歐洲耶誕市集大升級！台北歐洲冬季嘉年華4天快閃信義區，超過66攤要朝聖。

台北冬天又有新去處，升級版「台北歐洲冬季嘉年華」本週快閃信義區，超過六十六攤美食、燈飾、表演與抽機票活動一次逛好逛滿。

台北人每年冬天就要逛耶誕市集！由台灣法國人協會連續多年在信義區舉辦「歐洲耶誕市集」，今年擴大升級成「台北歐洲冬季嘉年華」。將於本週11/27~11/30快閃香堤大道廣場與信義威秀前廣場，現場超過66攤歐洲攤位，從吃到逛都比往年更加豐富。白天有市集可以慢慢逛，夜晚耶誕燈飾點燈後更有儀式感。今年依舊延續公益傳統，將義賣所得捐助弱勢兒童，把冬季的快樂化成實際的溫暖，也替這場年度盛會添上更深的意義。

▲台北歐洲冬季嘉年華連續四天快閃信義區。

▲台北歐洲冬季嘉年華超過 66 個歐洲美食與文化攤位齊聚。





規模全面擴大的「台北歐洲冬季嘉年華」，美食更是今年的亮點之一。可以一路從德式香腸吃到法式起司，接著再來一份比利時鬆餅或布列塔尼可麗餅，甜點控也能找到義式甜點或歐洲巧克力慢慢品嘗。最受期待的冬季儀式感飲品熱紅酒也照常登場，遵循傳統配方熬煮的香料風味在冬夜裡特別療癒。若想帶點節慶氣氛回家，現場還有果醬、蜂蜜、茶品與各式手作選物可以挑選。

▲台北歐洲冬季嘉年華有德式香腸、法式起司、國王餅、巧克力等攤位。





法國插畫家登場！創作體驗讓嘉年華更有耶誕氛圍

今年嘉年華的主視覺由法國插畫家 Christopher Boyd 操刀，他以 BD 漫畫風格打造出更活潑的節慶氣氛，讓兩大廣場從白天到夜晚都像走進插畫世界。插畫家本人也將在活動期間舉辦工作坊，讓喜歡創作的人能親自感受繪畫的樂趣。

▲台北歐洲冬季嘉年華公益義賣所得全額捐助弱勢兒童，延續美好快樂。





耶誕表演一路嗨到晚上！再抽歐洲機票

文化舞台則串起音樂、演出與體驗活動，讓整個信義區在這四天裡都能感受到濃濃歐洲節慶氛圍。另一大亮點則是「繽紛聖誕主題屋」抽獎活動，長榮航空特別提供兩張歐洲不限航點來回機票，吸引不少民眾準備到現場碰碰運氣。今年也有多家品牌加入贊助，使整體活動更有國際感，成功把台北冬天的儀式感與浪漫推向新高度。

▲文化舞台則串起音樂、演出與體驗活動，營造最有氛圍的耶誕市集。





台北歐洲冬季嘉年華

日期：2025 年 11 月 27 日至 11 月 30 日

時間：11/27–11/28 13:00–22:00，11/29–11/30 11:00–22:00

地點：台北市信義區香堤大道廣場、信義威秀前廣場







台北歐洲冬季嘉年華 亮點總整理

1、超過 66 個歐洲美食與文化攤位。

2、德式香腸、法式起司、比利時鬆餅、經典熱紅酒等冬季必吃美食。

3、法國插畫家 Christopher Boyd 現場工作坊。

4、公益義賣所得全額捐助弱勢兒童。

5、長榮航空提供歐洲來回機票抽獎。

6、文化舞台表演四天不間斷。







台北信義區耶誕樹、史努比耶誕快閃要衝！

