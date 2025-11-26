老字號高雄火車站美食！賴潮州牛雜湯 湯頭清甜、牛肉炒麵微辣香濃，老饕激推。

高雄火車站附近老店「賴潮州牛雜湯」，以溫體牛與精心熬煮高湯聞名。牛雜軟嫩入味、牛肉炒麵微辣香濃，是在地饕客推薦的高雄美食。

高雄火車站美食推薦！老字號「賴潮州牛雜湯」，開業超過30年，主打品嚐到正宗、爽口的潮州牛雜湯，不少在地居民從小喝到大。店家選用台南善化直送的溫體牛，肉質鮮嫩、風味純淨；牛內臟則經過細緻的清洗處理，再以長達三小時的工法慢火熬煮。湯底清澈見底、入口鮮甜，不僅沒有腥味，更帶出潮州風味的純粹與層次，是許多饕客一喝便難以忘懷的好味道。

▲「賴潮州牛雜湯」為高雄火車站老字號美食。（美食好芃友提供）

▲「賴潮州牛雜湯」牛肉與內臟新鮮度保存良好。（美食好芃友提供）

「賴潮州牛雜湯」湯 頭見功夫

「賴潮州牛雜湯」老闆表示，高湯為獨立熬煮，是湯頭甘甜清爽的關鍵。牛雜經長時間燉煮，處理細緻、不帶腥味，口感紮實乾淨；而現炒牛內臟則以冰櫃保鮮，待客人點餐後再以小盤現炒，確保新鮮度並展現火候。除了招牌牛雜湯，「賴潮州牛雜湯」數道熱炒與主食也深受熟客青睞，包括牛肉燴飯、炒苦瓜牛肉、牛肉炒麵與牛筋肉飯，用餐時段總是人氣滿座。



▲「賴潮州牛雜湯」主打正宗潮州牛雜湯。（美食好芃友提供）

牛雜湯料多實在，在地老饕一致推薦

「賴潮州牛雜湯」大碗牛雜份量十足，甚至還能吃到牛筋肉，誠意十足。店家處理內臟細膩無腥味，高湯則將牛雜燉煮得充分入味，即使中午時段前來，口感依然軟嫩不柴， 是近年在高雄廣受好評的牛雜湯之一；牛肉湯同樣表現突出，肉片厚度比常見的台南牛肉湯更有存在感，口感紮實；加入九層塔後香氣更為提升，亦是不少饕客的心頭好。

▲「賴潮州牛雜湯」是近年在高雄廣受好評的牛雜湯之一。（美食好芃友提供）

牛肉炒麵也是 「賴潮州牛雜湯」必點好料

牛肉炒麵也是「賴潮州牛雜湯」高人氣料理之一，特別要注意的是加辣需在點餐時先行告知，店家會於翻炒時加入新鮮生辣椒，帶出微辣香氣而不搶味。搭配沙茶醬汁更顯濃郁，整體鹹度拿捏恰到好處，吃完不覺負擔，還保有明顯鍋氣；不論是份量實在的牛雜湯、現炒內臟的鮮美火候，或是熱炒類的香氣層次，「賴潮州牛雜湯」都展現出老字號的真功夫。若想在高雄尋找清甜湯頭與用料新鮮的潮州風味，絕對值得特地來「賴潮州牛雜湯」一趟。

▲牛肉炒麵也是「賴潮州牛雜湯」高人氣料理之一。（美食好芃友提供）

▲牛肉湯肉片厚度誠實十足。（美食好芃友提供）





「賴潮州牛雜湯」店家資訊

營業時間：11:00～15:00、17:00～20:20

地址：高雄市新興區八德二路71號

電話：07 286 7317