札幌千秋庵熱銷500萬顆「生northman」推出季節限定巧克力口味，12/4大丸札幌店、本店、新千歲機場同步開賣。

2025-12-03 14:40文字：特派員 Trish 圖片提供:北海道コンフェクトグループ株式会社

特派員 Trish

北海道伴手禮又有新選擇，人氣品牌推出期間限定的口味，這個冬天到北海道旅遊要把握機會把美味帶回家喔。

和洋折衷人氣甜點再進化，札幌千秋庵50年來深受喜愛的代表商品「Northman」全新升級，12月4日起在Northman大丸札幌店、本店和新千歲機場店，期間限定販售「生Northman巧克力」。吃貨們千萬別錯過。
「生Northman」的特色在於濕潤的千層派皮中，包裹著甜度適中的紅豆餡，以及蓬鬆綿密的鮮奶油，創造出和洋融合的獨特風味。,為了讓更多顧客享受不同風味，推出了期間限定的巧克力版本。今年2月首次推出時就獲得熱烈迴響，這次是第二度登場，不僅擴大販售店舖，銷售期間也延長，讓更多人有機會品嚐。

▲濕潤的千層派皮中，包裹著甜度適中的紅豆餡，以及蓬鬆綿密的鮮奶油，創造出和洋融合的獨特風味。,
期間限定！生Northman巧克力

濕潤烘烤的千層派皮中，填入口感滑順的巧克力紅豆餡，以及大量巧克力鮮奶油。以巧克力色調統一設計的時尚限定包裝，燙金裝飾優雅閃耀。無論是犒賞自己還是送禮，都是這個季節才有的特別美味。

▲以巧克力色調統一設計的時尚限定包裝，燙金裝飾優雅閃耀。
亮點01：千層派皮的堅持

為了讓顧客充分享受口感，將奶油揉入麵團後折疊成500層，再於0度的溫控環境中靜置一晚後烘烤。透過時間熟成讓派皮變得濕潤，雖然薄薄一層卻保有紮實的口感。麵團中加入北海道產小麥粉，在保有派皮特色口感的同時，不會搶走內餡紅豆餡和鮮奶油的風采，整體風味自然融合。

▲麵團中加入北海道產小麥粉，在保有派皮特色口感的同時，不會搶走內餡紅豆餡和鮮奶油的風采。
亮點02：巧克力鮮奶油的巧思

在生Northman的鮮奶油基礎上，加入巧克力鮮奶油。輕盈蓬鬆的鮮奶油考量到與巧克力紅豆餡的搭配，將甜度控制得較為溫和，讓人從第一口到最後一口都能美味品嚐。此外還加入巧克力碎片作為點綴，增添酥脆口感的樂趣。

▲考量到與巧克力紅豆餡的搭配，將甜度控制得較為溫和，讓人從第一口到最後一口都能美味品嚐。
冬季限定的巧克力風味，濃郁卻不甜膩的口感，搭配新千歲機場等交通樞紐的販售據點，無論是作為北海道旅遊伴手禮，還是情人節禮物，都是展現心意的絕佳選擇。趁著這個特別的季節，品嚐只有現在才能享受到的限定美味吧。

▲作為北海道旅遊伴手禮，還是情人節禮物，都是展現心意的絕佳選擇。
販售資訊

商品名稱：生Northman巧克力（生ノースマン チョコレート）
售價：4個 1,400日圓（含稅）
販售期間：2025年12月4日～2月下旬
販售店舖：
・ノースマン大丸札幌店（大丸札幌店地下1階 和洋菓子売場）
販售時間：①10：00〜（網路預約） ②13：00〜    ③16：00～

・ 本店（市電狸小路駅前）

・新千歳空港店（国内線ターミナルビル2F）


