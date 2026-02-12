彰化月影燈季可愛爆擊！櫻桃小丸子騎跳跳馬光雕秀，點燈時間 交通先看。

2026彰化月影燈季可愛翻天！八卦山大佛變身跳跳馬戲團，還有櫻桃小丸子陪你逛燈會、搭木馬抽大獎。

彰化人期待已久的冬日盛會「2026彰化月影燈季」在八卦山大佛風景區可愛變身了！這次的主題完全沒在開玩笑，直接請出童年女神櫻桃小丸子和繽紛的跳跳馬Rody一起開派對。從現在開始一直到3月初，每晚都會點亮最浪漫的燈火，不但能看到超巨大的聯名主燈，甚至還有旋轉木馬可以免費乘坐。不管是想約會拍照還是帶小孩來放電，這裡絕對是馬年開春最狂的旅遊首選，趕快把相機充飽電準備出發。



▲2026彰化月影燈季從高空俯瞰大佛與城市夜景，燈光與藍色射線交織出壯麗景觀。

▲彰化月影燈季神祕的紫色光影長廊，上方圓形燈飾猶如穿梭在星際隧道中。





八卦山變成彩色馬戲團

誰說大佛風景區只能嚴肅莊嚴。今年彰化縣政府直接把整座山頭改造成「跳跳馬戲團」，到處都能看到充滿童趣的馬戲團燈組，走在步道上就像闖進奇幻世界。最吸引人的就是那份溫馨又熱鬧的過節氛圍，彩色光影灑在樹叢間，隨便一個轉角都是滿滿的網美打卡點。這種結合馬年意象與嘉年華風格的設計，完全顛覆大家對傳統燈會的想像，讓八卦山一躍成為全台灣討論度最高的人氣景點，保證讓大家在夜晚逛到捨不得回家。



▲彰化月影燈季牌樓下的步道變身繽紛嘉年華，紅白馬戲團帳篷搭配燈海超熱鬧。





小丸子Ｘ跳跳馬主題燈光秀必看

這次最狂的亮點就是「雙IP聯名」聲光饗宴。現場不僅有櫻桃小丸子與跳跳馬Rody的主燈，最驚喜的是還搭配了小丸子的原版主題曲與經典配音，聽到聲音的瞬間真的會讓人回憶湧現。如果是電影迷，千萬要鎖定週五到週日的特別活動，現場會加碼九把刀新片《功夫》的雷射光雕秀，視覺震撼度直接拉滿。這種結合動畫與電影元素的燈光秀，讓看燈會不再只是走馬看花，而是視覺與聽覺的雙重享受，絕對是這場活動的靈魂核心。



▲彰化月影燈季最大亮點就是雙IP，跳跳馬和櫻桃小丸子攜手賣萌。





免費旋轉木馬與抽獎攻略

除了看燈拍美照，活動現場還準備了滿滿的驚喜好禮要送給大家。只要在彰化縣內消費滿300元，或是動動手指加入官方LINE好友，就能體驗夢幻的旋轉木馬。更狂的是，主辦單位這次大手筆舉辦集章活動，只要跑完指定的三個燈區，就有機會把iphone17或是最新款的switch2帶回家。這種有得玩又有得拿的好康，難怪會吸引這麼多民眾湧入。大家別忘了趁著春節假期，先去大年初一登場的花在彰化賞花，晚上再回來看燈。



▲彰化月影燈季有彩色 Rody 燈飾在水池畔一字排開，水面倒影營造出浪漫童話感。

▲超吸睛的 Rody 熱氣球造型充氣裝置，搭配雲朵燈飾可愛度爆表。

2026彰化月影燈季活動整理

展出時間：即日起至2026年3月1日

點燈時段：每天17點30分至22點00分。

旋轉木馬優惠：憑彰化114年12月至115年2月消費滿300元發票，或現場加入「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘1次。

集章抽大獎：在月影燈季、花在彰化、員林燈會任選2處掃描QRcode，抽iphone17、switch2。

週末特別限定：週五至週日限定展演九把刀電影《功夫》版雷射光雕。





如何前往八卦山 交通指南

搭乘高鐵：抵達「台中站」後，轉搭「台灣好行6936鹿港祈福線」至文化局（八卦山大佛風景區）站下車。

搭乘台鐵：抵達「彰化火車站」後，可轉搭彰化客運「18路」公車，或員林客運「6911路」至縣議會站下車，步行約10分鐘即可抵達。

自行開車：由國道1號彰化交流道下，接台19線往市區方向，依導引牌指示前往卦山路即可。

停車資訊：建議停放在山下的縣立體育場、博愛街或旭光路周邊收費停車場，再散步上山避免塞車。

綠色交通：可租借MOOVO公共自行車至「彰化縣立圖書館」或「卦山村」站還車，步行入園最環保。





2026燈會打卡攻略要先看！

