HELLO KITTY熱氣球嘉年華！每年衝台東的好理由「國際熱氣球嘉年華」，即將在7月正式回歸，本次熱氣球嘉年華特別聯名Hello Kitty 50週年，集結HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝、大耳狗喜拿等超人氣角色，在活動期間每週都有光雕音樂會、無人機展演、煙火秀，5/15起再推出「預約抽KITTY氣球」限定活動，讓三麗鷗粉絲瘋狂尖叫。



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2024臺灣國際熱氣球嘉年華將在7/6(六)-8/19(一)正式登場，並且於台東鹿野高台、池上大坡池、太麻里曙光園區、三仙台等場地舉辦12+1場熱氣球光雕音樂會，其中一場微暖身場、8場有無人機展演。特別的是，本次特別與Hello Kitty 50週年聯名，不只看得到壯觀的熱氣球、無人機，還有超萌HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝、大耳狗喜拿，在熱氣球與無人機的聯合展演中閃耀亮相。





除了展演之外，在活動期間7/6(六)-8/19(一)，每天提供兩個場次的「熱氣球繫留體驗」，自5/15起開放預約7/6-7/31活動場次，5/22起開放預約8/1-8/19活動場次。只要在5/15-5/29期間內成功預約，並且確實到場參加活動，就有機會抽中限量100顆的「HELLO KITTY充氣小球」，設計成熱氣球造型呼應活動主題，更增添收藏價值。







2024臺灣國際熱氣球嘉年華

活動期間：2024/7/6(六)-8/19(一)

活動內容：

1、每日兩場熱氣球繫留體驗（開幕日僅下午場）。

2、每週一場光雕音樂會。



2024臺灣國際熱氣球嘉年華 繫留體驗預約資訊

預約網址：https://walkr.tw/0dinBKjq

開放預約時間：5月15日(三)中午12點

活動日期：7/6-7/31活動場次(7/6配合開幕活動，僅供下午場預約)。



開放預約時間：5月22日(三)中午12點

活動日期：8/1-8/19活動場次。

以下七個光雕日期(7/11、7/18、7/25、8/1、8/8、8/15、8/19)，因應光雕活動，無提供下午場網路購票，僅開放現場購票。



2024臺灣國際熱氣球嘉年華 HELLO KITTY充氣小球抽獎活動

活動期間：2024/5/15-5/29

活動方式：在5/15-5/29期間內成功預約，並且確實到場參加活動，就有機會抽中限量100顆的「HELLO KITTY充氣小球」。



2024臺灣國際熱氣球嘉年華 光雕音樂會場次

(1) 7/01 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(暖身場)*

(2) 7/06 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)

(3) 7/08 (一) 19：00 池上鄉 大坡池

(4) 7/11 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(5) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)

(6) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(7) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)

(8) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(9) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(10) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(11) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標

(12) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(13) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

*為無人機展演場次



詳細活動規範及供應情形，依 2024臺灣國際熱氣球嘉年華 官方公告為準。