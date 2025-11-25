全家聖誕季超萌！迪士尼福袋、水晶球要搶，59元再加購Care Bears。

全家聖誕季超可愛登場，水晶球、福袋、聖誕樹置物盒一次買好，還有Care Bears加價購與無酒精紅葡萄飲優惠，交換禮物超好挑。

街上耶誕燈飾亮起，就代表一年一度的聖誕交換禮物的日子正式到來！全家今年從11月26日至2026年1月6日直接化身節慶百寶站，把水晶球、福袋、聖誕樹置物盒、花圈、香氛禮盒與派對飲品通通備齊。從交換禮物、聖誕聚會到跨年自用小物，全都能在同一家門市一次搞定。尤其熱門IP像迪士尼、帕恰狗、褲褲兔、雙星仙子都加入聖誕陣容，搭配多檔滿額贈、飲料加價購與無酒精紅葡萄風味飲優惠，讓今年節慶更好買也更有儀式感。

▲至全家購買端架指定品或巧克力零食兩件，即可149元加購經典款或299元入手絨毛套款。(攝影：鄭雅之) ▲全家聖誕花圈搭配Care Bears別針超萌。(攝影：鄭雅之)





全家聖誕季超萌周邊！純白聖誕樹置物盒先搶

延續去年爆紅話題，全家今年推出全新純白雪景的聖誕樹置物盒，細緻絨毛感與雪景意象讓桌面立刻有冬日氛圍，不只可收納小物，也能作為裝飾主角。同步亮相的聖誕花圈同樣以柔軟材質打造，掛在家裡或辦公桌都能秒換節慶 mood。兩款商品都能搭配Care Bears別針，加上六款不同小熊隨喜別上，不管插在置物盒、花圈或背包都增添一點療癒感。此外，這次也有推出香氛禮盒、LED拉拉燈、雙飲保溫杯等生活選物，想打造溫暖儀式感的人今年絕對不能錯過。

▲全家聖誕季首推「聖誕樹置物盒」不只可收納小物，也能作為裝飾主角。(攝影：鄭雅之)





Care Bears加價購！到全家買飲料加59元就能帶走

從11月26日起，全家推出Care Bears冬日暖心時光活動，只要購買20元以上指定飲品、沖調飲或Let’s Café現調大杯飲品，就能享加價購優惠。任選兩件再加價59元就能帶走植絨公仔吊飾，柔軟材質搭配經典肚皮徽章，是冬季包包掛飾首選。若喜歡實用路線，也能選擇加價89元入手絨毛飲料提袋三款之一，色系繽紛又帶點可愛氛圍。此外，褲褲兔福袋與迪士尼福袋同步到位，售價皆在500元內，收納小物、便利貼、絨毛筆等實用性超高，很適合當交換禮物或自用收藏。

▲全家Care Bears加購優惠，指定飲品2件＋89元換購絨毛飲料提袋。(攝影：鄭雅之)





全家水晶球加價購！跨年禮物季一次打包

今年最受期待的聖誕水晶球集結101忠狗、雙星仙子、帕恰狗、褲褲兔、瑪麗貓等人氣角色，只要購買端架指定品或巧克力零食兩件，即可149元加購經典款或299元入手絨毛套款，當桌邊小物或聖誕裝飾都相當吸睛。不僅如此，明治、好時、可口可樂、金莎、健達等品牌也推出不同滿額贈品，像馬克杯、陶瓷盤與限定水晶球等，讓送禮不再傷腦筋。全家今年還推出無酒精紅葡萄風味飲，多款葡萄酒品項單件9折、任兩件8折，跨年聚會也能輕鬆舉杯無負擔，享受節慶氛圍。

▲全家聖誕水晶球集結101忠狗、雙星仙子、帕恰狗、褲褲兔、瑪麗貓等人氣角色。(攝影：鄭雅之) ▲全家聖誕季推出褲褲兔、迪士尼福袋組。(攝影：鄭雅之)





全家聖誕季

活動期間：2025／11／26－2026／01／06

聖誕樹置物盒：299元

聖誕花圈：249元

Care Bears別針：單款79元；購買置物盒或花圈任一件＋65元可加購





全家、Care Bears加價購

指定飲品2件＋59元換購植絨公仔吊飾

指定飲品2件＋89元換購絨毛飲料提袋





全家聖誕節福袋

褲褲兔、迪士尼皆為499元





全家聖誕水晶球加價購

指定商品2件＋149元換購經典款

指定商品2件＋299元換購絨毛套款

明治指定商品5件送水晶球

好時指定商品4件送水晶球

可口可樂指定商品2件＋199元換水晶球





2025聖誕節限定必買、必逛、必拍！

