你的坐姿就讓三麗鷗來矯正!現代人因為太常用電腦、滑平板,久而久之就會導致姿勢不良,甚至出現駝背、肩頸痠痛等病症,有感於社會上有越來越多人深受這些文明病影響,日本就有廠商從2023年2月起推出萌點滿分的「坐直玩偶」,沒想到一路銷售至今居然衝破10萬件,現在更打算和可愛教祖三麗鷗合作,一口氣祭出7款超可愛的矯正坐姿娃娃,不管平常坐姿有沒有錯誤,只想讓人立刻將它們用力「抱緊處理」。



2023年2月在日本誕生的「坐直玩偶(ふんばるず)」,起初的用意在於協助使用者改善駝背,用法是將玩偶夾在腹部和桌子之間,而且必須努力保持這個姿勢、避免玩偶滑落桌面才能達到目的。第一代玩偶以陸地上的生物為主,包含貓咪、鴨子、貓熊、樹懶、兔子等,最厲害的是除了日本之外,竟一路風靡泰國、香港和法國等地!由於可愛又兼具實用性,目前只不過問世一年,全世界的販售數量已經超過10萬組,因此廠商近日更是趁勝追擊,找來可愛滿點的三麗鷗角色聯名合作。

本次與三麗鷗聯名的「坐直玩偶」系列,共有Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、怕恰狗、人魚漢頓7種絨毛玩偶,而這系列玩偶之所以可以幫助改善姿勢,秘密在於每個玩偶內都有放置一個「心型軟墊」,這塊關鍵的心型軟墊可以提供牢固的支撐,協助使用者維持正確的姿勢,同時減輕工作或學習產生的疲勞。

三麗鷗「坐直系列玩偶(ふんばるず)」

此外,由於「坐直玩偶」的尺寸適中,從學齡兒童到成人都能使用,不僅爸媽會想要買給孩子用以預防姿勢不良,對一整天窩在電腦前的上班族來說也是超實用的辦公室必備小物,所以也不意外在幾乎沒有大肆宣傳的狀況下,一年內竟然可以熱銷超過10萬件,現在有了三麗鷗的加持,相信一定有更多人會加入瘋搶這款新奇商品的行列了。

販售日期:2024年1月26日起

售價:3,850日圓

販售通路:Dreams官方商店、Dreams官方樂天、日本HANDS門市、日本KIDDY LAND門市



