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有點怪的三麗鷗超想要！日本「三麗鷗長腳系公仔」獵奇可愛登場，「酷洛米、大耳狗」雙腳變超長，鐵粉直接就想全抱回家。

2024-03-09 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社バンダイ　ベンダー事業部 人氣：855
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編輯 林奕如

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有點怪的三麗鷗讓人更愛！可別以為Hello Kitty、酷洛米、大耳狗只有圓滾滾的可愛模樣，日本玩具大廠萬代官網最近就推出了一系列手長腳長的「三麗鷗絨毛公仔」，其中超有人氣的酷洛米、大耳狗雙腳都突然雙倍成長，雖然有些獵奇，卻還是檔不住他們的可愛魅力，絕對是值得三麗鷗粉絲收藏的另類公仔。

推薦閱讀：三麗鷗可愛乘兩倍！日本爆紅雜貨「三麗鷗xSWIMMER」神級聯名，微復古風「酷洛米、大耳狗、Hello Kitty」領軍16款新品，粉絲不用猶豫買到瘋。
▲圖片來源／株式会社バンダイ　ベンダー事業部

日本玩具大廠萬代官網的「Premium Bandai」，專門出售各種只在網路上販售的限定商品，過去曾經推出過一系列三麗鷗的掌上型絨毛公仔，受到三麗鷗鐵粉的極大好評，如今從2024年3月8日起開放第二波商品預約，角色分別為近年來人氣相當旺的「酷洛米、大耳狗、人魚漢頓、許願兔」，除了人魚漢頓以外其他3個角色的雙腳都被明顯拉長，雖然有點小獵奇，卻也意外引起部分粉絲喜愛，加上又有酷洛米和大耳狗加持，可以預期這波將會再度創下超旺的銷售佳績。
▲圖片來源／株式会社バンダイ　ベンダー事業部

其實酷洛米、大耳狗、許願兔的雙腳會這麼長，是因為Premium Bandai以東京三麗鷗彩虹樂園時的角色遊行為靈感，希望能還原大型人偶的樣貌，並加入了毛茸茸的效果，並縮小為掌上型公仔，讓三麗鷗的粉絲們就算沒有到訪遊樂園，依然可以讓這些可愛的人偶陪伴在自己左右，成為珍貴又有點微獵奇的收藏。
▲圖片來源／株式会社バンダイ　ベンダー事業部
 

三麗鷗絨毛玩偶公仔組

內容物：酷洛米、大耳狗、人魚漢頓、許願兔
公仔高度：67mm～85mm
價格：5,280日圓
預約日期：2024年3月8日起（出貨時間為2024年8月）
預約網站：連結

本文圖片版權／©BANDAI
▲圖片來源／株式会社バンダイ　ベンダー事業部

 

 

 

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