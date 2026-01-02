三麗鷗春節禮盒！7-11超過50款2026春節禮盒，達摩吉伊卡哇、史努比爆米花桶必收。

7-ELEVEN春節禮盒主打肖像收藏與祈福聯名，超過300款選擇涵蓋IP禮盒與開運好物，吉伊卡哇、三麗鷗超萌禮盒，還有乖乖好運小物，粉絲年節送禮與自用必買。

▲7-ELEVEN整合門市與線上平台，推出超過300款春節禮盒，主打肖像收藏與開運送禮選擇。



▲7-ELEVEN春節檔期集結超過50款肖像禮盒，從吉伊卡哇到三麗鷗角色，送禮自用都合適。

三麗鷗領軍超過50款2026春節禮盒！每年農曆新年「送禮」就是最夯話題，這次7-117-ELEVEN看準粉絲送禮講究話題感與收藏性，整合門市與線上平台推出超過300款春節禮盒，涵蓋肖像收藏、開運聯名與高CP值選擇，其中更有超過50款肖像禮盒，不論是超人氣吉伊卡哇，還是經典不敗三麗鷗、迪士尼、史努比等角色，送禮自用都可以衝小七買爆。





超過50款IP肖像禮盒一次收

▲7-ELEVEN肖像禮盒結合哆啦A夢扭蛋機與蠟筆小新造型桶，吃零食也能邊玩邊收藏。

吉伊卡哇、DINOTAENG人氣禮盒

▲7-ELEVEN推出吉伊卡哇達摩造型存錢筒禮盒，小八貓與兔兔角色一次收齊。

7-ELEVEN春節推出超過50款肖像禮盒，主打高收藏與話題性設計。品項包含三麗鷗系列「Hello Kitty福氣達摩軟糖禮盒」還有毛茸茸的「大耳狗百變造型變裝公仔禮盒、Kuromi星際轉轉扭蛋機禮盒」不只吸睛，吃完更是粉絲們的專屬收藏。此外還有「小熊維尼蜂蜜罐堅果禮盒」、經典超人氣「卡滋蠟筆小新多功能造型桶」，可以邊吃邊玩的「哆啦A夢扭蛋機豪華套組軟糖禮盒」，買回老家變成孩子王。其他肖像禮盒同樣鎖定粉絲收藏需求，這次7-11特別推出「吉伊卡哇達摩造型」存錢筒軟糖禮盒，吉伊卡哇、小八貓、兔兔3大角色都想入手，同時還有「京田吉伊卡哇造型桶餅乾禮盒、吉伊卡哇原味海苔水桶包」可愛系必買。同時還有「DINOTAENG存錢筒禮盒」搭配焦糖爆米花，通通小七現貨買，任選2件95折。





宮廟聯名祈福禮盒一次到位

▲7-ELEVEN《預購誌》推出多款宮廟聯名祈福禮盒，結合媽祖與烘爐地招財元素。



▲7-ELEVEN加碼乖乖開運系列周邊，從果凍袋到桌墊，兼顧祈福寓意與日常實用。





7-ELEVEN春節禮盒推薦

不只可愛造型禮盒，這次7-ELEVEN《預購誌》推出祈福聯名禮盒，結合白沙屯媽祖、北港朝天宮與烘爐地等元素，從錢母、撲滿到禮盒食品，滿足粉絲祈福、招財與送禮需求，也成為年節熱門選項。更狂的是，還有台灣人專屬的「本土玄學」乖乖系列，推出開運好物周邊，收納果凍袋、零錢包、面紙套、大桌墊等用品，放在辦公室超可愛。

優惠時間：即日起至2026年3月3日

優惠內容：

指定品項任選2件95折、指定品項優惠價。



Ultraman豪華聲光公仔禮盒：2,588元

卡滋蠟筆小新多功能造型桶：1,999元

SNOOPY打棒球造型爆米花桶：1,899元

史努比歐拉夫拍拍燈餅乾禮盒：990元

DINOTAENG存錢筒禮盒：699元

大耳狗百變造型變裝公仔禮盒：1,480元

Kuromi星際轉轉扭蛋機禮盒：1,799元

哆啦A夢扭蛋機豪華套組軟糖禮盒：1,699元

Hello Kitty福氣達摩軟糖禮盒：1,099元

玩具總動員抱抱龍咬一口禮盒：1,188元

OREOX玩具總動員胖胖杯禮盒：429元

萬歲維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒：609元

小八貓達摩造型存錢筒軟糖禮盒：699元

吉伊卡哇達摩存錢筒軟糖禮盒：699元

兔兔達摩造型存錢筒軟糖禮盒：699元

京田吉伊卡哇造型桶餅乾禮盒：549元

京田吉伊卡哇小八貓造型餅乾禮盒：549元

@SF吉伊卡哇梅子海苔水桶包：659元

SF吉伊卡哇原味海苔水桶包：659元





7-ELEVEN《預購誌》春禮推薦乖乖系列

乖乖果凍袋(綠色/黃色/紅色)：299元

乖乖 萬用大桌墊：370元

乖乖 大頭零錢包：499元

乖乖 經典面紙套：559元

