壽喜燒、宵夜加碼萌寵互動全攻略。

宜蘭綠舞飯店推3月平日住宿優惠，每人2,072元起享一泊二食。包含浴衣體驗、萌寵互動與精品鍋物，陪你度過最愜意的春日假期。

春天的腳步悄悄來到蘭陽平原，在這個適合出遊的時節，不需要長途跋涉，也能在宜蘭找到一處洗滌心靈的避風港。宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至2026年3月31日，特別針對週一至週四的平日時段，策劃了「3月專屬・春日吃好睡好計劃」。這項專案旨在邀請渴望放慢腳步的旅人，以每人最低2,072元起的超值預算，入住質感客房並享受一泊二食的精緻待遇。在繁忙的城市節奏中，這裡提供了一個空間，讓旅人能夠避開週末人潮，以最從容的步調感受日式美學生活 。

▲入住旅客可換穿經典浴衣，在日式園區內拍出充滿質感的度假美照。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



沉浸日式美學與萌寵互動

綠舞國際觀光飯店擁有廣達5.7公頃的日式造景園區，是全台最完整的和風度假勝地。旅客在此可以換上經典浴衣，漫步在充滿禪意的庭園中，一秒穿越至日本。除了視覺的享受，飯店更準備了多元的深度體驗。旅客可以從「經典浴衣體驗」、「手作日式和菓子」或最新的「SASA Play 灑畫」中三擇一參與。對於熱愛小動物的家庭或情侶，園區內的萌寵互動更是行程亮點，旅客能近距離接觸溫馴的水豚、活潑的羊駝以及可愛的梅花鹿，在充滿綠意的環境中感受被萌寵包圍的幸福感 。

▲近距離與超萌水豚互動，是造訪綠舞園區絕對不能錯過的療癒行程。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

窗景浴缸與高品質住宿空間

在住宿選擇上，本專案提供多元的房型以滿足不同需求。玥雙人客房每晚5,888元起，嵐四人客房則為8,288元起。每一間客房都巧妙地利用大片窗景將自然光引入室內，讓室外的綠意與室內的簡約設計融為一體。最受旅人喜愛的莫過於房內的浴缸配置，讓人在結束一整天的園區探索後，能一邊泡澡放鬆，一邊遠眺龜山島的壯麗與蘭陽平原的田園風光。房內更貼心備有客房MINI BAR與迎賓小點，為入住體驗增添了一份尊榮感 。

▲客房擁有大片窗景，能一邊泡澡一邊眺望龜山島與蘭陽平原美景。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



日光璽舞雙人鍋物與宵夜饗宴

「吃好」是這趟旅程的核心。晚餐時段，旅客可前往日光璽舞餐廳享用精心準備的雙人鍋物，餐點提供經典的壽喜燒或全新推出的味噌腐乳鍋二選一。味噌腐乳鍋以溫潤的湯頭暖心暖胃，非常適合春季微涼的夜晚。若夜晚感到飢腸轆轆，飯店還特別為住客提供免費宵夜時段，讓旅人在舒暢的氣氛中為一天畫下完美句點。從早餐的蝶舞咖啡廳到晚間的特色鍋物，每一口都是主廚團隊對食材與風味的極致追求 。

▲晚餐可選擇日光璽舞壽喜燒或新品味噌腐乳鍋，享受暖心的鍋物饗宴。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

完整設施與文創手作樂趣

除了豐富的食宿內容，專案還包含多項休閒設施的使用。旅客可以免費使用休閒中心的風呂浴場、健身設備，孩子們則能在Kids Club或Switch遊戲區盡情玩耍。此外，飯店還提供文創小舖DIY活動，讓旅客能親手製作獨一無二的紀念品。無論是情侶想要浪漫共處，或是好友與親子家庭想要共度高品質的平日時光，這場結合了美食、美景與深度體驗的春日之旅，絕對是今年春天最值得投資的自我寵愛計劃 。

▲熱門的SASA Play灑畫活動，讓旅客發揮創意，釋放壓力創作出專屬作品。圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



3月專屬・春日吃好睡好計劃

預訂期間：即日起至2026年3月31日

入住期間：2026年3月2日至2026年3月31日（限平日週一至週四入住）

活動內容：

超值房價：玥雙人客房每晚5,888元起，嵐四人客房每晚8,288元起 。

餐飲服務：包含蝶舞咖啡廳早餐、住客免費宵夜，以及日光璽舞雙人壽喜燒或味噌腐乳鍋二選一 。

園區體驗：免費暢遊日式主題園區、文創小舖DIY，並享「經典浴衣體驗、手作日式和菓子、SASA Play灑畫」三擇一活動 。

休閒設施：提供風呂浴場、健身設備、Kids Club、戶外游泳池等設施使用 。

綠舞國際觀光飯店

服務專線：(03)9603-808

