橫濱獲選日本新三大夜景都市，今年冬季燈光節攻略來了，集滿50+打卡點送希爾頓飯店雙人住宿券。

橫濱是日本新三大夜景都市之一，可以想像橫濱的夜晚有多美，即日起到明年2月舉辦的燈光節有多好康，有機會今年冬天橫濱見，一起來集點吧。

如果想去日本但不知道要去哪裡，推薦你今年冬天去橫濱，即日起到2026年2月期間都有「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」燈光節，串聯橫濱市中心、臨海各地超過50個景點。值得一提的是，橫濱曾在2024年首度獲選為「日本新三大夜景都市」，這次更推出豪華的數位集章活動，可以抽五星級住宿券，絕對不容錯過！

日本新三大夜景都市

2024年，橫濱獲選為「日本新三大夜景都市」之一，因此2025年的「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」燈光節更是火力全開，推出數位集章活動，參加者可以在50個燈光景點以及約30間精選美食餐廳收集數位戳章。最吸引人的是豪華獎品，只要集滿指定數量的戳章，就有機會抽中飯店住宿券、晚餐招待券等大獎，共有100個得獎名額。





獎項級別：

1.S獎：全7類別共54個戳章

2.A獎：全7類別共20個戳章

3.B獎：任意4個類別以上共10個戳章

4.C獎：任意3個類別以上共5個戳章





集章資訊

活動期間： 即日起至2026年2月28日

參加網址

▲2025年燈光節火力全開，推出數位集章活動，參加者可以在50個燈光景點及約30間精選美食餐廳收集數位戳章。

豪華獎品：橫濱凱悅飯店雙人住宿券

▲有機會抽中飯店住宿券、晚餐招待券等大獎，共有100個得獎名額。





豪華合作企劃

除了抽獎以外，橫濱的各大飯店也有推出聯名企劃。橫濱新格蘭飯店預計推出「燈光節住宿2025-26」方案。橫濱櫻木町華盛頓飯店也將於2026年1月10日至2月28日推出燈光節住宿專案，12月中旬開放預約。除此之外，12月24日和25日兩天，橫濱港的遊船將特別停靠麒麟啤酒橫濱工廠專屬碼頭，你可以在船上享用聖誕晚餐的同時欣賞夜景。航程約60分鐘。

■遊船預約網址

▲橫濱新格蘭飯店預計推出「燈光節住宿2025-26」方案。





六大區域