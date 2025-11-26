老字號高雄火車站美食！賴潮州牛雜湯 湯頭清甜、牛肉炒麵微辣香濃，老饕激推。

高雄火車站附近老店「賴潮州牛雜湯」，以溫體牛與精心熬煮高湯聞名。牛雜軟嫩入味、牛肉炒麵微辣香濃，是在地饕客推薦的高雄美食。
高雄火車站美食推薦！老字號「賴潮州牛雜湯」，開業超過30年，主打品嚐到正宗、爽口的潮州牛雜湯，不少在地居民從小喝到大。店家選用台南善化直送的溫體牛，肉質鮮嫩、風味純淨；牛內臟則經過細緻的清洗處理，再以長達三小時的工法慢火熬煮。湯底清澈見底、入口鮮甜，不僅沒有腥味，更帶出潮州風味的純粹與層次，是許多饕客一喝便難以忘懷的好味道。
「賴潮州牛雜湯」老闆表示，高湯為獨立熬煮，是湯頭甘甜清爽的關鍵。牛雜經長時間燉煮，處理細緻、不帶腥味，口感紮實乾淨；而現炒牛內臟則以冰櫃保鮮，待客人點餐後再以小盤現炒，確保新鮮度並展現火候。除了招牌牛雜湯，「賴潮州牛雜湯」數道熱炒與主食也深受熟客青睞，包括牛肉燴飯、炒苦瓜牛肉、牛肉炒麵與牛筋肉飯，用餐時段總是人氣滿座。
牛肉炒麵也是「賴潮州牛雜湯」高人氣料理之一，特別要注意的是加辣需在點餐時先行告知，店家會於翻炒時加入新鮮生辣椒，帶出微辣香氣而不搶味。搭配沙茶醬汁更顯濃郁，整體鹹度拿捏恰到好處，吃完不覺負擔，還保有明顯鍋氣；不論是份量實在的牛雜湯、現炒內臟的鮮美火候，或是熱炒類的香氣層次，「賴潮州牛雜湯」都展現出老字號的真功夫。若想在高雄尋找清甜湯頭與用料新鮮的潮州風味，絕對值得特地來「賴潮州牛雜湯」一趟。
「賴潮州牛雜湯」店家資訊
營業時間：11:00～15:00、17:00～20:20
地址：高雄市新興區八德二路71號
電話：07 286 7317