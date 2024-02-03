你的坐姿就讓三麗鷗來矯正！現代人因為太常用電腦、滑平板，久而久之就會導致姿勢不良，甚至出現駝背、肩頸痠痛等病症，有感於社會上有越來越多人深受這些文明病影響，日本就有廠商從2023年2月起推出萌點滿分的「坐直玩偶」，沒想到一路銷售至今居然衝破10萬件，現在更打算和可愛教祖三麗鷗合作，一口氣祭出7款超可愛的矯正坐姿娃娃，不管平常坐姿有沒有錯誤，只想讓人立刻將它們用力「抱緊處理」。



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▲圖片來源／株式会社ドリームズ



2023年2月在日本誕生的「坐直玩偶（ふんばるず）」，起初的用意在於協助使用者改善駝背，用法是將玩偶夾在腹部和桌子之間，而且必須努力保持這個姿勢、避免玩偶滑落桌面才能達到目的。第一代玩偶以陸地上的生物為主，包含貓咪、鴨子、貓熊、樹懶、兔子等，最厲害的是除了日本之外，竟一路風靡泰國、香港和法國等地！由於可愛又兼具實用性，目前只不過問世一年，全世界的販售數量已經超過10萬組，因此廠商近日更是趁勝追擊，找來可愛滿點的三麗鷗角色聯名合作。

▲圖片來源／株式会社ドリームズ



本次與三麗鷗聯名的「坐直玩偶」系列，共有Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、怕恰狗、人魚漢頓7種絨毛玩偶，而這系列玩偶之所以可以幫助改善姿勢，秘密在於每個玩偶內都有放置一個「心型軟墊」，這塊關鍵的心型軟墊可以提供牢固的支撐，協助使用者維持正確的姿勢，同時減輕工作或學習產生的疲勞。

▲圖片來源／株式会社ドリームズ

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三麗鷗「坐直系列玩偶（ふんばるず）」

此外，由於「坐直玩偶」的尺寸適中，從學齡兒童到成人都能使用，不僅爸媽會想要買給孩子用以預防姿勢不良，對一整天窩在電腦前的上班族來說也是超實用的辦公室必備小物，所以也不意外在幾乎沒有大肆宣傳的狀況下，一年內竟然可以熱銷超過10萬件，現在有了三麗鷗的加持，相信一定有更多人會加入瘋搶這款新奇商品的行列了。

販售日期：2024年1月26日起

售價：3,850日圓

販售通路：Dreams官方商店、Dreams官方樂天、日本HANDS門市、日本KIDDY LAND門市



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