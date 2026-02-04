亞尼克生乳捲盲盒！亞尼克黑金宇治抹茶 盲盒限定抽，春節挑戰生乳捲免費吃。

亞尼克春節檔期推出生乳捲盲盒與門市抽獎活動，YTM限定販售搭配多款人氣口味，盲盒限定「黑金宇治抹茶生乳捲」必吃，春節再加碼抽免費生乳捲。

▲亞尼克生乳捲盲盒春節強勢回歸，YTM機台隨機抽口味玩法，再度在Threads掀起甜點控討論熱潮。



▲亞尼克生乳捲盲盒包含濟州橘風巧克力、戲雪尋莓與香草布丁，多款人氣口味全憑手氣。

亞尼克生乳捲盲盒強勢回歸！機台現買、隨機抽選口味的「生乳捲盲盒」玩法，在Threads上掀起甜點控話題，並且在短時間內創下完售紀錄。這次亞尼克生乳捲盲盒即日起趁著春節檔期回歸，不只推出「盲盒限定口味」、還有春節期間加碼稱獎活動，讓甜點控粉絲又有理由下午茶開吃。





盲盒回歸與購買方式一次看

▲亞尼克春節限定生乳捲盲盒於全台YTM蛋糕販賣機限量販售，每盒420元，可現場購買與預訂取貨。

盲盒生乳捲四款口味拼手氣

▲亞尼克生乳捲盲盒一次收錄4款口味隨機出貨，黑金宇治抹茶為盲盒限定，不單售只抽得到。

初一到初三門市抽獎登場

▲亞尼克生乳捲盲盒搭上春節檔期回歸，盲盒限定口味加碼抽獎，成為粉絲下午茶新理由。



▲亞尼克春節初一到初三門市加碼抽獎，單筆消費滿888元即可抽甜點，中獎機率100%。





亞尼克生乳捲盲盒 販售資訊

春節必吃甜點話題

亞尼克春節限定「生乳捲盲盒」自2月3日至2月23日於全台66台YTM蛋糕販賣機限量販售，每盒售價420元。盲盒商品皆為每日凌晨新鮮製作，採冷藏配送。粉絲們除了可以在YTM站點現場購買之外，或是亞尼克官網預訂、YTM機台取貨，同時也能透過亞尼克官網或手機APP查詢YTM站點與即時庫存並下單，就算臨時要買也不怕撲空。本次生乳捲盲盒共包含4種口味隨機出貨。其中「黑金宇治抹茶生乳捲」為期間限定款，而且不單售、只在盲盒種吃得到，使用日本茶道級抹茶搭配北海道奶霜，抹茶控必吃必抽。此外還有韓系風味「濟州橘風巧克力生乳捲」以柑橘與可可雙餡為特色，帶出酸甜層次。冬季限定「戲雪尋莓生乳捲」結合草莓凍與雙層奶霜，還有「香草布丁生乳捲」以香草奶霜與滑嫩布丁還原熟悉風味，通通都有可能在盲盒中抽得到。除了YTM盲盒，亞尼克門市也同步規劃春節抽獎活動。2月17日至2月19日春節初一到初三期間，粉絲至亞尼克門市單筆消費滿額888元，即可參加抽獎一次，中獎機率100%。獎項包含切片蛋糕與隨手小點，最大獎為整條亞尼克生乳捲免費吃（口味依門市現場供應為準），讓生乳捲控、甜點控過年試手氣抽起來。活動期間：2月3日起至2月23日售價：420元/盒販售通路：全台66台YTM限量開賣購買方式：YTM機台現場購買、亞尼克官網預訂 YTM機台取貨盲盒口味：黑金宇治抹茶生乳捲（盲盒限定）、濟州橘風巧克力生乳捲、戲雪尋莓生乳捲、香草布丁生乳捲，以上4款口味隨機。

