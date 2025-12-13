> 生活娛樂 > 大谷翔平專區藏在這家店，New Balance原宿店重新裝潢歸來，全球僅3家的旗艦店規格，4層樓逛到爽。

大谷翔平專區藏在這家店，New Balance原宿店重新裝潢歸來，全球僅3家的旗艦店規格，4層樓逛到爽。

2025-12-13 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社ニューバランス ジャパン

特派員 Trish

人氣運動品牌New Balance新宿店重新改裝，四層樓讓你逛好逛滿，還加入大谷翔平專區，最多人慕名來朝拜。

New Balance在全球僅有3家的旗艦店就在東京原宿——另外兩家分別位於美國波士頓和英國倫敦，這兩家太難飛過去，所以你該去原宿旗艦店吧。New Balance原宿店在開業10年後終於完成大規模的改裝，以全新面貌重新開幕，其中最不能錯過的就是一樓特別設置的大谷翔平專區！

一樓

一樓將展示New Balance最新的系列商品。但真正讓人駐足的，是手扶梯對面的「Ohtani Shop」——專門展售大谷翔平簽名系列「The Ohtani Signature Collection」。這專區不僅陳列商品，更設有展示區域，包括大谷翔平親筆簽名，你可以自由打卡拍照。

▲一樓手扶梯對面的「Ohtani Shop」專門展售大谷翔平簽名系列「The Ohtani Signature Collection」。
二樓

二樓有各式商品，包含跑步、足球到滑板，應有盡有。除此之外，還有New Balance贊助的馬拉松賽事路線圖。

▲所有商品包含跑步、足球到滑板等類型，應有盡有可以好好挑選購買。
三樓

三樓則不限於球鞋，含有服飾和其他運動配飾，適合熱愛街頭風、運動風穿搭的人。

▲三樓含有服飾和其他運動配飾。
四樓

四樓主打美國製和英國製的限定商品，還有舒適的沙發讓你坐下來試穿。展示櫃中陳列著1300、991、576等經典鞋款，復古球鞋迷必衝。

▲四樓主打美國製和英國製的限定商品。
New Balance原宿店舖資訊

地址：東京都澀谷區神宮前4丁目32-16
營業時間：11：00～19：00交通方式：千代田線明治神宮前徒步7分鐘

