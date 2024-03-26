日本人氣伴手禮「東京芭娜娜」攜手哆啦A夢共同打造的「哆啦A夢 東京芭娜娜」甜點系列再推新活動，春季限定活動計日起起在日本指定店鋪購買哆啦A夢聯名款商品，即可獲得一張「眨眼哆啦A夢貼紙」！

哆啦A夢X東京芭娜娜春季特別企劃登場

每每到東京旅遊，準備回國前總會在機場的伴手禮專區發現「東京芭娜娜」的身影，身為萬年不敗的熱銷伴手禮，也不忘推陳出新，時不時帶給消費者嶄新商品！不僅商品的研發用心，更攜手各大人氣IP，推出數款令粉絲們荷包要大失血的聯名商品。



推薦閱讀：哆啦A夢粉絲快奔麥當勞！日本麥當勞「哆啦A夢交響樂」8款兒童餐玩具，萌度爆表「哆啦A夢響板、哆啦A夢豎琴」，三餐都要吃爆麥當勞



▲圖片來源／株式会社グレープストーン



由「東京芭娜娜」及日本國民偶像「哆啦A夢」合作打造的夢幻系列甜點「哆啦A夢 東京芭娜娜」，以「哆啦A夢時刻陪伴在你身邊」為概念，努力實現了「如果有就好了」的點心。這次展開的春季限定活動只要到指定店舖購買「哆啦A夢 東京芭娜娜香蕉蛋糕『找到了』」或「哆啦A夢 東京芭娜娜奶油夾心餅乾 香蕉焦糖味」，就獲得一張限定款貼紙！

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



聯名款「哆啦A夢 東京芭娜娜香蕉蛋糕『找到了』」也特別使用日本產的米粉製作，取代麵粉，增添Q彈口感，每款蛋糕上還印有哆啦A夢的俏皮臉孔，表情各異，讓人捨不得吃；而「哆啦A夢 東京芭娜娜奶油夾心餅乾 香蕉焦糖味」則是以米粉、黑麥及大麥製成，印上了哆啦A夢及哆啦美的圖案，還搭配不同的語言，互動感十足！

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



▲圖片來源／株式会社グレープストーン



現在只要購買上述的商品，就能得到一張「眨眼哆啦A夢貼紙」。粉絲們快到指定店舖將它帶回家！

▲圖片來源／株式会社グレープストーン





■活動資訊

活動日期：2024年3月15日起

※每筆結帳限贈一張，數量有限，贈完為止。

指定店舖：

■東京站

・JR東京駅HANAGATAYA中央 ドラえもん 東京ばな奈 トウキョウステーション

■品川站

・HANAGATAYAエキュート品川店

■成田機場

・第1ターミナル Fa-So-La TAX FREE KAGURA（出国審査後エリア）

・第1ターミナル Fa-So-La GIFT SHOP 国内線ゲート店（国内線チェックイン後エリア）

・第1ターミナル Fa-So-La GIFT SHOP 南ウイング店

・第3ターミナル Fa-So-La KAGURA

・第3ターミナル Fa-So-La SOUVENIR AKIHABARA（出国審査後エリア）

■新千歲機場

・国際線ターミナル 南側免税店

■中部國際機場

・第1ターミナル 免税売店 セントレア プラザ

・Centrair Duty Free 第2ターミナル店

■沖縄機場

・沖縄DFS那覇空港国際線免税店