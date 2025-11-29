> 美食 > 大阪和菓子老舖青木松風庵推出新品牌！巧克力專賣店「MOON CACAO 月化粧」12 月重磅登場。

大阪和菓子老舖青木松風庵推出新品牌！巧克力專賣店「MOON CACAO 月化粧」12 月重磅登場。

tiger Walker 玩樂季巧克力甜點大阪甜點新開店
2025-11-29 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:青木松風庵

特派員 Trish

和菓子老字號店舖也開啟新創意，全新巧克力品牌插旗大阪，營業時間也很有巧思，從傍晚到午夜，為下班後或用餐後的訪客提供一絲慰藉。

以大阪人氣伴手禮「月化粧」聞名的青木松風庵，將在2025年年底帶來一抹別具質感的月光。全新巧克力品牌「MOON CACAO TSUKIGESHO」將於12月1日在大阪北新地盛大開幕，為這座以商務與夜生活聞名的地區增添一處優雅的甜點新據點！全新品牌延續青木松風庵一貫的職人精神，以「月」為象徵，結合世界共通的美味素材「可可」，打造出既有和風細膩也兼具現代感的新世代巧克力，熱愛巧克力的讀者們千萬別錯過！

巧克力專賣店「MOON CACAO 月化粧」甜蜜登場

新品牌的構想源於夜空中時而明亮、時而溫柔的月光。青木松風庵希望這些巧克力能如月亮般，在日常裡悄悄陪伴每個人，以柔和光芒照亮生活的片刻。品牌故事也延伸了這樣的意象——將「和菓子之心」注入巧克力之中，把經典與創新結合，讓每一口都能品嚐到月化粧特有的溫度與職人堅持。 

▲青木松風庵希望這些巧克力能如月亮般，在日常裡悄悄陪伴每個人。
▲青木松風庵希望這些巧克力能如月亮般，在日常裡悄悄陪伴每個人。

新推出的三款商品各具特色，其中「MOON CACAO Carré」以極致薄片呈現可可的純粹，口味包含苦甜、牛奶與抹茶，像三種不同的月夜情緒；「MOON CACAO Petit」則以圓片巧克力帶來更柔和、更加輕盈的甜味，非常適合作為伴手禮或下午茶點心；而「MOON CACAO Tsukigesho」更是新品牌與傳統月化粧的融合代表，自家製牛奶餡搭配濃巧克力，外皮揉入香氣濃郁的可可粉，入口彷彿迷你巧克力蛋糕般奢華。 ▲極致薄片呈現可可的純粹，口味包含苦甜、牛奶與抹茶，像三種不同的月夜情緒。
▲極致薄片呈現可可的純粹，口味包含苦甜、牛奶與抹茶，像三種不同的月夜情緒。

北新地店的開幕也別具巧思，採傍晚開店，夜間營業至23：00的時段，十分貼合北新地晚間散步、餐敘後甜點購買的生活節奏。深色調與月光意象打造的店內空間，讓來客不僅能購買巧克力，更能感受到品牌想傳遞的靜謐與精緻。▲傍晚開店營業至23：00的時段，貼合北新地晚間散步、餐敘後甜點購買的生活節奏。
▲傍晚開店營業至23：00的時段，貼合北新地晚間散步、餐敘後甜點購買的生活節奏。

隨著 MOON CACAO 月化粧北新地店的落成，大阪的甜點版圖又添一處值得專程造訪的新選擇。無論是旅途中想帶回旅館的小點心，或是為親友挑選一份富含大阪風情的伴手禮，這家融合和風精神與巧克力浪漫的新店，都值得納入下一趟大阪旅行的清單中。

店舖資訊

店舖名稱：MOON CACAO 月化粧 北新地店
地址：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル1F
營業時間：17：00〜23：00
公休日：六日國定假日


日本巧克力口味百百種

推薦閱讀：GODIVA攜手國立劇場跨界聯名新品上市，小型御朱印巧克力，日本傳統文化結合比利時巧克力的獨家美味必嚐。

推薦閱讀：世界第一間法國頂級巧克力旗艦店在東京高輪開幕，推出鵝肝搭配巧克力的夢幻組合。

推薦閱讀：GODIVA麵包店GODIPAN3號店進駐西武池袋，鬆軟Q彈生甜甜圈和限定巧克力麵包吃起來吧。

推薦閱讀：福岡人氣品牌期間限定商品再登場，蜂蜜巧克力夾心餅乾隆重回歸，又吃得到奶油×蜂蜜×巧克力的幸福滋味。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
奶油和風甜點專賣店「八 by PRESS BUTTER SAND」！進軍JR新宿站新據點EATo LUMINE，4月開幕同步推出多種獨家新品限定販售。
特派員 Trish
法式麵包坊「Le Petit Mec」25週年，推出全新甜甜圈品牌「 Le Petit Mec DONUT」，大阪心齋橋店搶先販售，40種獨特滋味任你選。
特派員 Trish
銀座200年煎餅屋華麗變身、新生代職人翻轉老店打造甜品空間新風情，老牌和菓子蹦出新滋味！
編輯 彭巧蓁
百年和菓子老舖也能很時尚，創業於1349年的「鹽瀨總本家」推新感覺銅鑼燒，蜂蜜浸蔓越莓 x 红豆奶油獨家滋味全新登場。
特派員 Trish
Kitty鐵粉嗨爆！日系和菓子名店「御倉屋」超萌Hello Kitty聯名系列新上市，限定Hello Kitty造型蝴蝶結巧克力、日系饅頭讓人先尖叫三秒鐘。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊