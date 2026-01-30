金鐘演員黃冠智演繹 SACA 碳纖維美學！2026 馬年新春輕奢穿搭指南，影帝級低調質感配件限時優惠。

當金鐘演員黃冠智遇見台灣工藝品牌 SACA，兩者皆在時間與壓力中淬鍊出堅韌特質。本次合作不僅是風格呈現，更是一場關於碳纖維美學與生活溫度的深刻對話。

台灣輕奢工藝品牌 SACA 正式宣佈，由近年在影視圈表現極具張力、接連獲得金鐘獎肯定的實力派演員黃冠智，出任首位「品牌好友」。 SACA 以航太級「碳纖維」的堅韌特質為靈魂，在 2026 年馬年春節前夕，結合黃冠智內斂且具層次的個人氣息，共同詮釋「堅韌、不張揚」的生活美學。這場跨界合作不只是時尚形象的碰撞，更是一場關於質感與職人素養的深度對話，為追求品味與耐用性的現代消費者，揭開新一年低調質感的日常序幕。

▲SACA 以兼具設計質感的單品滿足多元需求，將生活配件轉化為日常隨身的品味符號。 圖／SACA提供；窩客島整理



黃冠智與 SACA 的堅韌共鳴。從金鐘影帝看見碳纖維美學

黃冠智的演藝之路如同碳纖維的製程，必須經歷高溫與壓力的重重考驗，方能展現出輕巧卻無比堅韌的質地。 從 2017 年在音樂錄影帶《浪子回頭》中初露鋒芒，到 2025 年憑藉《聽海湧》與《人生清理員》展現出厚實的表演靈魂，並同時入圍金鐘獎迷你劇集男主角與男配角獎項。 黃冠智在螢幕前穩定的情感輸出，與 SACA 產品在生活中提供的優雅支撐不謀而合。 這種「隱而不顯、實則強大」的特質，正是當代職人素養的最佳縮影，讓這份對於細節的執著，轉化為具備溫度的生活語彙。

▲以「碳纖維」堅韌特質為靈感的台灣輕奢工藝品牌 SACA ，多款風格單品推出新年專屬優惠。 圖／SACA提供；窩客島整理





紅毯優等生的私服哲學。黃冠智首推 Eclipse LS 基礎款打底長袖

被媒體譽為「紅毯資優生」的黃冠智，在聚光燈下總能以俐落輪廓展現強大氣場，但私底下的他更傾心於簡潔配色與耐看的日常單品。 他認為表演是將情緒藏在眼神，穿搭亦然。 黃冠智特別推薦 SACA 的「Eclipse LS 基礎款打底長袖」，這款單品採用細膩的同色 LOGO 刺繡，不論單穿或作為外搭疊穿都具備極高適應性。 對黃冠智而言，新年整理狀態並非盲目追求新衣，而是將每日隨身物件選得更精準，透過高品質的基礎單品，讓自己在人生的道路上走得更穩。

▲SACA 品牌好友黃冠智臻選 L 型零錢包，以親切入手門檻，輕鬆復刻沈穩風格。 圖／SACA提供；窩客島整理



2026 馬年新春風格提案。iPhone 17 碳纖維手機殼與配件限時優惠

迎接充滿生命力的 2026 馬年， SACA 特別策劃「新春風格提案」，祭出多項影帝級的質感禮遇。 從 2 月 7 日至 22 日，服飾全系列享有 88 折優惠，讓消費者能輕鬆入手黃冠智同款的舒適上衣。 同時，品牌推出具備好運寓意的「迎春發財組」，內含 iPhone 17 軟邊碳纖手機殼與多功能手機掛繩，原價 2,660 元，新春組合價僅需 2,500 元。 此外，黃冠智私下青睞的「經典零錢短夾」與「L 型零錢包」更提供最低 7 折起的驚喜優惠，幫助消費者在新年之際，以親切的門檻復刻沈穩風格。

▲SACA 推出「品牌好友甄選系列」優惠，邀請消費者與黃冠智購入新年開運配件，以嶄新姿態迎接豐盛馬年。 圖／SACA提供；窩客島整理

深耕台灣工藝走向世界。SACA 的永續價值與全球願景

成立於 2018 年的 SACA ，是由資深科技人與國際設計團隊聯手打造的台灣品牌。 品牌核心致力於將台灣深厚的製造實力與碳纖維材料工藝推向國際。 SACA 的產品涵蓋服飾、皮件、筆款到手機保護殼，皆強調黑色簡約線條、輕盈耐用與細緻手感。 品牌主理人 Johnson 表示， 2026 年除了持續推出如「Weekenders X 黑色旅行袋」等滿足多元需求的年度新品，也規劃拓展海外通路。 SACA 邀請大眾一同換上新裝，以嶄新的姿態與低調穩重的設計，實踐現代生活的永續實用美學。

▲迎接馬年到來， SACA 推出一系列新春限定禮遇，服飾全系列享有 88 折優惠。 圖／SACA提供；窩客島整理



SACA 2026 馬年新春限定禮遇

活動時間：2026 年 2 月 7 日至 2 月 22 日

活動內容：

服飾全系列：享新春限定 88 折優惠，包含 Eclipse LS 基礎款打底長袖等單品 。

「迎春發財組」新春組合：組合價 2,500 元（原價 2,660 元），內含 Classic Phone Strap 多功能手機掛繩、iPhone 17 系列軟邊碳纖手機殼 。

升級選購：鍛造碳纖款式可加價 300 元升級選購硬殼系列 。

品牌好友推薦價：Coin Wallet X 經典零錢短夾優惠價 5,988 元（約 88 折）；L Coin Case X 經典 L 型零錢包優惠價 1,688 元（約 7 折） 。

店家資訊：

台北遠東百貨信義店 A13：臺北市信義區松仁路 58 號 3 樓 。

台中新光三越中港店：臺中市西屯區台灣大道三段 301 號 5 樓 。

官方商店：https://www.saca-carbon-shop.com/。