2026春節禮盒推薦！貓茶町「全台最黑蛋黃酥」鑲金箔、「鐵定發財」元寶禮盒，10款茶甜點攻略一次看。

來自木柵的甜點職人，將對台灣茶的熱愛揉進每一塊餅乾與蛋黃酥中。2026年新春，貓茶町用舌尖上的風味地圖，為你傳遞最道地、最回甘的年節祝福，讓送禮不只是形式，更是品味的展現。

隨著2026年馬年春節的腳步將近，挑選一份既能傳遞心意又能展現品味的春節禮盒，成為了歲末年終最重要的課題。深耕木柵貓空、以茶甜點聞名的品牌「貓茶町」，今年以「茶滿天下 馬上回甘」為核心主題，將台灣茶的風土記憶揉入麵粉與奶油之中，不僅僅是單純的糕點，更是一場從舌尖出發的台灣茶香巡禮。品牌創辦人高師傅透過對茶性的精準掌握，從清香型的四季春到重焙火的鐵觀音，嚴選全台由西到東、由南到北的特色茶種，打造出三大系列、超過10款的茶甜點禮盒，讓每一口回甘的茶韻，都成為新春團圓時最溫暖的註腳。

▲貓茶町「鐵定發財」內含七款茶點好物，是以象徵財富和好運的元寶造型打造的春節限定款禮盒，原價480元，預購期間三盒優惠1,350元，六盒優惠2,500元、12盒優惠4,800元。(圖／貓茶町提供)



2026春節禮盒推薦：用味蕾環島 10款台灣茶餅乾拼出風味地圖

對於懂茶的老饕而言，單一風味已難以滿足挑剔的味蕾，貓茶町今年將「台灣茶風味地圖」的概念發揮得淋漓盡致，將產地職人悉心培育的茶葉，透過專利技術轉化為茶粉，完整保留了天然色澤與香氣。其中最具代表性的「琉璃彩・茶韻舌尖」禮盒，一盒便集結了10款台灣茶餅乾，展現出如琉璃般多彩的層次感。



品嚐這盒餅乾建議要像品酒一樣「循序漸進」，從清雅的四季春、柔潤的金萱烏龍開始，中段感受阿薩姆與蜜香紅茶的濃郁芬芳，接著是紅烏龍的深邃層次與東方美人的果蜜香，最後以帶有黑糖韻味的重焙紅玉及品牌經典的炭焙鐵觀音收尾。此外，榮獲2025年台灣餅甄選獎項的「響茶雲霄」，則匯聚了五款茶風味，特別是經過低溫長時間焙火的紅玉紅茶，入口即能感受到獨特的淡雅黑糖香氣，是今年不可錯過的金獎之作。

▲貓茶町馬年以「茶滿天下 馬上回甘」為主題，從西到東南到北嚴選台灣各地好茶，推出3大訴求禮盒系列，包括「台灣茶化為三款茶餅乾禮盒」、「金、財、花生(發生)」三款新春添好運禮盒，以及不用傷腦筋也能送到位「顛覆」與「在地」兩大系列，高達10多款茶甜點組合禮盒。(圖／貓茶町提供)

馬年吉祥話送禮攻略：鐵定發財元寶盒與茶金蛋黃酥 吃甜甜招財運

過年送禮講求好兆頭，貓茶町將品牌發源地木柵貓空的「鐵觀音」與吉祥話巧妙結合，推出了一系列讓人會心一笑的創意禮盒。想在馬年財運亨通，首推造型吸睛的「鐵定發財」禮盒，金色的元寶造型外盒內含七款茶點，包括招牌鐵旺酥與包種茶奶油酥餅，擺在家中財位既喜氣又美味。而「鐵定花生」則選用彰化九號花生與鐵觀音茶製作蛋捲，寓意「好事發生」，每一口都能吃到花生與茶香交織的濃郁滋味，隨盒附上的轉盤小卡更印有「金玉滿堂」、「大吉大利」等祝福，讓收禮者也能轉出一年好運。



當然，提到貓茶町絕對不能錯過被譽為「全台最黑」的「鐵觀音茶金蛋黃酥」。這款曾獲台灣百大糕餅伴手禮金質獎的夢幻逸品，酥皮選用法國麵粉與紐西蘭無水奶油，內餡則是不計成本將每顆2公克、超過50片原片茶葉研磨入餡，搭配以君度橙皮酒醃漬長達5天的紅土鴨蛋黃，茶香溫潤厚實，蛋黃鹹香油潤。今年春節特別推出6入尊榮版組合，深綠色與金色交織的包裝設計展現低調奢華，其中一顆蛋黃酥更點綴了奢華金箔，絕對是送給重要長輩或客戶的頂級首選。

▲貓茶町「鐵觀音茶金蛋黃酥」曾榮獲 111 年台灣百大糕餅伴手禮金質獎，今年新春首推六入組合，墨綠金紋包裝簡約典雅，且禮盒中一入蛋黃酥茶金外皮另點綴閃耀金箔，高雅精緻，是春節送禮的尊榮之選，六入原價570元，預購期間優惠520元。(圖／貓茶町提供)



過年伴手禮免煩惱：顛覆與在地系列 文山包種茶奶油酥餅輕鬆送到心坎裡

為了體貼忙碌的現代人，貓茶町也貼心規劃了「不用傷腦筋也能送到位」的兩大系列。若喜歡嘗鮮，「顛覆系列」將茶元素大膽創新，例如「顛覆No.5」禮盒內含鐵觀音麵與文山包種茶奶油酥餅，鹹甜組合一次滿足。而偏好經典風味的消費者，則可選擇「在地系列」，如「在地No.10」組合了台灣茶年輪蛋糕與牛軋糖，傳遞出穩定而溫暖的在地情懷。



貓茶町2026新春禮盒預購活動即日起正式開跑，消費者可於2026年2月20日前透過官網、臉書或實體門市下訂，並享有早鳥優惠價。提貨地點除了木柵創始店外，也涵蓋了微風台北車站、板橋環球及林口環球等交通樞紐，方便民眾返鄉前輕鬆提貨，讓這份滿載台灣風土與祝福的茶禮，隨著歸鄉的腳步傳遞到台灣的每一個角落。

▲貓茶町推出「顛覆」與「在地」兩大系列茶甜點組合禮盒，「顛覆No.5」內含文山包種茶奶油酥餅、台灣茶牛軋糖、鐵觀音麵、招牌鐵旺酥。原價720元，預購期間兩盒優惠1,360元。(圖／貓茶町提供)

貓茶町2026新春禮盒預購優惠

預購期間： 即日起至 2026/02/20 。

一般商品提貨： 即日起至 2026/02/22 。

鐵觀音茶金蛋黃酥提貨： 2026/02/04 ~ 2026/02/13 。

預購優惠：

琉璃彩・茶韻舌尖： 預購單盒優惠 888元（原價1,088元）。

響茶雲霄： 預購二盒優惠 1,500元、四盒優惠 2,680元（原價860元/盒）。

茶香三劍客： 預購四盒優惠 1,800元（原價520元/盒）。

鐵觀音茶金蛋黃酥 (6入)： 預購優惠 520元（原價570元）。

鐵定發財 (元寶禮盒)： 預購三盒優惠 1,350元、六盒優惠 2,500元（原價480元/盒）。

鐵定花生 (蛋捲)： 預購兩盒優惠 960元（原價550元）。

顛覆/在地系列禮盒： 多款指定組合享兩盒優惠價（例如顛覆No.4兩盒1,400元）。

