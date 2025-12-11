比利時巧克力遇上日本米果！GODIVAＸもち吉第三彈聯名，比利時巧克力裹米果仙貝，和洋完美融合。

和洋甜點合作迸出新火花，比利時巧克力品牌GODIVA攜手日本老作號和菓子品牌推出巧克力綜合包，口味獨到又迷人。

當比利時頂級巧克力品牌GODIVA遇上福岡老字號和菓子店もち吉（Mochikichi），會擦出什麼樣的火花?自2023年首次合作以來，這對跨界組合每年都推出令人驚艷的創新商品。2025年12月3日起，雙方聯名第三彈「一口米果巧克力綜合包」將在全日本GODIVA門市限量開賣，這次要用六種獨特口味，再次顛覆你對和菓子與巧克力的想像！

一袋滿足六種風味的奢華饗宴

「一口米果巧克力綜合包」將日本傳統米果與仙貝，裹上GODIVA招牌的比利時巧克力，創造出甜鹹交織的多層次口感。每一包都精心搭配了六種不同風味，有的被香甜巧克力包覆，有的則保留米果原始的鹹香，每一口都是驚喜。

▲將日本傳統米果與仙貝，裹上GODIVA招牌的比利時巧克力，創造出甜鹹交織的多層次口感。



首先是溫和甜美的「牛奶巧克力米果」，滑順的牛奶巧克力與香脆米果的組合，是最經典也最容易入口的選擇。接著是「黑巧克力仙貝」，深邃濃郁的黑巧克力與醬油調味的仙貝相遇，苦甜與鹹香在舌尖碰撞，展現出成熟大人的風味層次。 ▲滑順的牛奶巧克力與香脆米果的組合，是最經典也最容易入口的選擇。



「抹茶米果」則呈現出日式美學的極致，京都抹茶的微苦與白巧克力的甜蜜完美融合，入口後抹茶香氣在口中綻放，彷彿置身茶道的寧靜氛圍。而「可可米果」善用杏仁與醬油的香氣，烘托出可可的深度，每一顆都散發著迷人的焦香。 ▲京都抹茶的微苦與白巧克力的甜蜜完美融合，入口後抹茶香氣在口中綻放，彷彿置身茶道的寧靜氛圍。



此外還有黑豆、黑糖等香氣豐富的米果品項，保留了日本傳統米果的原味精髓，在甜味米果中提供了清爽的對比。整包綜合了甜與鹹、東方與西方、傳統與創新，讓你在一袋中就能體驗多重味覺享受。





完美結合的匠心工藝

這次合作之所以令人期待，正是因為雙方都在各自領域擁有深厚底蘊。GODIVA作為比利時皇室御用巧克力品牌，堅持使用頂級可可豆，每一片巧克力都經過嚴格品管，滑順細緻的口感是品牌標誌。而福岡的もち吉創立於1929年，九十多年來專注於米果製作，從選米、蒸煮、烘烤到調味，每個步驟都講究職人精神，製作出的米果香脆可口，是日本家庭必備的茶點。

▲這次合作之所以令人期待，正是因為雙方都在各自領域擁有深厚底蘊。



今年冬天，讓GODIVA與もち吉聯手打造的這款特別美味，為你的味蕾帶來一場東西方美食文化的精彩對話吧！





販售資訊

商品名稱：一口米果巧克力綜合包（ひとくちあられ ショコラミックス）

售價：602日圓

販售期間：即日起～售完為止

販售地點：全日本的GODIVA專賣店、GODIVA咖啡廳、GODIVA GO！外帶店,以及部分GODIVA outlet







