屏東墾丁最新話題！新開幕風華渡假酒店墾丁館無邊際泳池，易遊網限時5天55折開賣。

屏東墾丁全新旅宿亮點風華渡假酒店以純白建築與無邊際泳池打造南國渡假氛圍，易遊網推出限時55折專案含早晚餐，加購高鐵再享優惠。

隨著時序入冬，南台灣恆春半島依然保有溫暖和煦的陽光，成為許多旅人避寒與尋求心靈放鬆的首選之地。嘉楠集團看準了這股國旅渡假風潮，旗下備受矚目的旅宿品牌風華渡假酒店，正式將版圖拓展至國境之南。這是該集團繼過去成功經驗後的第4間飯店作品，選址於山海交會的靜謐之處，全新的風華渡假酒店墾丁館即將在12月1日展開試營運。為了讓喜愛嘗鮮的旅客能第一時間體驗這處新秘境，易遊網特別與飯店攜手合作，獨步各大訂房平台推出限時首賣優惠。這不僅是一次單純的住宿推廣，更是一場邀約旅人重新定義墾丁渡假美學的生活提案。



▲「風華渡假酒店－墾丁館」的建築設計透過潔白牆面錯落交疊與線條語彙，打造吸睛亮眼的全新地標

墾丁新飯店座落後壁湖，純白建築與無邊際泳池構築視覺饗宴

風華渡假酒店墾丁館的地理位置得天獨厚，其選址鄰近恆春半島最大的漁港後壁湖，旅客僅需步行10分鐘即可抵達，感受漁港特有的鮮活氣息。若是想要踩踏著名的潔白貝殼沙灘，前往白沙灣開車也僅需7分鐘車程。飯店周邊的視野極為開闊，放眼望去能將墾丁國家森林遊樂區的綠意盡收眼底，這種同時擁抱海洋遼闊與山林沉穩的環境，正是其最大魅力所在。



在建築設計上，飯店採用了大膽的純白外觀，透過錯落有致的牆面堆疊與線條語彙，勾勒出極簡卻充滿層次感的現代美學。設計師巧妙地運用圓弧屋頂與建築間的縫隙，將蔚藍天空框入視野之中，隨著日光推移，光影在潔白的牆面上流動跳躍，讓建築本身就如同一座大型的藝術場域。此外，建築外觀特別融入了海浪律動的線條，呼應著不遠處的海洋意象，最令人驚豔的莫過於無邊際泳池的設計，池水彷彿與遠方的海平面連成一氣，將整片湛藍地景納入旅客的渡假日常，使其成為恆春半島近期最受矚目的建築地標。



▲飯店內擁有絕美無邊際泳池，呈現彷彿與海面相接的視覺延伸

質感客房配備席夢思與BOSE音響，細節堆疊出奢華休憩體驗

步入客房空間，迎面而來的是溫潤柔和的色調，設計團隊運用淡雅的木質紋理搭配暖金色元素進行點綴，營造出一種低調而細緻的精品質感。對於追求景觀的旅客而言，海景房絕對是不可錯過的選擇，房內規劃了專屬陽台與大面落地窗，讓人即使待在室內，也能飽覽一望無際的湛藍海景，享受與南國海風相伴的靜謐時光。



為了落實對質感與舒適的堅持，房內的硬體設備更是下足了功夫，全館選用知名的席夢思高級床墊，確保旅客能擁有一夜好眠，同時配備了65吋液晶電視以及BOSE聲霸音響，無論是休憩小歇還是觀賞電影，都能享受到影院級的視聽款待。在備品細節上同樣講究，飯店特別選用黑沃濾掛式咖啡與國際知名的TWG茶包，透過這些精選品牌的加持，展現出飯店對於生活品味的一貫堅持，讓每一次的沖泡與品飲，都成為渡假生活中美好的儀式感。



▲房型以溫潤柔和的色調搭配淡雅木質與暖金色元素，營造微奢的精品質感

試營運享一泊二食，在地特色早午餐與極致鍋物滿足味蕾

為了慶祝全新據點落成，本次首賣專案特別包含了早晚餐服務，讓旅客在享受住宿的同時也能品味在地的豐盛佳餚。晚餐時段安排在飯店主餐廳老丸家EX極致鍋物享用，該餐廳堅持原味呈現的烹飪理念，嚴選嘉楠集團自家生產的優質肉品，並搭配屏東在地直送的新鮮蔬食。湯底部分則堅持使用天然素材熬煮，不僅保留了食材的鮮甜，更呈現出層次鮮明的清爽風味，是冬日裡溫暖身心的最佳選擇。



翌日的早午餐則採用Buffet自助餐形式供應，且貼心地將供餐時間延長至下午1點，這對於想要睡到自然醒的旅客來說是一大福音。菜色中強烈推薦必吃的現沖魚片湯，運用滾熱高湯瞬間鎖住魚肉的鮮嫩與湯頭甜味。另一道不容錯過的則是墾香三寶蛋餅，主廚選用屏東盛產的洋葱，搭配在地傳統工法製作的皮蛋與手工醃製鹹蛋，將濃郁的在地食材香氣完美結合，打造出專屬於墾丁館的獨特風味，讓味蕾也能深刻感受南國的風土魅力。



▲飯店主餐廳「老丸家EX極致鍋物」，嚴選嘉楠集團的優質肉品與屏東在地直送的蔬食

易遊網獨家首賣下殺55折，把握限時優惠搶先解鎖渡假新點

對於渴望以超值價格搶先體驗新飯店的旅客來說，這次由易遊網推出的獨家首賣專案絕對不容錯過。自即日起至11月28日止，限時5天祭出全館房型55折起的超殺優惠，雙人入住每晚含稅最低僅需6488元起。本次開放的入住日期相當寬裕，自12月1日試營運起一路開放至2026年6月30日，除了春節與清明連假外，其餘時段皆適用此專案優惠，若是假日入住每房僅需加價1200元，連假旺日則加價2500元。



除了房價優惠外，易遊網還提供了多重疊加折扣，例如週二限定刷滙豐銀行信用卡，APP訂房單筆滿6000元輸入指定代碼可現折500元，週五限定折扣碼滿額可再減400元，訂房同時加購高鐵票還能享有78折起的優惠，台北至左營來回車票最高可省下656元。這是一次難得的機會，讓旅人能以最優越的價格，搶先解鎖這座墾丁最新的美學地標，為自己預約一場難忘的南國假期。



▲「風華渡假酒店－墾丁館」易遊網獨家首賣快閃5天，含早晚餐每人最低3,244元起

「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣專案

活動時間：2025/11/24－11/28（限時5天）

活動內容：

．全館房型55折起，雙人入住每晚最低6,488元起

．專案內容含早晚餐

．入住區間自2025/12/1至2026/6/30

．假日每房加價1,200元

．連假旺日每房加價2,500元（春節與清明連假不適用）

．訂房加購高鐵票享78折起，台北至左營來回最多可省656元

．週二刷滙豐銀行信用卡APP訂房滿6,000元輸入「hsbc500」折500元

．週五APP訂房滿5,000元輸入「FRIDAYS400」折400元

．不限日期APP訂房滿3,000元輸入「ezHTL100」折100元

「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣網頁：https://hotel.eztravel.com.tw/activity/domestic/hotelsale/







若對此次優惠有興趣並希望比較不同住宿選擇，以下內容可供延伸參考

推薦閱讀：新北耶誕城住房優惠開跑！板橋凱撒與台北趣淘漫旅週年慶限時3,399元、滿額抽萬元住宿券。

推薦閱讀：長榮台中一鵝五吃買一送一！住房滿萬送萬、餐券加贈2000元，普發一萬超有感。

推薦閱讀：一天只接待2組的岡山住宿！新庄宿 須貝邸百年古宅奢華重生，房間就能賞櫻。