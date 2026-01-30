蛋捲控春節先搶！青鳥旅行馬年限定春光躍影禮盒早鳥84折，升級版榛果可可蛋捲必吃。

青鳥旅行推出2026馬年春節限定「春光躍影」禮盒，限定升級口味、早鳥84折起優惠，成為年節送禮關注焦點。

▲青鳥旅行迎接10週年，推出2026馬年限定「春光躍影」春節藝術禮盒，成為年節送禮話題焦點。（攝影：張人尹）



▲以新春祝福為核心，青鳥旅行將生肖意象轉化為具收藏感的春節限定禮盒設計。（攝影：張人尹）

馬年限定口味層次升級

▲青鳥旅行「春光躍影」禮盒集結多款人氣蛋捲口味。（攝影：張人尹）

春節禮盒搭配早鳥優惠

▲青鳥旅行春節禮盒於官網與門市開賣，早鳥84折起成為粉絲關注重點。（攝影：張人尹）

青鳥旅行 新春限定禮盒販售資訊

▲會員全館消費滿3000元，還可獲得春光躍影紅包袋6入組。（攝影：張人尹）

春節送禮人氣禮盒帶你看

蛋捲控春節先搶！濃郁口感的「青鳥旅行」灌餡蛋捲推出多種口味，是許多甜點控逢年過節的送禮熱門選手。這次青鳥旅行在2026馬年推出春節限定「春光躍影」藝術禮盒，將生肖文化、送禮情感與品牌里程碑一次整合，讓粉絲在新年送禮的時候，有一種「心意被看見」的感覺。青鳥旅行「春光躍影」禮盒，不只是生肖藝術禮盒系列的新篇章，同步推出限定新品口味。全新「榛果可可蛋捲」以濃郁榛果醬結合苦甜巧克力，內餡加入杏仁與穀物顆粒，口感層次分明。此外，禮盒中也吃得到多款人氣口味，無論是咖啡歐蕾、抹茶真巧、鐵觀音巧克力等口味，滿足不同偏好。這次「春光躍影」禮盒主視覺以鈴蘭花與白馬報喜為核心，透過柔和光影呈現新春生機。青鳥旅行2026春節禮盒目前已於官網與全台門市販售，早鳥期間享84折起優惠，會員全館消費滿3000元，還可獲得馬年限定「春光躍影紅包袋」6入組，適合走春拜訪或商務送禮時一併準備。〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影經典蛋捲禮盒A 12入 ：$480〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影綜合蛋捲禮盒B 12入 ：$540〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影綜合蛋捲禮盒C 12入 ：$540〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影經典蛋捲禮盒A 16入 ：$660〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影綜合蛋捲禮盒B 16入 ：$720〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影綜合蛋捲禮盒C 16入 ：$720〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影綜合蛋捲禮盒24入 ：$1080〈青鳥旅行〉2026春節-春光躍影精選禮盒26入 ：$980

