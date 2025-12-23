> 美食 > 木瓜牛奶變布丁！紅磚布丁木瓜牛乳布丁限定開賣，春節禮盒加碼送紅包袋。

木瓜牛奶變布丁！紅磚布丁木瓜牛乳布丁限定開賣，春節禮盒加碼送紅包袋。

tiger Walker 玩樂季紅磚布丁木瓜牛乳木瓜牛奶布丁
2025-12-23 10:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:紅磚布丁
編輯 張人尹

編輯 張人尹

紅磚布丁迎接新春推出馬年限定紅運奔馳禮盒，搭配購盒贈紅包袋活動，同步上市木瓜牛乳布丁，新春送禮與話題新品一次買起來。
木瓜牛奶變成布丁！台南伴手禮必買「紅磚布丁」這次推出冬季限定新口味「木瓜牛乳布丁」，把台灣味木瓜牛奶結合Q彈滑嫩的布丁，搶攻甜點控新話題。此外，紅磚布丁也推出2026馬年限定「紅運奔馳禮盒」，再加碼送新春紅包袋，讓粉絲們春節送禮就先訂起來。
▲紅磚布丁新春推出木瓜牛乳布丁，選用紅肉木瓜與濃厚牛乳製作，口感滑順成為話題新品。
▲紅磚布丁新春推出木瓜牛乳布丁，選用紅肉木瓜與濃厚牛乳製作，口感滑順成為話題新品。


木瓜牛乳布丁話題亮相

這次推出紅磚布丁秋冬限定口味「木瓜牛乳布丁」，將台灣常見的國民飲品木瓜牛乳變身成療癒滑順的布丁，紅磚布丁特別選用新鮮紅肉木瓜，搭配特調比例的濃厚牛乳製作，不只還原經典的木瓜牛奶風味，更讓粉絲們吃得到果香厚實與乳香濃郁的層次，打造冬季必吃限定口味。

▲紅磚布丁將台灣經典木瓜牛乳轉化為布丁形式，新春期間提供粉絲全新甜點選擇。
▲紅磚布丁將台灣經典木瓜牛乳轉化為布丁形式，新春期間提供粉絲全新甜點選擇。


紅運奔馳禮盒新春登場

紅磚布丁首度推出2026馬年限定紅運奔馳禮盒，作為新春送禮主打選擇，即日起正式開放預購，一盒10入可以選擇店家「綜合混搭」，或是自行搭配任選口味，滿足不同送禮需求。禮盒整體視覺以澄紅與金燦為主調，呼應新歲奔馳而來的祝福意象。配合紅運奔馳禮盒上市，紅磚布丁同步規劃新春限定活動。凡購買指定禮盒，即可獲得新春紅包袋一組，作為年節應景搭配。

▲紅磚布丁推出馬年限定紅運奔馳禮盒，以新春送禮為主軸，澄紅視覺傳遞年節祝福氛圍。
▲紅磚布丁推出馬年限定紅運奔馳禮盒，以新春送禮為主軸，澄紅視覺傳遞年節祝福氛圍。
▲紅磚布丁新春限定加贈活動登場，紅包袋數量有限，搭配禮盒更完整呈現年節氛圍。
▲紅磚布丁新春限定加贈活動登場，紅包袋數量有限，搭配禮盒更完整呈現年節氛圍。



紅磚布丁 紅運奔馳禮盒

活動期間：即日起開賣
售價：620元/盒
口味選擇：綜合混搭/自行搭配任選


紅磚布丁當季限定口味推薦

烤布丁系列：傳統焦糖 / 桂圓黑糖
寒天布丁系列：木瓜牛乳 / 觀音拿鐵
輕布丁系列：芝麻豆乳

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新竹飲料推薦高北牛乳大王！必喝濃郁木瓜牛乳與無糖西瓜汁，鮮果現榨排隊名店。
新竹飲料推薦高北牛乳大王！必喝濃郁木瓜牛乳與無糖西瓜汁，鮮果現榨排隊名店。
踢賴旅遊
鶴茶樓酪梨牛奶開賣！加滿「酪梨凍、酪梨珍珠」5款酪梨飲料，第二杯半價喝。
鶴茶樓酪梨牛奶開賣！加滿「酪梨凍、酪梨珍珠」5款酪梨飲料，第二杯半價喝。
編輯 鄭雅之
COMEBUY沖繩黑糖奶茶！奶茶控新品COMEBUY黑糖奶茶系列，買奶茶加碼送面膜。
COMEBUY沖繩黑糖奶茶！奶茶控新品COMEBUY黑糖奶茶系列，買奶茶加碼送面膜。
編輯 張人尹
台灣開賣！韓國聖水洞MilkyShop焦糖奶油夾心餅，台灣官方快閃店線上開賣送餐券。
台灣開賣！韓國聖水洞MilkyShop焦糖奶油夾心餅，台灣官方快閃店線上開賣送餐券。
編輯 張人尹
冬至必吃甜品！蔡萬興x協興蛋業聯手推出「半熟酒釀蛋包、大人味雞蛋糕」，萬華人搶先吃。
冬至必吃甜品！蔡萬興x協興蛋業聯手推出「半熟酒釀蛋包、大人味雞蛋糕」，萬華人搶先吃。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊