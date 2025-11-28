日本頂級餐廳列車2026秋季開跑，名古屋到伊勢志摩，G7峰會主廚監製，伊勢龍蝦、和牛法餐必吃。

2026年又有新觀光列車了，近畿日本鐵道推出以美食為主打的列車，有高級的車廂、舒適的座位及2016年Ｇ7高峰會主廚監製的料理。

喜歡鐵道旅行的朋友們有福了，近畿日本鐵道（近鐵）宣布於2026年秋季推出全新餐廳列車「Les Saveurs 志摩」，將帶領你品嚐由知名主廚親自監製的頂級法式料理。

優雅的車廂設計

列車外觀以志摩的「海洋、白沙、陽光」為靈感，採用深邃的藍色烤漆，搭配金色線條，展現高級感。「Les Saveurs 志摩」在法文中意為「志摩的風味」，從名古屋出發，途經伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、鵜方等站，最終抵達賢島，整趟旅程約2.5小時。最令人期待的，莫過於料理陣容！列車上的「法式套餐」由志摩觀光飯店總料理長樋口宏江親自監製。樋口主廚可是大有來頭——她是2016年G7伊勢志摩高峰會晚宴的主廚，更獲得法國農事功勞章「騎士勳章」、料理大師賞銅獎等多項殊榮，是日本女性主廚的代表性人物。

▲以志摩的「海洋、白沙、陽光」為靈感，採用深邃的藍色烤漆，搭配金色線條，展現高級感。





法式套餐

你可以在4號車廂享用包含前菜、主菜、甜點的完整法式套餐。菜單精選三重縣在地食材，每道料理都充分展現三重縣食材的豐饒。料理包括：

●熊野雞油封佐海藻鹹派

●鮑魚凍佐菇類沙拉

●伊勢龍蝦、伊勢真鯛、蛤蜊搭配濃郁馬賽魚湯

●燉牛肉

●柑橘塔佐冰淇淋

●精緻小點心（生巧克力、伊勢茶費南雪、檸檬馬卡龍等）

▲在4號車廂享用包含前菜、主菜、甜點的完整法式套餐。





法式便當

在2號車廂你則可享用近鐵都飯店監製的精緻木盒便當，一樣具有法式風情：

●三重和牛帕爾芒提風佐捲心菜滷肉

●珍珠貝柱佐醃漬番茄

●伊勢赤豬烤肉

●伊勢雞肉捲佐巴薩米克醋醬

●伊勢灣蛤蜊巧達濃湯

▲在2號車廂可以享用近鐵都飯店監製的精緻木盒便當，精緻又美味。





4號車廂

4號車廂設有4人座2桌、2人座4桌共16桌，採用皮革家具式座椅，柔和的間接照明營造高雅氛圍，還設有女性專用洗手間及化妝室。

▲4號車廂採用皮革家具式座椅，柔和的間接照明營造高雅氛圍。





2號車廂

2號車廂共34個座位（2人座15桌、單人座4個），座位斜向配置，木質調的大型隔板提供私密感。單人座椅可依行進方向調整，前後都有桌面可使用。1號車更貼心設置3個輪椅空間及多功能廁所。近鐵投資約7.5億日圓打造這列頂級餐廳列車，絕對值得一搭！

▲單人座椅可依行進方向調整，前後都有桌面可使用。





列車資訊

運行時間：預計2026年秋季開始營運，每週6天（旺季可能增至7天）

班次時刻（預定）：

去程：近鐵名古屋11：00→賢島13：30

回程：賢島16：30→近鐵名古屋19：30

停靠站：伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、鵜方

座位數：全車50個座位（全車指定席）

票價與詳細時刻：將另行公告，請密切關注後續報導

2026年後即將行駛的觀光列車

