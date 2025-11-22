GODIVA攜手國立劇場跨界聯名新品上市，小型御朱印巧克力，日本傳統文化結合比利時巧克力的獨家美味必嚐。

美食和藝術結合充滿藝術感的甜點誕生，GODIVA和國立劇場一起推出御朱印巧克力，金箔巧克力展現極高的貴氣感，作為伴手禮剛剛好。
當比利時巧克力遇見日本傳統，顛覆想像的跨界聯名巧克力來囉，GODIVA日本這次攜手國立劇場，共同企劃獨家聯名商品「迷你御朱印巧克力2入」已經限量發售，錯過就吃不到了。
金箔巧克力饅展現歌舞伎文化魅力
在日本展店超過50年的GODIVA在日本學習到許多文化精髓，並透過巧克力為人們帶來幸福時光；國立劇場則作為日本傳統藝能的殿堂，致力於傳統藝能的演出、傳承者培育和資料蒐集，在漫長歷史中守護傳統藝能並將其傳承至未來。這次的合作不僅致力重新發現日本文化的美好，並結合了東西方文化的魅力，為消費者帶來獨特的味覺體驗。
70年老舖與GODIVA的完美結合
這次推出的「迷你御朱印巧克力2入」，是GODIVA與石川縣小松市擁有70多年歷史的老字號「加賀菓子處 御朱印」共同開發的特別商品。「御朱印」是這家創業於昭和23年(1948年)的老舖代表作，以巧克力饅頭聞名。這次GODIVA將其改良為專屬版本，內餡使用可可含量72%的黑巧克力，創造出風味深沉、質地綿密黏稠的獨特口感。
販售資訊
商品名稱：迷你御朱印巧克力（リトル御朱印 ショコラ 2個入）
販售期間：即日起～售完為止
販售店舖：部分GODIVA實體店舖、GODIVA café
美食與藝術結合的高品質美味
推薦閱讀：京都嵯峨野高中Ｘ源氏物語博物館「雲上茶寮」聯名第2彈華麗登場，古典文學化身精緻甜點。