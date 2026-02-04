貓奴都去全家搶！超獵奇「熱貓」真的開賣了，再送超萌貓咪全家制服。

全家貓之日打造不打烊寵物生活圈！必收敲碗成真的熱貓吊飾，加碼抽 15 萬黃金，還有貓系烘焙甜點療癒登場。

全家變成貓奴天堂！根據統計現在全台灣養貓的人比養狗的人還要多，代表著貓奴勢力正式崛起，而全家看準這股毛孩陪伴商機，特別結合全台超過 4400 間店舖，在 2 月 22 日貓之日前夕打造不打烊的寵物生活圈。這次活動不僅有讓網友敲碗許久的熱貓吊飾驚喜登場，還推出充滿童趣的貓系烘焙甜點，甚至祭出價值 15 萬元的黃金熱貓大獎。透過線上線下的整合服務，讓貓奴在自家巷口就能滿足主子的日常補給，隨時感受被喵星人圍繞的滿滿療癒感。



▲全家更邀請大家一起做公益，只要在 APP 參與積分活動，就能將消費轉化為物資捐給流浪動物團體。

▲集章換購專屬的貓咪制服或搞怪的肌肉手臂。





必吃貓系甜點與熱貓飾品登場

這次全家推出的貓系商品絕對會讓貓奴們失心瘋。首推三款療癒甜點，包含印有可愛掌印的布丁奶油包、造型吸睛的貓貓尾巴捲蛋糕，以及戴上貓耳朵餅乾的草莓塔。除了填飽肚子，經典熟食哈逗堡也同步升級，只要買 2 件熱狗就能加價換購超萌的熱貓造型吊飾。這款周邊成功將社群梗圖實體化，昨日在社群曝光就造成極高討論。此外，消費滿 222 元還有機會把純金打造的黃金熱貓帶回家，讓貓奴們在享受美味之餘，也能試試手氣把大獎帶走。



▲只要買 2 件熱狗就能加價換購超萌的熱貓造型吊飾，將去年梗圖實體化。





毛茸茸主題店與愛心公益計畫

為了讓貓奴生活更有溫度，全家特別在台北康陽店打造限定的毛茸茸主題店，超巨大的立體貓咪裝置絕對是必拍的打卡點。除了店鋪裝潢，全家更邀請大家一起做公益，只要在 APP 參與積分活動，就能將消費轉化為物資捐給流浪動物團體。店內更貼心設置了浪愛回家貼紙，讓認養資訊更透明。家中有主子的朋友還能透過集章，換購專屬的貓咪制服或搞怪的肌肉手臂。這種結合趣味、生活與公益的慶祝方式，讓貓之日不僅是消費，更是一場溫馨的城市行動。



▲全家特別在台北康陽店打造限定的毛茸茸主題店，超巨大的立體貓咪裝置絕對是必拍的打卡點。





全家貓之日 優惠資訊

喜金ㄟ黃金抽獎： 02/04 至 03/03 買指定活動商品單筆滿 222 元，抽市值約 15 萬元「黃金熱貓」。

熱貓吊飾加價購： 02/04 至 03/03 買哈逗堡熱狗系列任 2 件，加價 39 元換購吊飾 1 個。

APP 跨店取特惠： 多款貓咪肉泥、凍乾零食、主食包限定組合價 222 元，兌換期限至 115/05/31。

貓奴專屬集章趣： 買指定寵物食品任 1 件贈 1 章，集滿指定章數可換購貓咪制服或免費換寵物肌肉手臂。





全家 毛茸茸貓咪主題店

全家康陽店：臺北市萬華區康定路99號





全家貓系烘焙

喵咪布丁風味奶油包：35元，搭配指定飲品享 49 元。

貓貓尾巴捲蛋糕：39元，搭配指定飲品享 59 元。

minimore 草莓貓貓塔：49元，買 Let's Café 中杯以上，加購甜點享半價。

