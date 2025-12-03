> 旅遊 > 橫濱獲選日本新三大夜景都市，今年冬季燈光節攻略來了，集滿50+打卡點送希爾頓飯店雙人住宿券。

橫濱獲選日本新三大夜景都市，今年冬季燈光節攻略來了，集滿50+打卡點送希爾頓飯店雙人住宿券。

tiger Walker 玩樂季橫濱橫濱旅遊冬季旅遊日本
2025-12-03 17:24文字：特派員 Trish 圖片提供:クリエイティブ・ライト・ヨコハマ実行委員会

特派員 Trish

橫濱是日本新三大夜景都市之一，可以想像橫濱的夜晚有多美，即日起到明年2月舉辦的燈光節有多好康，有機會今年冬天橫濱見，一起來集點吧。

如果想去日本但不知道要去哪裡，推薦你今年冬天去橫濱，即日起到2026年2月期間都有「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」燈光節，串聯橫濱市中心、臨海各地超過50個景點。值得一提的是，橫濱曾在2024年首度獲選為「日本新三大夜景都市」，這次更推出豪華的數位集章活動，可以抽五星級住宿券，絕對不容錯過！

日本新三大夜景都市

2024年，橫濱獲選為「日本新三大夜景都市」之一，因此2025年的「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」燈光節更是火力全開，推出數位集章活動，參加者可以在50個燈光景點以及約30間精選美食餐廳收集數位戳章。最吸引人的是豪華獎品，只要集滿指定數量的戳章，就有機會抽中飯店住宿券、晚餐招待券等大獎，共有100個得獎名額。

獎項級別：

1.S獎：全7類別共54個戳章
2.A獎：全7類別共20個戳章
3.B獎：任意4個類別以上共10個戳章
4.C獎：任意3個類別以上共5個戳章

集章資訊

活動期間： 即日起至2026年2月28日
參加網址

▲2025年燈光節火力全開，推出數位集章活動，參加者可以在50個燈光景點及約30間精選美食餐廳收集數位戳章。
▲2025年燈光節火力全開，推出數位集章活動，參加者可以在50個燈光景點及約30間精選美食餐廳收集數位戳章。

豪華獎品：橫濱凱悅飯店雙人住宿券

▲有機會抽中飯店住宿券、晚餐招待券等大獎，共有100個得獎名額。
▲有機會抽中飯店住宿券、晚餐招待券等大獎，共有100個得獎名額。

豪華合作企劃

除了抽獎以外，橫濱的各大飯店也有推出聯名企劃。橫濱新格蘭飯店預計推出「燈光節住宿2025-26」方案。橫濱櫻木町華盛頓飯店也將於2026年1月10日至2月28日推出燈光節住宿專案，12月中旬開放預約。除此之外，12月24日和25日兩天，橫濱港的遊船將特別停靠麒麟啤酒橫濱工廠專屬碼頭，你可以在船上享用聖誕晚餐的同時欣賞夜景。航程約60分鐘。
遊船預約網址

▲橫濱凱悅飯店雙人住宿券。
▲橫濱新格蘭飯店預計推出「燈光節住宿2025-26」方案。

六大區域

燈光節則有6大區域。橫濱車站周邊設有「Christmas Forest」聖誕森林，現在開始點燈至12月25日，每天下午4點左右就能拍攝美照。櫻木町・港未來區域最值得拍的就是京急集團本社大樓的燈光裝飾，點燈日期從11月6日持續到2月8日，日落後至晚上11點都能欣賞。特別推薦12月24日舉辦的「TOWERS Milight "UP"」活動。新港中央廣場的「連結之光草坪」則從即日起展至2月28日，每天下午5點開始點燈。MARINE&WALK YOKOHAMA推出「MERRY MELLOW CHRISTMAS 2025」，不僅有聖誕樹和燈光裝飾，還有投影光雕秀，每晚6點到10點上演。山下公園大道的「連結之光林蔭道」與新港中央廣場將同步點燈。今年特別新增美食餐廳集章點，共有30間精選咖啡廳和餐廳。在享受美食的同時也能收集戳章，想參加抽獎的話，餐廳的戳章最多可收集4個，今年冬天要去觀東自助的你，記得帶著手機參加數位集章活動，說不定豪華大獎就是你的。

▲今年冬天要去觀東自助的你，記得帶著手機參加數位集章活動，說不定豪華大獎就是你的。
▲今年冬天要去關東自助的你，記得帶著手機參加數位集章活動，說不定豪華大獎就是你的。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
挑戰最強日本美食展！SOGO忠孝館 2017京都展，一次給你30名店初登場，再推日本京都百年名店、話題美食。
編輯 李維唐
高雄人都不知道網美小旅行！百年金庫咖啡廳「新濱 ‧ 駅前」領軍9個高雄打卡景點，「高雄漢來大飯店」住房就免費送下午茶券。
編輯 鄭雅之
福岡新一代美拍景點！日本福岡「北九州市8個打卡美景」全攻略，「東洋第一夢幻大橋、日本三大夜景之冠」手機拍不停，加碼再衝「秘境賞海料亭」。
編輯 林奕如
東京夏天這樣玩就對！東京4大「夏季限定行程」快衝一波，無敵夜景配美食「東京灣納涼船」、睽違4年登場「隅田川花火大會」，體驗仲夏東京祭典。
編輯 林奕如
【桃園中壢景點】2020華泰名品城聖誕村，5大必拍耶誕場景，每日定時飄雪拍出偽出國感!(2020聖誕節活動/桃園景點一日遊/桃園打卡景點)
兩隻小豬
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊