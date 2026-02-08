超人力霸王現身高雄！2026高雄冬日遊樂園盛大開幕，15公尺高超人力霸王帥氣登場。

超人力霸王降臨港都！「2026高雄冬日遊樂園」於愛河灣登場，15公尺高巨型氣膜首度亮相，結合燈光展演與系列活動，打造高雄冬季最吸睛的英雄主題盛會。

超人力霸王降臨高雄！「2026高雄冬日遊樂園」於2月7日在愛河灣盛大開幕，今年高雄市政府攜手日本人氣IP《超人力霸王》舉辦活動，其中最吸睛的正屬兩座高達15公尺的巨型超人力霸王裝置現身愛河灣，吸引眾多超人力霸王粉絲特地前來朝聖。

▲「2026高雄冬日遊樂園」於愛河灣盛大開幕，兩座15公尺高的「超人力霸王」最為吸睛。（美食好芃友提供）

▲「2026高雄冬日遊樂園」以「超人力霸王」為主題。（美食好芃友提供）





超人力霸王登陸！大型水上氣膜點亮2026高雄冬日遊樂園

▲「超人力霸王」（美食好芃友提供）

超人力霸王點亮高雄冬日夜色，造型小提燈等你領

「高雄冬日遊樂園」多年來結合國際知名IP與港灣城市景觀，成功打造冬季觀光焦點，2026年高雄市府特別邀請適逢60週年的英雄角色「超人力霸王」降臨港都。值得一提的是，這是「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」首度以大型戶外水上氣膜形式亮相，並透過守護城市的主題意象，為市民與遊客傳遞希望與正能量。兩座氣膜裝置將分別設置於高雄流行音樂中心音浪塔前方，以及珊瑚礁群好望角，歡迎大家於燈會期間蒞臨高雄。

「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，結合「超人力霸王」規劃一系列豐富活動內容，包括角色見面會、夜間燈光展演、主題快閃店及多項互動體驗，形塑專屬高雄冬季的「超人主題慶典」。此外。2026年2月27日至28日將於高雄港18號碼頭下午4點開始發送限量「超人力霸王」造型小提燈，每人限領兩盞，數量有限，送完為止。

▲大型「超人力霸王」水上氣膜矗立於愛河灣水面，結合港灣燈光與城市天際線，為高雄冬日遊樂園期間最大亮點。（美食好芃友提供）



「2026高雄冬日遊樂園」資訊

活動期間：2026年2月７日～2026年3月１日

活動地點：愛河灣、高雄港16至18 號碼頭

來看超人力霸王，也要盡情感受港都旅遊魅力

