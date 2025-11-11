搶瘋了！JAL推出元旦日出航班，4大機場可選，還有限定和牛便當，跨年換個玩法吧。

到日本跨年已經不稀奇了，搶搭一票難求的日本航空推出的元旦航班才酷，除了能在高空欣賞日出外，還有美味和牛、限定周邊可以享用。

想過一個特別的新年嗎？日本航空（JAL）推出超夢幻的「元旦日出航班」！2026年1月1日清晨，你可以選擇從羽田、成田、中部或關西機場出發，在飛機上迎接新年的第一道曙光。飛機上還有豪華御節便當、限定日本酒、獨家伴手禮，甚至還能在機上寫下新年願望送到成田山新勝寺祈福！這個超人氣活動每年都秒殺，想參加的朋友現在就要開始準備了！

2026年首創！關西機場也加入行列

JAL的元旦日出航班已經連續舉辦多年，每次都吸引大批旅客搶票。2026年最大的亮點就是首度推出關西機場出發的航班！

豪華御節風便當

參加JAL元旦日出航班，可不只是搭個飛機而已。JAL為這個特別的日子準備了滿滿的驚喜。新年第一餐當然要吃得特別！JAL特別準備了充滿日式風情的御節便當，餐點包括：伊達卷（日式蛋卷）、章魚煮物、燻製鴨肉、艷煮海老（醬煮明蝦）、雞肉八幡卷和鮭魚親子飯。



榮太樓總本鋪紅白饅頭

創業於1818年、擁有超過200年歷史的老字號和菓子店「榮太樓總本鋪」，特別為這次活動提供紅白饅頭。內餡口感細膩綿密。每位乘客都會獲得一組紅白饅頭（紅白各一個），象徵吉祥如意。



上川大雪酒造限定日本酒

這款日本酒可不簡單！上川大雪酒造自2019年起，三度被選為JAL國內線頭等艙的指定酒款。使用北海道產酒米與日高山脈札內川水系的中硬水，採用葡萄酒酵母釀造，風味獨特。這瓶500ml的限定日本酒，每位乘客都能帶回家收藏或品嚐，絕對是超值紀念品！



獨家伴手禮套組

除了美食、美酒，每位參加者還會收到以下限定商品：旅行收納包、托特包、JAL不倒翁、Flight Tag。這些都是只有參加元旦日出航班才能拿到的獨家紀念品，極具收藏價值！



托特包

JAL不倒翁

Flight Tag

各機場出發的詳細資訊

● 羽田機場出發（JL2026）

招募人數：350名

使用機型：A350-900（國內線機材）

預定時間：5:45起飛～7:50降落

飛行時間：約2小時

在登機門前，JAL準備了特製的大型繪馬。乘客可以寫下2026年的願望，這些「願望卡」會被掛在繪馬上，最後全部送往成田山新勝寺奉納祈福。羽田機場的日出航班將飛往富士山西北方向，在南阿爾卑斯上空迎接日出，並且在濱松附近轉向東方，飛往駿河灣（可欣賞富士山）。



● 成田機場出發（JL2626）

招募人數：190名

使用機型：B787-8（E03，國際線機材）

預定時間：5:35起飛～8:00降落

飛行時間：約2.5小時

飛行過程中，JAL的機長會親自廣播，解說當下的飛行路線、機型特色，以及最佳觀賞日出的時機。成田機場的日出航班會在館山外海數千公尺高空迎接日出，接著向西飛越東京灣上空，最後經過伊豆諸島三宅島附近返回成田。



● 中部國際機場出發（NU2026）

招募人數：150名

使用機型：B737-800 JTA

預定時間：5:55起飛～7:25降落

飛行時間：約1.5小時

中部國際機場的日出航班預計在富士山西側迎接日出。



● 關西機場出發（NU2626）【2026年首次！】

招募人數：150名

使用機型：B737-800 JTA

預定時間：6:00起飛～7:40降落

飛行時間：約1.5小時

關西機場出發的航班將經過遠州半島上空，在紀伊半島或小豆島上空迎接日出。



如何搶票？重要時程別錯過！

想參加這個夢幻航班，你需要知道以下重要資訊：

● 搶先報名（限定會員）

開始時間：2025年10月31日14：00起

資格限定：JAL Life Status Program Star等級會員

優勢：比一般民眾提早搶票，中籤機率更高



● 一般報名（所有旅客）

開始時間：2025年11月12日14：00起

參加資格：所有旅客皆可報名

方式：採抽選制（不是先搶先贏）



雖然是抽選制，但還是有一些小技巧。家人朋友一起報名，有人中籤大家都能同行，關西機場是首次推出，可能競爭較少。想要參加的朋友，記得設定提醒，準時上網登記抽選！這個一年只有一次的機會，絕對值得你全力爭取！



