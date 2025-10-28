 東京自由之丘老店龜屋萬年堂推新品，和風夾心巧克力「東京最中」期間限定，日式甜點新滋味。

傳統日本甜點最中餅原來可以這麼繽紛可愛！老字號和菓子店原創新品超有型，搭配文青感濃厚的外包裝，自用送禮都適合。

老字號和菓子名店也跟上潮流，這間創立於1938年東京自由之丘的老字號和菓子店「龜屋萬年堂」，以突破傳統和菓子框架的自由創意聞名。這次推出的原創「和風夾心巧克力」新品「東京最中」，即日起到2026年3月31日止在東京和神奈川的17間直營店舖期間限定販售。這款商品採用口感輕盈的巧克力搭配香脆的最中餅皮，以繽紛的色彩呈現方塊造型，華麗的包裝設計特別適合應援文化愛好者收藏。





期間限定商品

東京最中 6入1,536日圓／9入2,228日圓（含稅）

這款和風夾心巧克力將口感輕盈的巧克力填入方塊造型的最中餅皮中，創造出獨特的和洋融合美味。酥脆香濃的最中餅皮搭配六種不同口味的巧克力，每個顏色都對應專屬風味，展現龜屋萬年堂的獨特巧思。

商品詳情



別忘了品牌代表作！東京Navoron

六種風味：巧克力（黑色）、草莓（紅色）、橘子（黃色）、藍莓（紫色）、抹茶（綠色）、薄荷（水藍色）。黑、紅、黃、紫、綠、水藍交織出的豐富色彩組合，無論是送禮還是自用都讓人心情愉悅。特別是對於喜歡應援文化的粉絲來說，這六種顏色幾乎涵蓋了常見的應援色系，讓禮物更具個人特色和心意。

這是龜屋萬年堂將經典招牌商品Nabona重新詮釋後的進化版本。Nabona原本就是融合洋菓子與和菓子優點的創新商品，而東京Navoron更進一步將概念推向新境界，完全符合現代的美食趨勢。

商品詳情



盤點日本各地神級甜點

六種風味：焦糖、巧克力、白桃芒果、抹茶、櫻花、檸檬。每一款都將世界各地的芳香食材與乾燥水果自由組合，封存在羊羹中，再用獨特配方的餅皮夾起。包裝設計融合了過去與未來的元素，象徵著「全新的龜屋萬年堂」品牌精神，是最適合送禮的精緻選擇。這兩款商品都展現了龜屋萬年堂對於創新的堅持，在保留和菓子傳統技藝的同時，大膽融入現代元素和國際風味。東京最中的繽紛色彩和東京Navoron的多元口味，都反映出品牌與時俱進的精神，為消費者帶來既熟悉又新鮮的味覺體驗。無論是追求傳統和菓子魅力的人，還是喜歡嘗試新口味的年輕世代，都能在龜屋萬年堂找到心儀的美味。

