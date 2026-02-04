2026月津港燈節2/7開幕雲！端光景60組光影藝術漂浮鹽水，展期、交通、亮點全攻略。

臺南鹽水即將於2月7日迎來第16屆月津港燈節，以「雲端光景」為題，集結60組國際級藝術裝置，邀請民眾在春節與元宵之際走進水岸，感受老城與科技交織的沉浸式魅力。

走過16個年頭，臺南鹽水的夜晚再度被科技與藝術點亮。臺南市政府文化局於2月3日宣告，備受矚目的「2026臺南月津港燈節」將於2月7日在鹽水月津港親水公園盛大開幕 。本次燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為題，邀請國內外藝術家共同執筆，在歷史悠久的古鎮河港上，勾勒出一幅跨越時空的沉浸式光影藍圖 。

▲圓形光球點亮月津港河面，如星辰般在夜色中起伏。 圖／都市藝術工作室提供；窩客島整理



雲端光景的主題深度與藝術跨域

邁入第16屆的月津港燈節，早已脫離傳統燈節的範疇，演變為一場兼具地方文化底蘊與國際當代視野的藝術行動。今年主題「雲端光景 Cloudscape」象徵著鹽水這座古城在數位與現實交會點上的未來想像 。市長黃偉哲表示，月津港燈節是臺南與世界對話的創意平台，透過國際藝術家的視角，讓鹽水獨有的地景被重新看見 。文化局長黃雅玲則強調，參展作品大量融入了鹽水蜂炮、在地信仰儀式與日常生活記憶，展現傳統文化在當代語境中的強大生命力 。

▲充滿奇幻色彩的雕塑與水面光環交織，展現旅人往返的身體動能。 圖／阿部乳坊提供；窩客島整理

三大燈區60組作品打造漂浮光影流域

本屆燈節規模宏大，共規畫「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大核心展區，匯聚了來自臺灣、日本與韓國的頂尖創作者，共計展出60組精采絕倫的藝術作品 。這座漂浮於時空與想像之間的光藝術場域，不僅將整座月津港河域納入舞台，藝術家們更透過光影、水霧、聲音與互動裝置，將鹽水數百年來的信仰紋理與自然景觀重新轉譯 。民眾在漫步夜間河港時，可以親身體驗到那一場無法被螢幕取代的視覺震懾 。

▲天馬獸矗立於水中央，純淨藍光倒映出神話般的壯麗氛圍。 圖／森岡厚次提供；窩客島整理



開幕啟燈晚會與元宵延長觀賞資訊

為了迎接這場光影盛事，2月7日晚間將於月津港親水公園的水上平台舉行盛大的開幕啟燈晚會 。現場將結合精采的燈光投影與音樂演出，為長達1個月的展期揭開序幕 。展期從2月7日持續至3月8日，每日點燈時間為17:30至23:00 。值得注意的是，為了響應一年一度的元宵慶典，3月3日元宵節當晚，點燈時間將特別延長至凌晨02:00，讓特地前來朝聖的民眾能盡情沉浸在老城巷弄的文化氛圍中 。

▲結合光影與煙霧的互動藝術，重新詮釋鹽水蜂炮的視覺震撼。 圖／黑川互動媒體藝術提供；窩客島整理

深度走訪鹽水感受老城區的創新能量

除了欣賞震撼的光影藝術，文化局也誠摯邀請民眾深入鹽水的老街巷弄，感受臺南獨有的文化風景 。月津港燈節的成功，不僅在於藝術的深度，更在於其強大的公共參與感，讓不同世代的藝術創作者與當地居民共同呼吸 。這不僅是一場視覺饗宴，更是一次對城市未來發展的深刻思考。無論是為了追尋光影的攝影愛好者，或是想體驗道地元宵氣氛的遊客，2026年的月津港燈節都將帶來一場無與倫比的感官旅行。

▲交錯的發光管狀線條，如同流域般象徵著河川生命力的流動。 圖／邱杰森＆莫珊嵐提供；窩客島整理 ▲稻荷九尾白狐降臨，是本次活動的高人氣打卡點。圖／夏愛華提供；窩客島整理

2026臺南月津港燈節「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」

活動時間： 2026年2月7日至3月8日，每日17:30至23:00 。3月3日元宵節當日延長點燈至凌晨02:00 。

活動內容：

本屆邁入第16週年，規畫「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，集結台日韓藝術家展出60組作品 。

2月7日18:00於月津港親水公園浮動平台舉行開幕儀式與特別演出 。

作品橫跨光雕裝置、互動藝術與新媒體，呼應鹽水蜂炮、在地信仰與日常生活記憶 。

活動地點：鹽水月津港親水公園

漫步在光影流域之後，鹽水老街的建築故事與傳統美食，正等著你深入探索

