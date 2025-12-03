【奧日田溫泉梅響旅館】日式和風原木設計，以梅入菜的精緻晚宴 (含日歸溫泉.交通方式)日本九州大分縣

「奧日田溫泉梅響飯店」(Okuhita Onsen Umehibiki)位於日田市大山町，幕府天領日田的山裏，當車子開進酒店時，兩旁都是梅花，感覺非常棒! 位於山中的酒店，鄰近響溪谷。當天下雨但看見山嵐雲霧繚繞，像極了像潑墨山水畫一樣，美的詩情畫意。而且整間溫泉酒店都是以原木打造而成，溫馨舒適，完全展現日式和風的精神，同時也附有日歸溫泉哦，一泊二食的行程帶給我們感官極致的享受，視覺、嗅覺、聽覺、觸覺、味覺無一不滿足，五感皆美啊

名稱：烏梅奧下塔溫泉旅館(Okuhita Onsen Umehibiki)

地址：大分県日田市大山町西大山 4587 番地

電話：+81 973-52-3700

📍查房價⇒｜Trip｜

📍SUNQ Pass折扣⇒ Trip｜｜

你可能用得到的好康優惠區 ▼就是愛出國 ▼ 機票比價

機場巴士接送 ▼ 日本旅遊必備 ▼ eSIM卡無限流量 日本租車 ▼ 日本旅遊票券 本文重點｜快速連結 Toggle 奧日田溫泉旅館 交通方式

從日田巴士總站搭乘開往仗立溫泉的巴士，約30分到「大山響之鄉」下車，徒步約10分，但可以請酒店安排交通車(須預約)

奧日田溫泉旅館 房型價格

房型名稱 床型 價格 主樓和洋式房（Orihime） 2 單人床 + 1 日式床墊 TWD 14,900–16,548 住宅式別墅帶露天浴池 Oushuku 日式-西式房（豪華） 2 單人床 + 1 日式床墊 TWD 17,785–19,948 📍查房價⇒｜Trip｜

部分房型 不可退款 ，訂房前請確認取消政策。

，訂房前請確認取消政策。 住宅式別墅部分房型可取消， 請留意截止日期及費用 。

。 房間為 禁菸 ，請勿在室內吸菸。

，請勿在室內吸菸。 價格依日期與供應情況調整，以訂房頁面為準。

兒童入住及加床請依飯店規定辦理。

奧日田溫泉旅館 空間環境

從門口下車後，轉由迴廊進入，就有點像是一步一景的感覺一樣，慢慢蘊釀讓身心靈放鬆的氣氛

進來飯店要脫鞋子，光著腳Y子在裏面行走，木頭的質感圓潤舒適，踩踏在上面的感覺非常舒服，大廳及內部大部份都是以原木所做，那種感覺真的讓人完全放鬆，裏面的格局設計非常美

牆上還是小鹿田燒的陶燒製品呢

我們先被帶到休息區，其實這裏也是個品酒的地方，因為奧日田溫泉.梅響酒店本身也是梅酒的製造商蓋的

這裏還用黑膠唱盤及真空管音響，非常講究

這個休息區的椅子應該是真皮的，坐起來很舒服，質感也很棒! 這裏的用品都不馬虎哦

連接新館和本館的室內橋真的有畫龍點睛的感覺！光是這裏就讓大家拍個不停，橋面還有較平的一面可以拉行李哦

這裏進出都是由梅花造型的鑰匙感應的! 非常方便!

這個走廊的色調也好舒服

進入房內後，我們開始隨處參觀!!

這裏很大，但入住的房間數卻不多，所以可以享有高品質的住宿環境

這幾個名字都是梅子的品名，同時它也是房間的名字哦

這邊可以在這間枕頭室選你自己喜歡的枕頭哦！從軟到硬，有大有小，非常貼心

連兒童遊戲室也是木造的

健身房! 這還滿現代的，真的是溫泉酒店裏少見的，但大家是光著腳Y子的啊，原來這裏還準備好鞋子可以穿呢，真的非常周到吧

這部份連椅子都是梅花的造型

這裏還有日歸溫泉的服務哦

要加價使用的個人泡湯區

奧日田溫泉旅館 房型介紹

好啦，回到我們的房間了!! 門一打開後有個小玄關，然後就是一條走道了! 哈，這樣的格局很特別

沒想到走道旁就是櫃子的設計，裏面可是別有洞天呢

入門的迎賓點心!! 都是和梅子有關的哦

房間是新館鶯宿，牆上還有類似枯山水的庭園造型設計，質感好棒!!而且這裏的燈光非常柔和，也可以調整明暗度，

這應該是50-60吋的大電視了，下方還搭配JBL音響，日本的電視都都是高畫質的節目，光是客廳就有小小視廳室的感覺了

中間也可以翻上來當成化妝的地方，非常方便

浴室有雙人的洗手台，備品都在下面的抽屜裡



女性朋友看到一定會尖叫吧，竟然用雪肌精當備品使用！



驚喜的還不只於此呢，連吹風機用的都這麼高級啊



除了外面的泡湯區，裏面竟然還有按摩浴缸

外面是一個帶有露天風呂的陽台~下午剛好能看見藍天很漂亮~

這裏最棒的就是房內的泡湯池了!! 24小時都可以泡! 而且可以遠眺對面的山景!!

奧日田溫泉旅館 餐點介紹

這裏的一泊二食也是非常有自已的特色，

一定要喝喝看他們的梅酒~非常好喝~兩杯分別是一年熟成和三年熟成的梅酒~(開車不喝酒，未成年請勿飲酒)

五色養生膳，這也是在地食材做成的，道道精采啊

用的也是小鹿田燒的食器，非常有味道吧

牛肉非常軟嫩可口

火鍋的湯底裏也有一顆梅子哦，湯頭非常有味道

這個雞肉丸子也超好吃的

這麼美味的湯頭，當然要來個雜炊囉

加入白飯及雞蛋後，就是美味的雜吹囉

這碗雜炊果然不同凡響哦，美味的湯頭中嚐的到梅子的風味

友人買的麝香葡萄，皮薄味美，難怪人人稱讚

奧日田溫泉旅館 早餐介紹

早餐的內容和日式傳統早餐差不多，但擺盤更顯精緻，而且還有一杯綠色看起來元氣滿滿的精力湯

以為只有這樣而已，沒想到服務人員竟端來一大炭火盆 ，原來是用來烤香菇的!! 這個方法很特別，鮮香菇將水份烤乾了一些，味道更濃郁!

真的是好棒的溫泉酒店!! 真的太令人滿意了，其實一旁還有他們的梅酒中心可以參觀呢，下次再好好好介紹

大分縣觀光旅遊情報網

更多日本旅遊資訊 遊日盟族

日盟國際：(02) 2531-5626

日本溫泉推薦