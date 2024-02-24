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法式麵包坊「Le Petit Mec」25週年，推出全新甜甜圈品牌「 Le Petit Mec DONUT」，大阪心齋橋店搶先販售，40種獨特滋味任你選。

2024-02-24 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ル ・プチメック 人氣：302
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特派員 Trish

特派員 Trish

發跡麵包激戰區京都的法式麵包坊「Le Petit Mec」，迎來開幕25周年！首度推出甜甜圈新品「 Le Petit Mec DONUT」搶先於大阪心齋橋店開賣，並與誕生20周年的果醬專賣店「 Romi-Unie Confture」聯手，共堆數款特製風味。吃貨們準備開吃囉！

甜甜圈新品「 Le Petit Mec DONUT」大阪心齋橋店甜蜜登場

來自京都的法式麵包坊「Le Petit Mec」販售的每一款麵包都嚴選優質食材，由經驗豐富、充滿法國愛且技藝高超的麵包師傅精心製作，深受許多來自法國的麵包師傅及廚師的讚譽，更被評為「日本最具法國風情」的麵包坊，亦是京都必訪的麵包坊推薦的前三名。
 
▲圖片來源／株式会社ル ・プチメック

這次迎來誕生25周年，首度推出精選甜甜圈系列「Le Petit Mec DONUT」，從經典的糖霜、巧克力、三明治到貝涅餅等共計約40種甜甜圈，鹹甜皆有，滿足不同饕客的味蕾。未來還計劃不定期推出季節限定口味，以及Le Petit Mec 的獨家風味。於1月22日搶先在大阪心齋橋店販售，預計春季之後，陸續於不同店鋪開始販售。
 
▲圖片來源／株式会社ル ・プチメック

▲圖片來源／株式会社ル ・プチメック
 ▲圖片來源／株式会社ル ・プチメック


此外，本次也特別與誕生20週年的果醬專門店「Romi-Unie Confiture」合作，推出聯名甜甜圈。「Romi-Unie Confiture」的果醬以「像糖果一樣的果醬」為概念，採少量手工製作，每一批都能感受到店家的用心。聯名品項為貝涅餅系列，共有「特製覆盆子」、「特製蘋果&茶」、「特製焦糖」以及「特製無花果與黑醋栗」等4種口味。

▲圖片來源／株式会社ル ・プチメック
▲圖片來源／株式会社ル ・プチメック




■甜甜圈店舖
大阪心斎橋店　　　   
地址:  大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO B1F

 

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