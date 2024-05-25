超過百年歷史的和菓子名店「鹽瀨總本家」推出的「奶油銅鑼燒蛋糕」自販售以來，火速突破銷售超過一萬五千個，廣受好評。本次再推出新口味，以女性喜愛的蔓越莓為主角，打造酸酸甜甜的可口滋味！

鹽瀨總本家獨家銅鑼燒蛋糕，蔓越莓風味新上市

創業於1349年的鹽瀨總本家為東京知名的和菓子老舖，以香甜綿密的紅豆餡及小饅頭聞名。該店的熱銷商品「志保瀨饅頭」更被評選為日本三大饅頭之一，亦有各式各樣的和風甜點、烘焙點心等，是選購道地日式傳統伴手禮的好去處。





遵循古法的同時，鹽瀨總本家也不斷推陳出新，於2023年推出的「奶油銅鑼燒蛋糕(バタどらケーキ)」，是一種新感覺的點心。在添加楓糖的柔軟鬆餅餅皮中夾入了豐富綿密的紅豆餡及奶油。常溫享用能品嘗到奶油的濃郁香氣，而微波加熱食用則能品嘗到楓糖充分融進餅皮的香甜滋味。不僅口味創新，包裝設計也融入現代元素，成為時下年輕人也喜愛的伴手禮。







繼去年登場的奶油銅鑼燒蛋糕，今年加碼推出新滋味「蔓越莓奶油銅鑼燒蛋糕(クランベリーバタどらケーキ)」！這款新品的迷人之處就在於，使用了大量蜜糖浸泡蔓越莓，提升口感與香甜滋味，不管是餅皮或內餡都能嘗到豐富的蔓越莓。而奶油的部分則是嚴選了日本產的新鮮無鹽奶油，經過業者精心處理，在常溫中不易融化，加熱後則與餡料、餅皮完美結合，引發誘人香氣。此外，嚴選北海道產的紅豆製成的內餡與其他食材相得益彰，為整個甜點增色不少。







同場加映！獨家紀念鐵盒帶回家

百貨公司「日本橋三越本店」迎來開業110周年，精心推出了以三越獅子為主題的紀念鐵盒，並與不同商家合作，的鹽瀨總本家也因此推出了 「三越獅子110周年紀念鐵盒 奶油銅鑼燒蛋糕組（三越ライオン110周年記念限定缶バタどらケーキセット）」，數量有限，售完為止。







■商品資訊

商品名稱：蔓越莓奶油銅鑼燒蛋糕（クランベリーバタどらケーキ）

販售店舖：鹽瀨官方網路商店、築地塩瀬本店、松屋銀座店、日本橋三越本店、高島屋東京店、渋谷ヒカリエ店、大丸東京店、水戸京成店

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