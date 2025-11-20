坐落松菸綠意！誠品行旅 In Between 餐廳以東方與西方交織，呈現秋冬歐陸料理新篇章。

座落於松山文創園區一隅，被自然綠意環抱的誠品行旅InBetween之間餐廳，向來是信義區一處提供優雅餐飲體驗的所在。隨著時序進入深秋，這間位於誠品行旅二樓的餐廳，由主廚黃士恭Sam領銜的團隊，於10月起隆重發表了全新的秋冬菜單。本季的創作核心，緊密圍繞著「之間」的哲思，強調一種無所拘束、尊重當季生態的料理藝術，展現了傳統技法與當代元素自由交織的歐陸料理風格。餐廳目前提供「饗味套餐」1880元+10%、「之間套餐」2280元+10%，以及「人文套餐」2580元+10%三種選擇，旨在為初次造訪的旅人與識途老饕，帶來一場充滿驚喜的味蕾饗宴。



▲In Between 推出 3 款秋冬套餐呈現和牛、松阪豬與茶香甜點





歐陸料理新繹：主廚黃士恭Sam的「之間」精神

InBetween之間餐廳的獨特之處，在於其料理創作不設限於單一框架，巧妙遊走於東方與西方菜系「之間」。主廚團隊精於歐陸料理的基礎，卻能自由運用在地時令食材與傳統工序，使每一道菜品都成為「之間」精神的具體展現。食客坐在餐廳二樓，不僅能遠眺開闊的市景，還能感受光影隨著時間變化映照窗景，營造出靜謐悠然的用餐氛圍。從餐桌上的擺設到食材的細膩風味，每一細節都旨在創造一個五感兼具的疊加旅程，讓用餐不僅是飽足，更是一種對美好生活的想像與體現。這份對細節的極致講究，正是主廚黃士恭Sam團隊對食材低語與精緻工序的致敬。

▲In Between 之間餐廳主菜「火烤和牛橫膈膜｜帕馬森起司｜紅酒牛汁燉飯」。

秋冬食材的精選與堆疊：層次分明的風味呈現

本次秋冬菜單中，有五道精選菜色被主廚團隊誠摯推薦。前菜「澎湖海鱺魚蕪菁鮭魚卵赤味噌魚介醬汁」，選用現流海鱺魚肉，先以赤味噌醬汁醃製一日入味，搭配爽脆的蕪菁與蘿蔔、荷蘭甜豆等，創造出視覺與味覺的雙重饗宴。而主菜「脆皮櫻桃鴨胸孢子橄欖南高梅紫蘇醬汁」，則將鴨胸經過舒肥低溫烹調至八九分熟，再以慢火煎出酥脆外皮。它佐以酸甜的南高梅與紫蘇葉製成的醬汁，果香與鴨胸的油脂香氣完美融合，口感平衡且層次分明，展現了歐陸料理的精準度。另一道主菜「盤克夏松阪豬黑蒜檸檬醬汁」，將松阪豬低溫舒肥後煎至金黃，搭配手工熬製的黑蒜檸檬醬汁，成功融合了法式精緻手法與在地食材的濃郁風味。即使是燉飯，「火烤和牛橫膈膜帕馬森起司紅酒牛汁燉飯」也需先煎後浸泡回血，並在上桌前以噴槍加熱保留焦香與嫩度，搭配以牛汁和炸蒜片炒製的半乾半濕燉飯，使每一口都層層疊出濃郁與細膩。

▲In Between 之間餐廳前菜「脆皮櫻桃鴨胸｜孢子橄欖｜南高梅紫蘇醬汁」。

創意甜點的圓舞曲：茶香果韻間的東方哲思

甜點作為餐點的完美收尾，延續了整套菜單的節奏與佈局，巧妙地以茶香與果韻交織，描繪出秋冬之間的柔和韻味。其中，「抹茶覆盆子」以帶有微苦茶香的螺旋抹茶香堤，搭配酸甜的覆盆子費南雪，翠綠的海綿蛋糕與糖漬栗子、奇異果一同點綴盤面。更具在地風情的創新作品是「茉莉鹹楊桃」，以台灣的鹹楊桃慕斯為主體，搭配淡雅的茉莉花茶香緹、白桃果餡與楊桃果凍，呈現出酸甜細膩，融合東方茶香與在地風味的獨特滋味。此外，「紅烏龍芭樂」以紅心芭樂果餡為核心，搭配柳橙海綿蛋糕和紅烏龍香緹，茶香果香層次豐富，清新怡人。最後的「桂圓巧克力」，則以70%的黑巧克力慕斯融合桂圓的溫潤香氣，外層佐以杏仁巧克力、焦糖鮮奶油等，濃郁而不膩，為這場東西合璧的味覺旅程畫下完美句點。

▲In Between 之間餐廳甜點「抹茶覆盆子｜茉莉鹹楊桃｜紅烏龍芭樂｜桂圓巧克力」。

In Between 之間餐廳 秋冬套餐

活動時間： 自10月起正式推出，持續至秋冬季期間（如需確切結束時間，建議洽餐廳確認）

活動內容：

提供3款秋冬套餐，以當季食材搭配歐陸料理技法呈現

・饗味套餐：1,880+10％

・之間套餐：2,280+10％

・人文套餐：2,580+10％



In Between 之間餐廳（誠品行旅2樓） 地址：台北市信義區菸廠路98號

