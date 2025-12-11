比利時巧克力遇上日本米果！GODIVAＸもち吉第三彈聯名，比利時巧克力裹米果仙貝，和洋完美融合。

和洋甜點合作迸出新火花，比利時巧克力品牌GODIVA攜手日本老作號和菓子品牌推出巧克力綜合包，口味獨到又迷人。
當比利時頂級巧克力品牌GODIVA遇上福岡老字號和菓子店もち吉（Mochikichi），會擦出什麼樣的火花?自2023年首次合作以來，這對跨界組合每年都推出令人驚艷的創新商品。2025年12月3日起，雙方聯名第三彈「一口米果巧克力綜合包」將在全日本GODIVA門市限量開賣，這次要用六種獨特口味，再次顛覆你對和菓子與巧克力的想像！
一袋滿足六種風味的奢華饗宴
「一口米果巧克力綜合包」將日本傳統米果與仙貝，裹上GODIVA招牌的比利時巧克力，創造出甜鹹交織的多層次口感。每一包都精心搭配了六種不同風味，有的被香甜巧克力包覆，有的則保留米果原始的鹹香，每一口都是驚喜。
完美結合的匠心工藝
這次合作之所以令人期待，正是因為雙方都在各自領域擁有深厚底蘊。GODIVA作為比利時皇室御用巧克力品牌，堅持使用頂級可可豆，每一片巧克力都經過嚴格品管，滑順細緻的口感是品牌標誌。而福岡的もち吉創立於1929年，九十多年來專注於米果製作，從選米、蒸煮、烘烤到調味，每個步驟都講究職人精神，製作出的米果香脆可口，是日本家庭必備的茶點。
販售資訊
商品名稱：一口米果巧克力綜合包（ひとくちあられ ショコラミックス）
售價：602日圓
販售期間：即日起～售完為止
販售地點：全日本的GODIVA專賣店、GODIVA咖啡廳、GODIVA GO！外帶店,以及部分GODIVA outlet
