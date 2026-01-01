2026春節最萌伴手禮！大武山牧場聯名LINE FRIENDS推桌遊禮盒，邊吃邊玩骰出好運勢。

大武山牧場聯名LINE FRIENDS推出2026馬年春節禮盒，首創大富翁桌遊設計，邊吃鬆餅邊玩遊戲。全新茶葉蛋與蛋捲禮盒同步登場，早鳥預購享8折優惠，全聯與超商限量開賣！

隨著2026年農曆馬年的腳步逐漸逼近，過年送禮的氛圍也日益濃厚，對於追求儀式感的現代人來說，一份能夠兼具美味、趣味與好兆頭的禮盒，絕對是新春拜訪親友的首選。台灣鮮蛋專家「大武山牧場」今年再度展現創意，攜手超人氣國際IP「LINE FRIENDS」，以「好運駕蛋、馬上富翁」為主題，將備受喜愛的熊大、兔兔與莎莉換上全新的馬年賀歲造型，不仅推出好吃又好玩的互動式春節禮盒，更將這股萌勢力延伸至日常必備的鮮蛋包裝與全新茶葉蛋產品，要讓消費者在金馬年的一開始，就能透過滿滿的蛋香與可愛魅力，迎接財運亨通的一年。

▲2026春節最萌！大武山牧場推出 LINE FRIENDS 特別款禮盒。圖／大武山牧場提供；窩客島整理 ▲更有 LINE FRIENDS 好運駕蛋驚喜春聯，可貼可收藏。圖／大武山牧場提供；窩客島整理

結合桌遊互動樂趣，馬上富翁小鬆餅禮盒成團聚亮點

今年春節禮盒市場中，最具話題性的莫過於強調互動體驗的設計，大武山牧場此次推出的「馬上富翁小鬆餅禮盒」，便是將「吃」與「玩」完美結合的最佳範例。禮盒外觀設計別出心裁，直接以藏寶箱為靈感打造，寓意著打開盒子就能開啟整年的金蛋財富，而在視覺上，穿著馬年新裝的LINE FRIENDS角色們喜氣洋洋，成為年節茶几上最吸睛的焦點。



這款禮盒最大的驚喜在於內附的「金蛋大富翁遊戲組」，這也是LINE FRIENDS首度在台灣推出的聯名桌遊企劃。消費者在品嚐美味點心的同時，還能與親朋好友一起擲骰子、玩遊戲，由熊大與兔兔陪大家在棋盤上冒險，骰出2026年的好運勢。至於盒內的甜點主角，則選用了大武山牧場引以為傲的AA級鮮蛋所製作的雞蛋小鬆餅，標榜高達40%的雞蛋含量，堅持不添加防腐劑與人工色素，每一口都能吃到濃郁蛋香與酥脆口感，這種老少咸宜的風味，搭配上趣味十足的遊戲設計，預計將成為今年過年親友團聚時最受歡迎的娛樂消遣。

▲以「開盒開財運」為概念打造的 「馬上富翁小鬆餅禮盒」，外盒設計以寶箱為靈感，象徵開啟金蛋財富。圖／大武山牧場提供；窩客島整理 ▲超萌 LINE FRIENDS 熊大、兔兔、莎莉陪大家一起骰出新年運勢。圖／大武山牧場提供；窩客島整理

小資族送禮首選，好運駕蛋禮盒盡享雙重蛋香滋味

針對預算有限但仍希望展現滿滿心意的消費者，大武山牧場同步推出了高CP值的「好運駕蛋春節禮盒」。這款禮盒主打輕巧精緻路線，包裝上可見LINE FRIENDS角色們騎乘金蛋駿馬的可愛模樣，象徵著馬到成功、好運接踵而來。



內容物方面更是誠意十足，集結了品牌經典熱銷的「蛋入蛋捲」與「雞蛋小鬆餅」兩大明星商品。其中蛋捲部分包含了經典原味與法式可可兩種口味，採用獨特的六圈工法製作，打造出外層酥脆、內層鬆化且蛋香四溢的層次感，讓人一口接一口停不下來。除了美味點心，禮盒內還藏有獨家設計的LINE FRIENDS好運駕蛋驚喜春聯，以質感印金搭配喜氣紅色，無論是貼在家中或辦公室，都能瞬間拉滿年節儀式感，這款禮盒無疑是上班族交換禮物或拜訪朋友時的絕佳選擇。

▲即刻入手「好運駕蛋」，把滿滿的福氣帶回家！圖／大武山牧場提供；窩客島整理



全通路萌裝上架，日常買蛋也能感受招財福氣

不僅禮盒吸睛，大武山牧場更將這股馬年好運氛圍帶入民眾的日常生活中。自1月14日起，品牌旗下的履歷蛋、履歷初卵蛋、動福蛋以及冷藏鮮蛋等全系列商品，將全面換上春節限定包裝。



新包裝採用紅金配色，搭配LINE FRIENDS的招財視覺設計，讓原本平凡的買蛋行程瞬間變成一場招財儀式。這些限定包裝商品將陸續進駐全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN等各大通路。對於忙碌準備年菜的家庭主婦或是需要購買拜拜供品的民眾來說，隨手帶上一盒印有吉祥寓意的AA級鮮蛋，不僅能確保料理的美味與營養，更彷彿將好運與財氣一同帶回家中，為新的一年討個好彩頭。

▲買蛋也開運！大武山好運招財蛋春節包裝全通路亮相！圖／大武山牧場提供；窩客島整理

旅途補給新選擇，武香茶葉蛋濃郁登場

看準春節期間民眾南來北往、走春旅遊的飲食需求，大武山牧場推出了全新常溫即食產品「武香茶葉蛋」。這款新品同樣堅持使用五星牧場的AA級鮮蛋製作，確保每一顆蛋都有紮實的蛋白與飽滿的蛋黃，解決了旅途中難以兼顧營養與美味的痛點。



口味部分提供了「經典武香」與「椒麻武香」兩種選擇。經典口味嚴選斯里蘭卡阿薩姆茶葉搭配多種中藥材滷製，呈現出溫潤順口的沉穩茶香，椒麻口味則特別加入大紅袍花椒，打造出層次豐富、香麻卻不嗆辣的獨特風味。由於採用常溫保存技術，撕開包裝即可食用，非常適合放在車上作為塞車時的止飢點心，或是戶外露營時的能量補給，其滷汁甚至還能運用於拌麵或滷味料理，成為家庭常備的美味秘密武器。

▲真的武香！大武山牧場全新茶葉蛋補上新年蛋能量！圖／大武山牧場提供；窩客島整理



早鳥優惠限時開跑，網購滿額再贈限量好禮

為了回饋消費者，大武山牧場針對一系列春節商品祭出了超值優惠。即日起至2月13日，於官方網站及各大電商通路購買春節禮盒享最低8折起的優惠，若在1月4日前下單，還可享超早鳥單盒85折折扣。



此外，新品武香茶葉蛋也推出了多入組最低72折的嚐鮮價，購買蛋捲與零食系列同樣享有滿件折扣。針對網購族群，品牌更加碼推出滿額贈活動，凡購買常溫商品單筆滿兩千元，即可獲得限量LINE FRIENDS莎莉環保袋或經典武香茶葉蛋等開運好禮，至於喜愛甜點的民眾，也不容錯過官網限量預購的「濃厚雞蛋布丁」禮盒。2026年新春，不妨就讓這些充滿蛋香與祝福的禮物，陪伴大家度過一個富足快樂的馬年。

▲禮盒精選大武山 AA 級鮮蛋製作的 蛋入蛋捲與雞蛋小鬆餅，一盒即可享受雙重蛋香。圖／大武山牧場提供；窩客島整理

大武山牧場 2026 春節開運禮盒優惠

活動時間： 即日起至 2026 年 2 月 13 日

活動內容：

官網與電商通用優惠： 春節優惠最低 8 折起 。

禮盒早鳥優惠： 即日起至 2 月 1 日前，禮盒早鳥優惠最低 8 折起 。

零食加碼： 購買蛋入蛋捲與蛋入零食系列，買越多折越多，最低 83 折起 。

新品優惠： 武香茶葉蛋多入優惠最低 72 折 。

滿額贈禮： 常溫商品單筆消費滿 2,000 元，即贈 LINE FRIENDS 莎莉環保袋或經典武香茶葉蛋等好禮 。

冷藏預購： 「濃厚雞蛋布丁」禮盒官網限量預購中，2 月 13 日前享新春優惠價最低 83 折起 。

除了這款萌到犯規的聯名禮盒，今年春節還有哪些話題伴手禮值得入手？

