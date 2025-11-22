> 美食 > GODIVA攜手國立劇場跨界聯名新品上市，小型御朱印巧克力，日本傳統文化結合比利時巧克力的獨家美味必嚐。

GODIVA攜手國立劇場跨界聯名新品上市，小型御朱印巧克力，日本傳統文化結合比利時巧克力的獨家美味必嚐。

2025-11-22 05:00文字：特派員 Trish 圖片提供:ゴディバ ジャパン株式会社

特派員 Trish

美食和藝術結合充滿藝術感的甜點誕生，GODIVA和國立劇場一起推出御朱印巧克力，金箔巧克力展現極高的貴氣感，作為伴手禮剛剛好。

當比利時巧克力遇見日本傳統，顛覆想像的跨界聯名巧克力來囉，GODIVA日本這次攜手國立劇場，共同企劃獨家聯名商品「迷你御朱印巧克力2入」已經限量發售，錯過就吃不到了。

金箔巧克力饅展現歌舞伎文化魅力

在日本展店超過50年的GODIVA在日本學習到許多文化精髓，並透過巧克力為人們帶來幸福時光；國立劇場則作為日本傳統藝能的殿堂，致力於傳統藝能的演出、傳承者培育和資料蒐集，在漫長歷史中守護傳統藝能並將其傳承至未來。這次的合作不僅致力重新發現日本文化的美好，並結合了東西方文化的魅力，為消費者帶來獨特的味覺體驗。

70年老舖與GODIVA的完美結合

這次推出的「迷你御朱印巧克力2入」，是GODIVA與石川縣小松市擁有70多年歷史的老字號「加賀菓子處 御朱印」共同開發的特別商品。「御朱印」是這家創業於昭和23年(1948年)的老舖代表作，以巧克力饅頭聞名。這次GODIVA將其改良為專屬版本，內餡使用可可含量72%的黑巧克力，創造出風味深沉、質地綿密黏稠的獨特口感。

小松市因為擁有以源義經北國流亡為題材的歌舞伎《勸進帳》和謠曲《安宅》舞台背景「安宅之關」而聞名,，持續以歌舞伎之城的身份傳播其魅力。誕生於這座城市的「御朱印」與GODIVA相遇,，催生出用金箔表現歌舞伎華麗感的特別巧克力饅頭。金箔的加入不僅增添了視覺的奢華感，更象徵著歌舞伎藝術的絢爛璀璨。每一口都能感受到新舊融合的獨特韻味，既保留了和菓子的細膩工藝，又融入了GODIVA對巧克力的專業堅持，是前所未有的味覺饗宴。
此外，包裝更特別採用了「GODIVA與國立劇場合作計畫」的設計，讓消費者從外觀開始就能感受日本傳統藝能的美好。包裝設計融入了傳統元素，不僅提升了商品的質感，更傳達了雙方對於文化傳承的重視。無論是自己品嚐還是送禮，都能展現對日本文化的欣賞和尊重。 
販售資訊

商品名稱：迷你御朱印巧克力（リトル御朱印 ショコラ 2個入）
販售期間：即日起～售完為止
販售店舖：部分GODIVA實體店舖、GODIVA café


美食與藝術結合的高品質美味

