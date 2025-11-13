京都高島屋B1全新開幕，草莓塔、貓舌巧克力等10家必吃甜點輪番登場，甜點控吃起來吧。

京都高島屋經整修改裝後衝新開幕，引進許多知名言點品牌坐鎮，巧克力、和菓子、起司甜點、草莓塔、抹茶甜點應有盡有。

京都高島屋購物中心地下1樓的洋菓子賣場從2025年8月底開始陸續改裝，終於重新開幕了，這次改裝引進了京都巧克力菓子專賣店等多達10個品牌。如果你是甜點控，這篇文章絕對要收藏起來，因為每一家都值得造訪！

IKKYU 全日本首次登場

「IKKYU」是京都巧克力菓子專賣店，這次在京都高島屋是全日本第一間店，他們的招牌商品是格子圖案的貓舌餅乾（Langue de chat），上面裝飾著金箔白巧克力和抹茶奶油，光是外觀就讓人捨不得吃。



商品價格

1.5個入：837日圓

2.8個入：1,167日圓

3.12個入：1,750日圓

4.15個入：2,187日圓



▲京都巧克力菓子專賣店，這次在京都高島屋是全日本第一間店





Hyde&Away 首次進駐百貨公司

人氣塔派專賣店「Hyde&Away」首次進駐百貨公司！他們的草莓塔使用日本產草莓，酸甜的草莓風味搭配紅茶香氣，每一口都是幸福的滋味。喜歡水果塔的朋友絕對不能錯過！草莓塔（1個）價格為1,380日圓。



▲草莓塔使用日本產草莓，酸甜的草莓風味搭配紅茶香氣，每一口都是幸福的滋味。





菓子wabiya 繼大阪高島屋後第二家分店

「菓子wabiya」是京都花見小路的料理屋「侘家古曆堂」經營的菓子店。他們的招牌甜點「料理長的帽子」是一款起司舒芙蕾，以料理長的廚師帽為造型靈感，入口即化的口感令人難忘。如果不在這裡買，就只能跑到大阪高島屋囉。料理長的帽子（5個裝）價格為1,620日圓。



▲京都花見小路的料理屋「侘家古曆堂」經營的菓子店。





茶久利 京都宇治抹茶甜點品牌

「茶久利」（SAKURI）專門製作宇治抹茶甜點。他們使用宇治抹茶「天綠」製作濃茶沙布蕾餅乾，再搭配北海道產紅豆餡。抹茶與紅豆的經典組合，你怎能錯過！茶久利紅豆餡濃茶沙布蕾（4個裝）價格為1,080日圓。



▲使用宇治抹茶「天綠」製作濃茶沙布蕾餅乾，再搭配北海道產紅豆餡。





DEMEL首次在 京都地區開店

奧地利皇室御用糕餅店「DEMEL」首次在京都地區開店！他們的經典商品「貓舌巧克力」必買！滑順的牛奶巧克力搭配可愛的聖誕節限定包裝，閃亮登場中！送禮自用兩相宜。牛奶巧克力（聖誕節包裝版）（105g）售價為2,592日圓，限量400個，要買要快！



▲經典商品「貓舌巧克力」，選用滑順的牛奶巧克力搭配聖誕節限定包裝登場。





Morozoff Éclat京都

除了新品牌進駐，原有的品牌也推出了許多新的限定商品。Morozoff Éclat京都推出了起司蛋糕，食材使用北海道根釧鮮奶油，還有馬斯卡彭起司，風味綿密。售價為162日圓。



▲起司蛋糕食材使用北海道根釧鮮奶油，還有馬斯卡彭起司。





Gramercy New York

Gramercy New York使用「和栗」，並加入核桃，最後再搭配起司風味，打造出高雅的滋味。Gramercy New York的奶油夾心起司蛋糕和栗核桃起司（4個裝）售價為1,318日圓。



▲使用「和栗」，並加入核桃，最後再搭配起司風味，打造出高雅的滋味。





Mon Loire

Mon Loire推出了糖果碎片餅乾，板狀巧克力緊夾著糖果碎片，咬下去就有驚喜喔！巧克力脆片豪華版（15個裝）價格為1,296日圓。

▲板狀巧克力緊夾著糖果碎片，咬下去就有驚喜。





Mary Chocolate

Mary Chocolate在蓬鬆的焦糖奶油中，加入酥脆的焦糖碎片、堅果和莓果，打造出奢華的千層派。濃郁焦糖千層派（10個裝）價格為1,620日圓。

▲蓬鬆的焦糖奶油中，加入酥脆的焦糖碎片、堅果和莓果，打造出奢華的千層派。



除了以上品牌，已開幕的洋菓子精選店「SWEETS GALLERY OMOTASE」也集結了La Classique、wakka、Pâtisserie Les Moineaux、La Marque、Assemblage Kakimoto和織 -SHIKI-等10種以上的品牌，很適合挖寶，甜點控別錯過！







甜點控滿滿的甜點吃好吃滿

