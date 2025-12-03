橫濱獲選日本新三大夜景都市，今年冬季燈光節攻略來了，集滿50+打卡點送希爾頓飯店雙人住宿券。

橫濱是日本新三大夜景都市之一，可以想像橫濱的夜晚有多美，即日起到明年2月舉辦的燈光節有多好康，有機會今年冬天橫濱見，一起來集點吧。
如果想去日本但不知道要去哪裡，推薦你今年冬天去橫濱，即日起到2026年2月期間都有「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」燈光節，串聯橫濱市中心、臨海各地超過50個景點。值得一提的是，橫濱曾在2024年首度獲選為「日本新三大夜景都市」，這次更推出豪華的數位集章活動，可以抽五星級住宿券，絕對不容錯過！
日本新三大夜景都市
2024年，橫濱獲選為「日本新三大夜景都市」之一，因此2025年的「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」燈光節更是火力全開，推出數位集章活動，參加者可以在50個燈光景點以及約30間精選美食餐廳收集數位戳章。最吸引人的是豪華獎品，只要集滿指定數量的戳章，就有機會抽中飯店住宿券、晚餐招待券等大獎，共有100個得獎名額。
獎項級別：
1.S獎：全7類別共54個戳章
2.A獎：全7類別共20個戳章
3.B獎：任意4個類別以上共10個戳章
4.C獎：任意3個類別以上共5個戳章
集章資訊
活動期間： 即日起至2026年2月28日
參加網址
豪華獎品：橫濱凱悅飯店雙人住宿券
豪華合作企劃
除了抽獎以外，橫濱的各大飯店也有推出聯名企劃。橫濱新格蘭飯店預計推出「燈光節住宿2025-26」方案。橫濱櫻木町華盛頓飯店也將於2026年1月10日至2月28日推出燈光節住宿專案，12月中旬開放預約。除此之外，12月24日和25日兩天，橫濱港的遊船將特別停靠麒麟啤酒橫濱工廠專屬碼頭，你可以在船上享用聖誕晚餐的同時欣賞夜景。航程約60分鐘。
■遊船預約網址
六大區域
燈光節則有6大區域。橫濱車站周邊設有「Christmas Forest」聖誕森林，現在開始點燈至12月25日，每天下午4點左右就能拍攝美照。櫻木町・港未來區域最值得拍的就是京急集團本社大樓的燈光裝飾，點燈日期從11月6日持續到2月8日，日落後至晚上11點都能欣賞。特別推薦12月24日舉辦的「TOWERS Milight "UP"」活動。新港中央廣場的「連結之光草坪」則從即日起展至2月28日，每天下午5點開始點燈。MARINE&WALK YOKOHAMA推出「MERRY MELLOW CHRISTMAS 2025」，不僅有聖誕樹和燈光裝飾，還有投影光雕秀，每晚6點到10點上演。山下公園大道的「連結之光林蔭道」與新港中央廣場將同步點燈。今年特別新增美食餐廳集章點，共有30間精選咖啡廳和餐廳。在享受美食的同時也能收集戳章，想參加抽獎的話，餐廳的戳章最多可收集4個，今年冬天要去觀東自助的你，記得帶著手機參加數位集章活動，說不定豪華大獎就是你的。