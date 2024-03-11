哆啦A夢粉絲準備吃爆麥當勞！創意多多的日本麥當勞，不僅經常推出相當吸睛的創意餐點或甜點，兒童餐贈品更是不斷與可愛的卡通角色合作，無論是三麗鷗、寶可夢、星之卡比的玩具，每一次都讓大小朋友搶破頭，隨著哆啦A夢最新劇場版「哆啦A夢 大雄的地球交響樂」近日在日本上映，日本麥當勞也宣布自2024年3月15日起將陸續推出8款以哆啦A夢為主題打造的附餐贈品，從哆啦A夢響板、長笛、豎琴等各式各樣樂器造型的玩具，既可愛又富童趣，讓大人都忍不住要跟小朋友天天搶著吃兒童餐。
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▲圖片來源／マクドナルド
不管是聯名餐點或是兒童餐贈品，日本麥當勞總是經常帶給顧客驚喜，從2024年3月15日起在日本全國門市限定推出的快樂兒童餐「哆啦A夢 大雄的地球交響樂」系列贈品，共推出了8款不同的全新玩具，第一波3月15日至21日期間的贈品包含了「哆啦A夢響板」、「曼波鼓」、「麥克風」、「哆啦A夢低音喇叭」4款玩具，不少人都特別想要拿到有立體哆啦A夢造型的「哆啦A夢響板」和「哆啦A夢低音喇叭」，加上最近快樂兒童餐贈送的布丁狗與星之卡比玩具在日本當地極受歡迎，所以想要收集的朋友，最好從開賣當天起就經常跑日本麥當，才能提高自己入手的機會。
▲圖片來源／マクドナルド
3月22日至28日登場的第二波玩具，則有「長號喇叭」、「哆啦A夢豎琴」、「直笛」與「哆啦A夢風琴」，到了3月29日的第三波活動，一口氣則會變為8款玩具隨機贈送，讓前面第一波沒跟到的粉絲們有機會能敗部復活、拿到限量登場一週的玩具，但這也代表想要抽到自己希望的款式，機率也會更小，所以建議大家在前2波就可以把握時間收藏，讓自己的哆啦A夢收藏櫃更加完整。
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞 快樂兒童餐「哆啦A夢 大雄的地球交響樂」系列玩具
第一波活動日期：2024年3月15日～3月21日
提供玩具品項：哆啦A夢響板、曼波鼓、麥克風、哆啦A夢低音喇叭
第二波活動日期：2024年3月22日～3月28日
提供玩具品項：長號喇叭、哆啦A夢豎琴、直笛、哆啦A夢風琴
第三波活動日期：2024年3月29日起
提供玩具品項：前兩波的8項玩具中隨機挑選一項贈送
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan