> 美食 > 80年高雄肉圓老店！三塊厝肉圓嫂傳承四代，延續甕滷老味道，米糕也是經典。

80年高雄肉圓老店！三塊厝肉圓嫂傳承四代，延續甕滷老味道，米糕也是經典。

tiger Walker 玩樂季三塊厝肉圓嫂高雄美食高雄小吃
2026-02-07 14:40文字：記者 楊婷雅 圖片提供:美食好芃友
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高雄老字號「三塊厝肉圓嫂」傳承80年、歷經四代，憑藉少見的甕滷肉圓工法與經典米糕，在遷址楠梓後仍堅守家傳風味，成為在地小吃文化的重要代表。

高雄在地老字號「三塊厝肉圓嫂」開業至今已有80年歷史，歷經四代傳承，是不少老高雄人記憶中的經典小吃。店家早年位於三民區三塊厝一帶，約20年前遷址至楠梓區興楠路，儘管地點轉移，仍持續保留傳統製作方式，延續原有風味。

▲高雄老字號肉圓店「三塊厝肉圓嫂」已有80年歷史。（美食好芃友提供）
▲高雄老字號肉圓店「三塊厝肉圓嫂」已有80年歷史。（美食好芃友提供）
▲「三塊厝肉圓嫂」是不少老高雄人記憶中的經典小吃。（美食好芃友提供）
▲「三塊厝肉圓嫂」是不少老高雄人記憶中的經典小吃。（美食好芃友提供）

少見甕滷製程　打造三塊厝肉圓嫂經典招牌

「三塊厝肉圓嫂」主打的招牌「甕滷肉圓」，製程相當少見。這項獨特的「滷肉圓」製作方式，源於早年販售條件所催生的偶然發明。第一代創始人（阿祖）時期以挑擔沿街販售為主，因缺乏固定店面，蒸熟的肉圓在外販售過程中容易冷卻，為解決保溫問題，遂將肉圓放入甕中，透過加熱滷汁維持溫度，未料此舉反而讓肉圓滷香入味，逐漸形成獨具特色的高雄肉圓風味。

▲「三塊厝肉圓嫂」主打的招牌「甕滷肉圓」，製程相當少見。（美食好芃友提供）
▲「三塊厝肉圓嫂」主打的招牌「甕滷肉圓」，製程相當少見。（美食好芃友提供）

甕滷肉圓外觀色澤較深，但實際風味並不死鹹，鹹度甚至低於一般肉圓常見的醬油膏，並帶有肉燥滷香。肉圓採先蒸後滷的工序，使外皮仍保有Q彈口感，不易軟爛。內餡選用溫體豬胛心肉切塊，口感扎實，富有咬勁；另有老饕熟知的吃法，食用完肉圓後保留部分滷汁，加入大骨湯製成「湯肉圓」，湯頭濃郁卻不厚重，展現傳統小吃的多層次變化。

▲甕滷肉圓外觀色澤較深，但實際風味並不死鹹，並帶有肉燥滷香。（美食好芃友提供）
▲甕滷肉圓外觀色澤較深，但實際風味並不死鹹，並帶有肉燥滷香。（美食好芃友提供）

米糕同樣受青睞　老字號堅守家傳風味

除肉圓外，「三塊厝肉圓嫂」的米糕同樣深受饕客喜愛。米飯口感Q彈，搭配香氣十足的肉燥與魚鬆，整體風味平衡，也深受不少熟客喜愛；在餐飲市場快速變動的環境中，「三塊厝肉圓嫂」仍堅持傳統工序與家傳口味，透過一碗肉圓與米糕，延續跨世代的飲食文化，也成為高雄在地小吃中不可忽視的老字號代表。

▲「三塊厝肉圓嫂」的米糕同樣深受饕客喜愛。（美食好芃友提供）
▲「三塊厝肉圓嫂」的米糕同樣深受饕客喜愛。（美食好芃友提供）

「三塊厝肉圓嫂」店家資訊

營業時間：06:30-15:00（初一、十五公休）
地址：高雄市楠梓區興楠路147號
電話：07 358 2399

高雄小吃情報

推薦閱讀：35元爽吃隱藏版高雄果貿社區美食！無名排隊美食蔥抓餅現做現煎，在地人私藏美食名單。

推薦閱讀：老字號高雄火車站美食！賴潮州牛雜湯 湯頭清甜、牛肉炒麵微辣香濃，老饕激推。

推薦閱讀：高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
萬華川業肉圓百年老店傳承四代，紅糟肉圓油炸清蒸雙美味必吃。
萬華川業肉圓百年老店傳承四代，紅糟肉圓油炸清蒸雙美味必吃。
ifunny艾方妮
台南美食老字號必吃9選！台南35元百年碗粿 超爆量草莓冰，排隊也要吃到。
台南美食老字號必吃9選！台南35元百年碗粿 超爆量草莓冰，排隊也要吃到。
編輯 鄭亦庭
基隆不只廟口夜市！基隆車站美食 遠東蚵仔煎 40年老店必吃，焦香恰恰、鮮蚵爆量。
基隆不只廟口夜市！基隆車站美食 遠東蚵仔煎 40年老店必吃，焦香恰恰、鮮蚵爆量。
記者 蕭芷琳
苗栗三義賴新魁麵館，一甲子老字號客家味，招牌餛飩粄條必點。
苗栗三義賴新魁麵館，一甲子老字號客家味，招牌餛飩粄條必點。
Ann‧榜哥‧生活事務所
宜蘭百年老店伴手禮！游家麻糬米糕必買古早味麻糬米糕、抹茶紅豆、芋香芝麻、芋香豚滬麻糬。
宜蘭百年老店伴手禮！游家麻糬米糕必買古早味麻糬米糕、抹茶紅豆、芋香芝麻、芋香豚滬麻糬。
紫色微笑
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

三塊厝肉圓嫂

07-2514657
高雄市三民區建國三路389號
3.8