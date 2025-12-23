木瓜牛奶變布丁！紅磚布丁木瓜牛乳布丁限定開賣，春節禮盒加碼送紅包袋。

紅磚布丁迎接新春推出馬年限定紅運奔馳禮盒，搭配購盒贈紅包袋活動，同步上市木瓜牛乳布丁，新春送禮與話題新品一次買起來。

▲紅磚布丁新春推出木瓜牛乳布丁，選用紅肉木瓜與濃厚牛乳製作，口感滑順成為話題新品。

木瓜牛奶變成布丁！台南伴手禮必買「紅磚布丁」這次推出冬季限定新口味「木瓜牛乳布丁」，把台灣味木瓜牛奶結合Q彈滑嫩的布丁，搶攻甜點控新話題。此外，紅磚布丁也推出2026馬年限定「紅運奔馳禮盒」，再加碼送新春紅包袋，讓粉絲們春節送禮就先訂起來。





木瓜牛乳布丁話題亮相

這次推出紅磚布丁秋冬限定口味「木瓜牛乳布丁」，將台灣常見的國民飲品木瓜牛乳變身成療癒滑順的布丁，紅磚布丁特別選用新鮮紅肉木瓜，搭配特調比例的濃厚牛乳製作，不只還原經典的木瓜牛奶風味，更讓粉絲們吃得到果香厚實與乳香濃郁的層次，打造冬季必吃限定口味。



▲紅磚布丁將台灣經典木瓜牛乳轉化為布丁形式，新春期間提供粉絲全新甜點選擇。





紅運奔馳禮盒新春登場

紅磚布丁首度推出2026馬年限定紅運奔馳禮盒，作為新春送禮主打選擇，即日起正式開放預購，一盒10入可以選擇店家「綜合混搭」，或是自行搭配任選口味，滿足不同送禮需求。禮盒整體視覺以澄紅與金燦為主調，呼應新歲奔馳而來的祝福意象。配合紅運奔馳禮盒上市，紅磚布丁同步規劃新春限定活動。凡購買指定禮盒，即可獲得新春紅包袋一組，作為年節應景搭配。



▲紅磚布丁推出馬年限定紅運奔馳禮盒，以新春送禮為主軸，澄紅視覺傳遞年節祝福氛圍。



▲紅磚布丁新春限定加贈活動登場，紅包袋數量有限，搭配禮盒更完整呈現年節氛圍。





紅磚布丁 紅運奔馳禮盒

活動期間：即日起開賣

售價：620元/盒

口味選擇：綜合混搭/自行搭配任選







紅磚布丁當季限定口味推薦

烤布丁系列：傳統焦糖 / 桂圓黑糖

寒天布丁系列：木瓜牛乳 / 觀音拿鐵

輕布丁系列：芝麻豆乳