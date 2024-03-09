有點怪的三麗鷗讓人更愛！可別以為Hello Kitty、酷洛米、大耳狗只有圓滾滾的可愛模樣，日本玩具大廠萬代官網最近就推出了一系列手長腳長的「三麗鷗絨毛公仔」，其中超有人氣的酷洛米、大耳狗雙腳都突然雙倍成長，雖然有些獵奇，卻還是檔不住他們的可愛魅力，絕對是值得三麗鷗粉絲收藏的另類公仔。



推薦閱讀：三麗鷗可愛乘兩倍！日本爆紅雜貨「三麗鷗xSWIMMER」神級聯名，微復古風「酷洛米、大耳狗、Hello Kitty」領軍16款新品，粉絲不用猶豫買到瘋。

▲圖片來源／株式会社バンダイ ベンダー事業部



日本玩具大廠萬代官網的「Premium Bandai」，專門出售各種只在網路上販售的限定商品，過去曾經推出過一系列三麗鷗的掌上型絨毛公仔，受到三麗鷗鐵粉的極大好評，如今從2024年3月8日起開放第二波商品預約，角色分別為近年來人氣相當旺的「酷洛米、大耳狗、人魚漢頓、許願兔」，除了人魚漢頓以外其他3個角色的雙腳都被明顯拉長，雖然有點小獵奇，卻也意外引起部分粉絲喜愛，加上又有酷洛米和大耳狗加持，可以預期這波將會再度創下超旺的銷售佳績。

▲圖片來源／株式会社バンダイ ベンダー事業部



其實酷洛米、大耳狗、許願兔的雙腳會這麼長，是因為Premium Bandai以東京三麗鷗彩虹樂園時的角色遊行為靈感，希望能還原大型人偶的樣貌，並加入了毛茸茸的效果，並縮小為掌上型公仔，讓三麗鷗的粉絲們就算沒有到訪遊樂園，依然可以讓這些可愛的人偶陪伴在自己左右，成為珍貴又有點微獵奇的收藏。

▲圖片來源／株式会社バンダイ ベンダー事業部



三麗鷗絨毛玩偶公仔組

內容物：酷洛米、大耳狗、人魚漢頓、許願兔

公仔高度：67mm～85mm

價格：5,280日圓

預約日期：2024年3月8日起（出貨時間為2024年8月）

預約網站：連結



本文圖片版權／©BANDAI

▲圖片來源／株式会社バンダイ ベンダー事業部