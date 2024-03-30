位於東京新宿最新登場的美食據點「EATo LUMINE」網羅了全國28家美食名店，其中還包含了超人氣和風奶油夾心餅專賣店「八 by PRESS BUTTER SAND」！隨著新店開設，店家還推出了店舖限定款，不容錯過！

八 by PRESS BUTTER SAND進駐新宿EATo LUMINE

位於JR新宿站內的「EATo LUMINE」致力於提供來訪旅人輕鬆愉快的用餐體驗，讓人一下車即可享用到高品質的時尚美食，這次一共匯集了28家日本人氣美食名店，多種美食一次享盡。



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▲圖片來源／株式会社BAKE



主打奶油X和菓子的人氣伴手禮專賣店「八 by PRESS BUTTER SAND」也來共襄盛舉，將第8家分店開設在「EATo LUMINE」。為了紀念新店舖的開幕，特別推出店鋪限定的「八特製最中餅〈榛果餡〉」。此外，更搶在4月開幕日提早販售原訂6月1日起在日本各地「八 by PRESS BUTTER SAND」店舖販售的新品「和風奶油夾心餅〈奶油餡〉」，同時還有多款人氣和風奶油夾心餅、各式禮盒及季節限定商品等齊登場。

▲圖片來源／株式会社BAKE

八特製最中餅〈榛果餡〉(八もなか〈プラリネあん〉)登場

「八特製最中餅〈榛果餡〉」採用石川縣金澤市的甜甜圈形狀最中餅，大小適中，方便一手享用。獨家榛子餡以白豆沙為基底，混合杏仁碎粒、白巧克力，再加入烘烤過的杏仁，增加口感及香氣。帶有優雅甜味、堅果香氣的榛果餡與綿密奶油霜一起擠入最中餅，打造絕配組合，適合搭配咖啡一起享用，感受日西合壁的魅力。

▲圖片來源／株式会社BAKE





搶先販售！和風奶油夾心餅〈奶油餡〉(和バターサンド〈あんバター〉)

嚴選日本國產米粉及北海道產紅豆製成的紅豆餅乾外皮，再夾入使用北海道產紅豆製成的甘納紅豆及濃郁的奶油霜調和而成的紅豆奶油霜及紅豆奶油焦糖餡。 紅豆的香氣與精緻的甜味，加上濃郁奶油風味，共譜和諧滋味。

▲圖片來源／株式会社BAKE





■店舖資訊

地點：JR新宿站 B1 乘車口內（西側）

營業時間：08：00〜22：00

公休時間：依館內公告

開幕日：2024年4月17日11：00

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