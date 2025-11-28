> 美食 > 碧潭風景區化身療癒系新店景點！水豚君巨型裝置、週末見面會懶人包一次看。

年末想尋找療癒旅遊景點，新店碧潭因水豚君進駐備受矚目，結合地景藝術、限定甜點與見面會活動，吸引遊客專程前往拍照及參與互動。

年末旅遊若想尋找療癒景點，新店碧潭風景區已因超人氣IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐而成為話題焦點。展期自11月1日至12月28日，超吸睛的12米水豚君地景裝置坐落水面上，慵懶神情映著波光，吸引大批遊客拍照朝聖，也讓碧潭在冬季重新成為親子與情侶週末散心首選。此次以「呆在碧潭の水豚君」為主題規劃的地景展覽更正式公布見面會時程，同步推出限定甜點以及消費活動，預料將再次掀起觀光熱度。

▲碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12月28日，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點
假日限定造型雞蛋糕，美食控必拍必吃

來到碧潭除了欣賞水豚君地景裝置，今年展區特別推出假日限定「水豚君造型雞蛋糕」，將水豚君與牠的好朋友們圓潤外型完整還原，甜點萌度破表，開賣即成為社群拍照熱點。採限量製作，僅於假日販售，遊客常於開攤前排隊搶購，被視為粉絲造訪碧潭絕對不能錯過的療癒系美食。

▲假日限定！超萌水豚君造型雞蛋糕
水豚君偶裝見面會登場，12月連續三週互動開放

為滿足粉絲近距離接觸的期待，水豚君偶裝將於12月6日、7日、13日、14日、20日、21日連續三週假日亮相。持「優先合影券」者可享優先合影，未持券者亦可依現場規劃排隊參與。見面會時段將透過現場公告執行，提醒民眾盡早抵達避免向隅，活動熱度預計達高峰。

▲水豚君人偶將於12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日連續三週的假日，於指定時段開放現場民眾近距離合影
消費滿額贈限定周邊，好禮與合影資格數量有限

自11月1日至12月28日活動期間，於指定店家單筆消費滿300元，即可獲得水豚君限量周邊。另外自12月起連續三週假日，達上述消費條件者再加碼獲得「水豚君優先合影券」，能在見面會時優先排隊。所有贈品與合影券皆採限量發放，送完為止。

新北幣抽獎活動，最高可得1萬元旅遊補助

12月1日至12月21日期間，只要前往「新北旅客」臉書粉絲頁抽獎貼文，按讚並留言標註2位好友加上「#呆在碧潭の水豚君」，即可參加抽獎。最大獎為1萬元新北幣，使用前須提前下載並註冊新北行動支付APP會員，鼓勵民眾一起規劃年末小旅行。觀旅局表示，本次水豚君系列活動為期58天，歡迎民眾週末至碧潭規劃散策行程，欣賞地景裝置、參與見面會並享受餐飲遊憩。建議持續關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁，以掌握活動更新與相關交通資訊。

▲每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家
呆在碧潭の水豚君 地景裝置展

活動時間：2024年11月1日至2024年12月28日
水豚君偶裝見面會：12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日
活動內容：
．碧潭12米水豚君大型地景裝置展
假日限定「水豚君造型雞蛋糕」
見面會期間持券可優先合影
指定店家單筆消費滿300元送限量周邊
滿額加碼贈「水豚君優先合影券」，數量有限
12月1日至12月21日參加臉書抽獎活動，有機會獲得1萬元新北幣

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/
新北旅客Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/ntctour 

想把這份療癒感延伸到不同城市，接下來還有更多類似主題活動可以規劃參考

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
