80年高雄肉圓老店！三塊厝肉圓嫂傳承四代，延續甕滷老味道，米糕也是經典。

高雄老字號「三塊厝肉圓嫂」傳承80年、歷經四代，憑藉少見的甕滷肉圓工法與經典米糕，在遷址楠梓後仍堅守家傳風味，成為在地小吃文化的重要代表。

高雄在地老字號「三塊厝肉圓嫂」開業至今已有80年歷史，歷經四代傳承，是不少老高雄人記憶中的經典小吃。店家早年位於三民區三塊厝一帶，約20年前遷址至楠梓區興楠路，儘管地點轉移，仍持續保留傳統製作方式，延續原有風味。

▲高雄老字號肉圓店「三塊厝肉圓嫂」已有80年歷史。（美食好芃友提供）

▲「三塊厝肉圓嫂」是不少老高雄人記憶中的經典小吃。（美食好芃友提供）





少見甕滷製程 打造三塊厝肉圓嫂經典招牌

「三塊厝肉圓嫂」主打的招牌「甕滷肉圓」，製程相當少見。這項獨特的「滷肉圓」製作方式，源於早年販售條件所催生的偶然發明。第一代創始人（阿祖）時期以挑擔沿街販售為主，因缺乏固定店面，蒸熟的肉圓在外販售過程中容易冷卻，為解決保溫問題，遂將肉圓放入甕中，透過加熱滷汁維持溫度，未料此舉反而讓肉圓滷香入味，逐漸形成獨具特色的高雄肉圓風味。

▲「三塊厝肉圓嫂」主打的招牌「甕滷肉圓」，製程相當少見。（美食好芃友提供）

甕滷肉圓外觀色澤較深，但實際風味並不死鹹，鹹度甚至低於一般肉圓常見的醬油膏，並帶有肉燥滷香。肉圓採先蒸後滷的工序，使外皮仍保有Q彈口感，不易軟爛。內餡選用溫體豬胛心肉切塊，口感扎實，富有咬勁；另有老饕熟知的吃法，食用完肉圓後保留部分滷汁，加入大骨湯製成「湯肉圓」，湯頭濃郁卻不厚重，展現傳統小吃的多層次變化。

▲甕滷肉圓外觀色澤較深，但實際風味並不死鹹，並帶有肉燥滷香。（美食好芃友提供）

米糕同樣受青睞 老字號堅守家傳風味

除肉圓外，「三塊厝肉圓嫂」的米糕同樣深受饕客喜愛。米飯口感Q彈，搭配香氣十足的肉燥與魚鬆，整體風味平衡，也深受不少熟客喜愛；在餐飲市場快速變動的環境中，「三塊厝肉圓嫂」仍堅持傳統工序與家傳口味，透過一碗肉圓與米糕，延續跨世代的飲食文化，也成為高雄在地小吃中不可忽視的老字號代表。

▲「三塊厝肉圓嫂」的米糕同樣深受饕客喜愛。（美食好芃友提供）



「三塊厝肉圓嫂」店家資訊

營業時間：06:30-15:00（初一、十五公休）

地址：高雄市楠梓區興楠路147號

電話：07 358 2399

高雄小吃情報

推薦閱讀：35元爽吃隱藏版高雄果貿社區美食！無名排隊美食蔥抓餅現做現煎，在地人私藏美食名單。

推薦閱讀：老字號高雄火車站美食！賴潮州牛雜湯 湯頭清甜、牛肉炒麵微辣香濃，老饕激推。

推薦閱讀：高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。