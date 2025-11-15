京都嵯峨野高中Ｘ源氏物語博物館「雲上茶寮」聯名第2彈華麗登場，古典文學化身精緻甜點。

將經典日本文學和茶、甜點結合，設計出超有意境的美味，這已經是第二屆，無論口味或視覺效果都堪稱一絕。

宇治市源氏物語博物館內的日本茶咖啡廳「雲上茶寮」，繼去年廣受好評後，再次與京都府立嵯峨野高等學校合作，推出第二彈聯名和菓子。這個特別企劃於11月至12月27日再度登場，由高中生發想設計、專業和菓子職人製作的精緻上生菓子，完美詮釋了源氏物語的文學意境。

雲上茶寮每年1月至10月都會推出源氏物語「宇治十帖」主題的上生菓子，以月替方式呈現故事場景。而11月、12月的特別企劃則由嵯峨野高等學校「京・平安文化論研究室」的學生們構思源氏物語相關設計，再由東寺名店「言葉之葉」店主西野彩華以細膩的色彩和精湛工藝，將學生的創意化為實體作品。



▲由高中生發想設計、專業和菓子職人製作的精緻上生菓子，完美詮釋了源氏物語的文學意境。

聯名和菓子設計理念

■ 夕顏

這款和菓子以夕顏贈予光源氏的扇子和夕顏花為創作靈感。運用黃色、紫色、白色三種色彩表現夕顏華麗卻內向的性格特質。特別的是飄落的一片花瓣設計，象徵著被物怪奪走性命的夕顏那份脆弱短暫的生命和愛戀之心，將角色的悲劇命運濃縮在一枚精緻的和菓子中。



▲以夕顏贈予光源氏的扇子和夕顏花為靈感，用黃、紫、白三色表現夕顏華麗卻內向的特質。

■ 六條御息所

外觀繩索的束縛感象徵她自尊心極強、鑽牛角尖的個性。主色調選用黑色代表她的嫉妒深重，點綴的紅色則展現她熱情如火的性格面向。切開後內部的紅色餡料，隱喻著她對光源氏那份無法坦率表達、深藏心底的戀慕之情。



▲以繩結造型呈現六條御息所因愛生恨、執著糾纏的複雜情感。





精選角色主題茶飲

■ 抹茶「匂宮」冰/熱 770/660日圓

以善變風流、深受女性歡迎且性格積極的匂宮為靈感。這款宇治抹茶顛覆了抹茶苦澀的刻板印象，甘甜與餘韻令人愉悅，香氣高雅卻又印象深刻，完美對應角色的魅力特質。



■ 玉露「薫」冰/熱 990/880日圓

律己甚嚴、體貼周到卻看淡俗世，與匂宮形成對比的消極柔弱性格。宇治玉露深沉的鮮味與甘甜，與明亮水色形成反差，呈現出與日常茶飲截然不同的獨特風味層次。

■ 焙茶「中君」冰/熱 660/550日圓

反映中君溫和內斂的性格的茶飲。茶梗芯部經過充分烘焙，抑制苦澀味呈現溫柔口感。

■ 有機和紅茶「浮舟」冰/熱 770/660日圓

浮舟以美貌氣質吸引眾多男性,內心卻充滿掙扎矛盾。被命運擺弄最終選擇孤獨的悲切心境，透過天然玉露品種「朝露」單一產地的圓潤甘甜與清爽後味來詮釋。



▲不同的茶飲代表不同的口味和意境。





必嚐人氣甜點

■ 庭園聖代-栗子洲濱- 1,650日圓

以源氏物語博物館入口花園和平安時代洲濱為靈感的缽盆聖代。缽中如寶石般填入自製焙茶冰淇淋、焙茶戚風蛋糕和季節栗子。焙茶果凍使用店內本格焙茶「中君」製作。另外還有用柳橙果肉與果皮製成的清爽柳橙醬提升栗子風味，創造獨特深邃滋味。

▲缽中如寶石般填入自製焙茶冰淇淋、焙茶戚風蛋糕和季節栗子。

■ 抹茶起司蛋糕「-雲隱-」880日圓

日本傳統抹茶與起司蛋糕的絕妙結合。濃郁起司與抹茶微苦完美調和，使用嚴選宇治抹茶呈現濃厚卻清爽的後味。起司綿密口感與抹茶微苦在口中擴散，宛如在茶室品嚐茶點的優雅體驗。

▲濃郁起司與抹茶微苦完美調和，使用嚴選宇治抹茶呈現濃厚卻清爽的後味。



這個結合教育、文化傳承與美食藝術的特別企劃，不僅讓源氏物語以全新面貌呈現，更為到訪宇治的旅客提供了深度體驗日本古典文學的難得機會。在品味精緻和菓子與茶飲的同時，感受千年物語的永恆魅力。





雲上茶寮（うんじょうさりょう） 販售資訊

地址：京都府宇治市宇治東内45-26 源氏物語ミュージアム館内

營業時間：09：00～17：00（L.O. 16：30）

公休日：每週一

