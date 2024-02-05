三麗鷗粉絲、日系雜貨迷準備尖叫了！如果你喜歡日系雜貨用品，絕對會知道紅透半邊天的「SWIMMER」，其童趣又帶有點復古的設計，在日本早已擁有超多忠實鐵粉，在新的一年開始沒多久更是攜手超人氣的三麗鷗角色們，推出一系列可可愛愛的生活用品，還讓每個三麗鷗與SWIMMER的動物角色都穿上彼此的衣服或配件，就是要挑戰雜貨控的荷包深度。
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▲圖片來源／株式会社サンリオ
多年來在日本擁有超多女性粉絲的雜貨品牌「SWIMMER」，風格以夢幻童趣為主打，品牌的主打角色眾多，大家最熟悉的就是穿著吊帶褲的黃色熊熊、白兔、熊貓、老鼠與貓咪......等帶有些許復古風的動物們，從服飾、配件、生活小物到福袋，只要一有新品都會引起話題，雖然在2018年一度面臨停止營運，但在2020年經由新的公司重新營運後又成功歸來，讓不少日系雜貨控開心到原地尖叫，如今又攜手三麗鷗角色，推出史無前例最可愛的周邊聯名，一口氣共有16款全新商品，就等著三麗鷗粉絲和雜貨控來把這些商品包套通通帶回家。
▲圖片來源／株式会社サンリオ
在這次的神級可愛聯名當中，Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米、美樂蒂、帕恰狗，都穿戴著SWIMMER角色的衣服或造型耳飾，而SWIMMER的動物們同樣也會戴上三麗鷗各角色的代表飾品，隨便一款都是萌度爆表、相當具有收藏價值。其中首推一定要搶到的就是「三麗鷗xSWIMMER吊飾玩偶」，可以看到這兩個品牌的角色們都手牽著手，手上更是提著SWIMMER的招牌購物袋，而且仔細一看還會發現購物袋上還特別印有三麗鷗的角色圖案，日本人最重視的細節感讓人再度覺得誠意十足。
▲圖片來源／株式会社サンリオ
「三麗鷗xSWIMMER」聯名周邊可說將女孩們的喜好摸得一清二楚，除了吊飾玩偶以外，從收納包、束口袋、環保袋、貼紙組、資料夾、辦公用品收納盒、紙膠帶、化妝鏡梳子組等全部應有盡有，每一款都保有SWIMMER特有的童趣復古設計，就連收納化妝鏡與梳子的小包包以及辦公用品收納盒，都設計成懷舊的房子造型，讓人看了就愛不釋手。
▲圖片來源／株式会社サンリオ
由於SWIMMER經歷停業再到復活，讓更多粉絲珍惜近年推出的新品，加上這次又與三麗鷗聯名，因此1月上市後至今，官網就被搶到大量缺貨，有興趣的朋友不妨趕緊找好日本代購，確保自己能夠將這波超可愛的聯名商品搶到手喔。
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三麗鷗xSWIMMER 聯名周邊
販售地點：日本全國三麗鷗直營門市、日本百貨公司三麗鷗專櫃、三麗鷗網路商店
必買商品推薦：
玩偶吊飾：各2,420日圓
化妝鏡梳子組：2,420圓
收納組：1,980圓（兩組一入）
盲盒鑰匙圈：792日圓（共8款）
盲盒公仔：990日圓（共8款）
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