大阪和菓子老舖青木松風庵推出新品牌！巧克力專賣店「MOON CACAO 月化粧」12 月重磅登場。



新推出的三款商品各具特色，其中「MOON CACAO Carré」以極致薄片呈現可可的純粹，口味包含苦甜、牛奶與抹茶，像三種不同的月夜情緒；「MOON CACAO Petit」則以圓片巧克力帶來更柔和、更加輕盈的甜味，非常適合作為伴手禮或下午茶點心；而「MOON CACAO Tsukigesho」更是新品牌與傳統月化粧的融合代表，自家製牛奶餡搭配濃巧克力，外皮揉入香氣濃郁的可可粉，入口彷彿迷你巧克力蛋糕般奢華。

▲極致薄片呈現可可的純粹，口味包含苦甜、牛奶與抹茶，像三種不同的月夜情緒。





北新地店的開幕也別具巧思，採傍晚開店，夜間營業至23：00的時段，十分貼合北新地晚間散步、餐敘後甜點購買的生活節奏。深色調與月光意象打造的店內空間，讓來客不僅能購買巧克力，更能感受到品牌想傳遞的靜謐與精緻。

▲傍晚開店營業至23：00的時段，貼合北新地晚間散步、餐敘後甜點購買的生活節奏。





隨著 MOON CACAO 月化粧北新地店的落成，大阪的甜點版圖又添一處值得專程造訪的新選擇。無論是旅途中想帶回旅館的小點心，或是為親友挑選一份富含大阪風情的伴手禮，這家融合和風精神與巧克力浪漫的新店，都值得納入下一趟大阪旅行的清單中。



