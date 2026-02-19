初三睡到飽沒人吵！大年初三赤狗日別外出、不吃米食，初三習俗禁忌一次看。

大年初三宅家睡到自然醒！除夕圍爐團圓、初一走春賀歲、初二回娘家後，大年初三直接睡到自然醒，初三為赤狗之日，傳統上認為這天容易口舌是非，不宜外出拜年、不宜宴客，在家裡休息補眠剛剛好，大年初三習俗、初三禁忌一次看。



▲初三睡到飽沒關係！大年初三習俗禁忌過年必看，初三赤狗日不外出睡到飽。(AI製圖)

初三赤狗日避開口舌、貧窮

傳統上大年初三被稱為「赤狗日」，傳說中赤狗是熛怒之神，遇到祂的人容易諸事不順，甚至與人發生口角紛爭，此外，赤字在台語中也有赤貧的意思，所以最好待在家裡睡覺，免得不小心招惹了貧窮神，並避開與人接觸的機會，以免在情緒浮躁下與親友壞了和氣。



▲初三睡到飽沒關係！大年初三赤狗日不外出，避開口舌、貧窮神。





初三老鼠娶親早點睡覺

除了赤狗日，初三深夜還有「老鼠娶親」的傳說，相傳這晚是老鼠們舉辦婚禮的大日子，為了不打擾老鼠娶親，人們會提早熄燈睡覺，有些家庭還會在家中角落撒一些米粒、糕餅碎屑，稱為「老鼠分錢」，象徵與老鼠共享一年的豐收，祈求新的一年家中平安，不被老鼠侵擾。





大年初三禁忌不吃米食

為了確保2026年一整年的運勢順遂，初三禁忌需要特別留意，包括因為相傳穀子的生日在初三，為祈求一年豐收而不吃米飯，表示對莊稼的敬意，不用剪刀則象徵避開口舌爭吵，守財氣不被剪斷，也不宜外出拜年，以避免與人發生口角衝突。



▲春節開運速食9間！過年必吃薯來堡 炸雞金磚盒 龍蝦火山披薩，速食買一送一過年聚餐吃起來。





農曆初三習俗

1、赤狗日不出門睡到自然醒

大年初三被稱為「赤狗日」，容易口舌是非、吵架，這天最好待在家裡睡到自然醒。



2、老鼠娶親早熄燈

初三深夜傳說老鼠娶親，了不打擾老鼠娶親，人們會提早熄燈睡覺。



3、老鼠分錢

在家中角落撒一些米粒、糕餅碎屑，象徵與老鼠共享一年的豐收，祈求新的一年家中平安。



4、燒門神紙

古代有些地區會在初三將過節使用的松柏枝與舊的門神畫像一起燒掉，表示年節已過一段落，準備回歸正常生活。





農曆初三禁忌

1、不宜早起、外出拜年

初三為赤狗之日，容易發生爭吵或招致貧窮，不能出門拜年也不能走春，以免衝煞到「赤狗日」。



2、忌吃米飯

相傳初三是「穀子生日」，為了祈求來年農作豐收，傳統上這天不吃米。



3、不宜動刀剪

避免口舌是非，也有「剪斷財路」的迷信說法，守住財氣不被「剪斷」。



4、忌點燈過晚、不宜晚睡

為了不干擾「老鼠娶親」，人們會提早熄燈睡覺，也順便讓忙碌兩天的人們好好休息。

