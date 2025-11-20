新光信義耶誕城打卡路線！20公尺聖誕樹 白金小火車 許願報亭5大打卡點必拍。

新光三越信義耶誕城11/20開啟，設會動的列車耶誕樹領軍 5大打卡點，窩客島帶你拍起來。



新光信義聖誕樹亮了！香堤廣場上的聖誕樹，每年都是新光三越信義新天地聖誕節的必拍活動，20公尺高超美白金色系聖誕樹今天起正式點燈，同時搭配信義新天地周邊5大打卡點，無論是夢幻聖誕節小火車、甜點小屋、許願報亭、拍貼機、熱氣球等，信義區打卡路線帶你衝。



▲新光三越耶誕城11/20開啟，主題為Christmas Express。（攝影：張人尹）



▲20米幸福列車耶誕樹首度現身，超過1,500場光影秀。（攝影：張人尹）





幸福啟航站 Hope Station 啟動音樂光影秀

這次新光三越信義新天地自即日起至2026年1月4日，打造「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」聖誕節打卡活動。其中主樹「幸福啟航站 Hope Station」在A11 1F 北大門是登場，聖誕樹上15萬顆燈泡，搭配樹下白金色「星願特快車」環繞主樹。在活動期間每天16:00-22:30亮燈，並且每15分鐘上演飄雪聲光秀，此外，主樹將在 12/24、12/25、12/31延長亮燈至 01:00，讓粉絲們衝信義區拍美照。



▲幸福啟航站超過1,500場燈光音樂秀，重現北極特快車經典時刻。（攝影：張人尹）





Pierre Marcolini 驚喜耶誕小屋 馬卡龍快閃

在聖誕樹旁，特別呼應本次聖誕節主題，打造Pierre Marcolini 的「驚喜耶誕限定小屋」，小屋以松綠與香檳金為主調，搭配柔和的暖白燈飾，營造出比利時冬日街角的甜蜜氛圍。小屋中販售經典馬卡龍、現製冰淇淋，還有聖誕節限定的巧克力禮盒，打造聖誕節浪漫約會的小驚喜。



▲驚喜耶誕小屋快閃，推出Pierre Marcolini耶誕限定馬卡龍與巧克力。（攝影：張人尹）

祝福投遞所、許願報亭與快拍車廂

想要留下美好回憶、派送暖心祝福的遊客，可以前往設在A9 B1漂浮廣場的「許願報亭 Wish Kiosk」與「快拍車廂 Photo Booth」打卡。其中快拍車廂憑新光三越會員掃描 APP QRcode 即可免費拍照一次，每天皆可拍一次。此外，新光三越會員消費滿500元即可在旁邊「許願報亭」獲得「明信片＋郵寄服務」，寄出聖誕節祝福。



▲祝福投遞所滿額贈明信片，快拍車廂會員可免費拍照留念。（攝影：張人尹）



▲A9 B1漂浮廣場，消費滿500元贈「明信片＋免費郵寄服務」一次。（攝影：張人尹）

奇蹟熱氣球與希望閃耀光廊 營造夢幻氛圍

此外，信義耶誕城更設置了兩大夢幻裝置，營造奇蹟氛圍。在新光A4 1F南大門 設有「奇蹟熱氣球 Miracle Rising」，滿載祝福飛翔，粉絲可排隊入內拍照體驗，空間最多容納4人。同時，從A9-A11空橋打造「希望閃耀光廊 Fantasy Corridor」，使用將近20,000條燈飾，讓粉絲們邊逛、邊拍這，營造「信義六本木」級的耶誕氛圍。



▲新光三越A4館前，奇蹟熱氣球可入內拍照。（攝影：張人尹）



▲信義區光廊有20,000條燈飾打造六本木氛圍。（攝影：張人尹）

NO COFFEE聯名 紅絲絨冷萃咖啡隨杯抽獎

不只信義區耶誕城，新光三越這次首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」打造「Express Coffee Love幸福咖啡店」，在新光12間分店巡迴快閃。這次NO COFFEE推出全球獨家限定的「紅絲絨冷萃咖啡」，覆蓋綿密莓果口味紅絲絨奶蓋，搭配巧克力風味基底咖啡，散發濃郁香氣。NO COFFEE將在11/28-11/30快閃台北信義新天地A8，會員與耶誕裝置拍照打卡並扣 skm points 10點，即可免費兌換限定飲品，還有每刮必有禮的刮刮卡，有機會把 Apple watch、SAMSUNG投影機等耶誕好禮帶回家。



▲NO COFFEE全台巡迴推紅絲絨冷萃，新光會員免費兌換。（攝影：張人尹）



▲20米高信義區聖誕樹，即日起將打造超過1,500場光影秀。（攝影：張人尹）





新光信義耶誕城打卡路線 5大打卡點

幸福啟航站Hope Station：A11 1F 北大門

奇蹟熱氣球Miracle Rising：A4 1F南大門

希望閃耀光廊 Fantasy Corridor：A9-A11 空橋

Pierre Marcolini驚喜耶誕限定小屋：A11 1F 北大門小四方

許願報亭Wish Kiosk ：A9 B1 漂浮廣場（木棧板區）

快拍車廂Photo Booth：A9 B1 漂浮廣場（木棧板區）





NO COFFEE 幸福咖啡店 巡迴資訊

活動內容：貴賓卡會員完成耶誕裝置打卡成功上傳社群並現場過卡扣skm points 10點，即可兌換NO COFFEE限定調飲「紅絲絨冷萃咖啡」乙杯+「刮刮卡」乙張。

活動場次：

台中中港店－11/21（五）至11/23（日）

台北站前店－11/22（六）至11/23（日）

台北信義新天地A8－11/28（五）至11/30（日）

台南新天地－11/28（五）至11/30（日）

桃園站前店－11/29（六）

台南小北門－12/6（六）至12/7（日）

DIAMOND TOWERS－12/13（六）

台南中山店－12/13（六）

台北天母店－12/20（六）

高雄三多店－12/20（六）

嘉義垂楊店－12/25（四）

高雄左營店－12/25（四）至12/26（五）

