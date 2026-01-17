開心果甜點加一！起士公爵開心果巴斯克、費雪禮盒新品，春節甜點新寵。

過年送禮怕選錯？起士公爵以開心果巴斯克、費雪禮盒與春節乳酪蛋糕，打造今年最有話題的年節甜點清單。

過年桌上最容易被忽略的，往往就是甜點。不是不好吃，而是太甜、太膩，最後只能默默放進冰箱。起士公爵今年觀察到這個年節日常，直接把重點放在「真的會被分完」這件事，推出三款適合團圓分享的春節甜點。從開心果控一看就心動的奶蓋開心果熟成巴斯克，到寓意討喜又好入口的法式費雪禮盒，再到象徵團圓的春節烙印原味乳酪蛋糕，整體設定就是為了讓甜點在過年不只是存在，而是真的被期待、被吃完。



▲起士公爵奶新品「奶蓋開心果熟成巴斯克」，以高比例開心果製作，經高溫烘焙後再靜置熟成十二小時。

▲起士公爵也推出春節法式費雪禮盒。

奶蓋開心果熟成巴斯克新登場

如果要選一款最有話題感的春節甜點，奶蓋開心果熟成巴斯克幾乎一出場就抓住目光。蛋糕本體以高比例開心果製作，經高溫烘焙後再靜置熟成十二小時，外層帶著自然焦香，切開後內裡濕潤綿密。上層鋪滿細緻滑順的開心果奶蓋，入口時堅果油脂香氣慢慢展開，和乳酪的濃郁感交疊卻不厚重。這款甜點特別適合過年時全家一起分食，每一口都能讓人默默再切一塊。



▲起士公爵奶蓋開心果熟成巴斯克新登場，上層鋪滿細緻滑順的開心果奶蓋適合春節大家分食。





法式費雪禮盒春節禮盒推薦

過年送禮，最理想的狀態不是只好看或只好吃，而是一拿出來就讓人覺得有心意，切開後也真的願意多吃幾口。費雪最早源自十九世紀的法國金融街，因外型方正、便於分享，被視為象徵富足與祝福的甜點，也讓它自然成為年節餐桌上的合適角色。起士公爵保留這段歷史意象，並調整為更符合現代口感的版本，外層微酥、內裡柔軟濕潤。春節推出四入、五入與八入禮盒，其中五入金磚造型特別有過年氛圍，口味橫跨黑松露、乳酪與果香系，讓送禮與好吃這兩件事一次到位。



▲誕生於 19 世紀法國金融街的費雪，因外型如金磚而得名，很適合春節送禮用。





春節烙印原味乳酪蛋糕

有些過年甜點不靠話題，而是靠穩定存在感。春節烙印原味乳酪蛋糕就是這樣的角色。濃郁但不厚重的乳酪口感，加上春節限定烙印設計，打開盒子那一刻自然成為全家注意的焦點。這款蛋糕不論是團圓飯後一起切來配茶，或當作拜年時帶去親友家，都很難出錯。簡單的口味設定，反而讓每個年齡層都能輕鬆接受，也替過年留下溫柔又安心的收尾。



▲起士公爵春節獻禮，推出春節烙印原味乳酪蛋糕。

2026春節禮盒推薦清單！

