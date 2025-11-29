大阪和菓子老舖青木松風庵推出新品牌！巧克力專賣店「MOON CACAO 月化粧」12 月重磅登場。

和菓子老字號店舖也開啟新創意，全新巧克力品牌插旗大阪，營業時間也很有巧思，從傍晚到午夜，為下班後或用餐後的訪客提供一絲慰藉。
以大阪人氣伴手禮「月化粧」聞名的青木松風庵，將在2025年年底帶來一抹別具質感的月光。全新巧克力品牌「MOON CACAO TSUKIGESHO」將於12月1日在大阪北新地盛大開幕，為這座以商務與夜生活聞名的地區增添一處優雅的甜點新據點！全新品牌延續青木松風庵一貫的職人精神，以「月」為象徵，結合世界共通的美味素材「可可」，打造出既有和風細膩也兼具現代感的新世代巧克力，熱愛巧克力的讀者們千萬別錯過！
巧克力專賣店「MOON CACAO 月化粧」甜蜜登場
新品牌的構想源於夜空中時而明亮、時而溫柔的月光。青木松風庵希望這些巧克力能如月亮般，在日常裡悄悄陪伴每個人，以柔和光芒照亮生活的片刻。品牌故事也延伸了這樣的意象——將「和菓子之心」注入巧克力之中，把經典與創新結合，讓每一口都能品嚐到月化粧特有的溫度與職人堅持。
店舖名稱：MOON CACAO 月化粧 北新地店
地址：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル1F
營業時間：17：00〜23：00
公休日：六日國定假日
