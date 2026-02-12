2026高雄走春景點推薦！高美館春節市集16大新春活動，春節開放時間一次看。

2026高雄走春景點推薦！高美館推出春節市集、親子摺紙等16大新春活動，情人節特展票買一送一。

高雄走春景點推薦！高美館為迎接2026農曆春節，串聯兒童美術館、內惟藝術中心，推出以「Happy Horse！快樂馬不停！」為主題的一系列走春活動，本次策劃包括親子創作活動、藝文展覽、新春市集，以及情人節專屬買一送一優惠等，不論是想帶孩子體驗創意藝術DIY，或是情侶約會，高美館園區三大館場打造16大新春藝術活動，邀請大家春節時期來高美館逛逛。



▲2026高雄走春景點首選！高美館串聯三大館場以「快樂馬不停」為主題，推出16大新春活動。



▲高美館春節活動涵蓋親子手作活動、新春市集，開啟藝術感滿滿的新年。

高美館春節特展導覽與情人節買一送一

高美館春節期間針對熱門特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》、《Mr.の奇想愛情》，連假期間每天下午都有專家導覽，在初二、初四更規劃以藝術家風格創作的創意拼貼、摺紙彩馬、絹印彩繪等多場互動體驗，針對2/14情人節，特別祭出情侶、夫妻同行享特展門票、語音導覽機租借買一送一的超值優惠，現場更同步舉辦「馬年拼好緣－拼圖鑰匙圈手作」，邀請伴侶一起完成紀念小物。



▲高美館特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》春節期間每天下午都有專家導覽，帶你深度解析馮．沃爾夫藝術世界與科技的融合。





高美館春節親子活動

高美館、兒美館與內惟藝術中心3館年節期間推出多個親子活動，大年初一便有「馬上福到迎新年」，可以親手印製藝術家陳絲穎創作的馬年春聯與斗方，將祝福帶回家收藏，也推出「馬吉馬力」、「紙藝動動馬」與「年獸型，不形？」等親子活動，運用剪紙、粉彩與繪畫活動轉化成馬年朝氣，此外，也有積木達人吳寬瀛解析前輩建築師的結構美學，高美館園區春節親子活動帶小孩開玩。



▲高美館春節活動！初一版印活動深受歡迎，民眾親手製作馬年春聯將新春祝福帶回家收藏。

高美館新春市集連續3天

高美館新春市集「小世界—新春小徑」將於2/20-2/22連續舉辦3天，集結職人手作、原創設計、特色餐飲，讓民眾在散步高美館園區時，一邊感受過年熱鬧氛圍，高美館自有品牌「高美書屋」同步推出《春之頌歌》杜邦紙托特包，不限金額消費就能加購帶回家，並規劃台灣在地品牌期間限定櫃、專屬商品組合優惠，只要在特展商店消費滿688元，還可參加扭蛋活動抽好禮，內惟藝術中心「內惟翩翩」也祭出多樣滿額優惠，讓每位走春讀者都能在購物中留下美好紀念。



▲高美館春節親子活動豐富多元，運用彩繪與剪紙等媒材，激發孩子對藝術美學的想像。



▲高美書屋推出限定托特包，不限金額消費就能加購帶回家。

高美館園區 新春開館時間

2/15(日)小年夜、2/17(二)初一~2/22(日)初六 09:30-17:30 ，除夕休館







兒美館 新春開館時間

2/15(日)小年夜 10:00-17:00、2/21(六)初五～2/22(日)初六 09:30-17:30

2/1(二)初一～2/20(五)初四 10:00-17:00，除夕休館







內惟藝術中心 新春開館時間

2/15(日)小年夜、2/17(二)初一~2/22(日)初六 09:30-17:30 ，除夕休館





高美館新春限定加碼優惠

高美之友新春入會好禮

活動日期： 即日起至3月8日(日)

活動地點： 高美館、內惟藝術中心

活動內容： 在高美館／內惟藝術中心現場申辦會員，可獲得新春專屬好禮。申辦美藝會員贈《馮．沃爾夫的花園堡壘》設計款Ｎ次貼乙個；申辦暢藝會員，贈《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展導冊乙本；新春加碼再送「展覽限定海報」乙份(兩館分別不同款式)。



《春之頌歌》滿額袋我走

活動日期： 2月14日(六)至2月22日(日)

活動地點： 高美書屋、內惟翩翩

活動內容： 不限金額消費，即可以199元加購《春之頌歌》杜邦紙托特包，或單筆消費滿3,500元直接贈送。





高美館園區 新春活動資訊

馬年拼好緣-拼圖鑰匙圈手作

活動日期：2月14日(六)情人節

活動時間：10:00-12:00、14:00-16:00

活動地點：高美館 美術資源教室

活動內容：在馬年的祝福中，和重要的人一起動手完成一件專屬的小物，為彼此留下一份充滿心意的小小紀念。



馬上福到迎新年—新春版印活動

活動日期：2月17日(二)初一

活動時間：14:30-16:30

活動地點：高美館 雕塑大廳

活動內容：憑入館或特展門票，免費印製由藝術家陳絲穎創作的版印字畫紅包及斗方，體驗藝術的美好。

馬吉馬力◆迎新賀禧

活動日期：2月17日(二)初一

活動時間：10:30-11:30、15:00-16:00

活動地點：兒童美術館 中庭

活動內容：用剪紙迎新，透過各式媒材貼合發揮創意，一起創作獨一無二的幸福「搖搖馬」。



高美館特展策展團隊帶你深入馮．沃爾夫的藝術世界與跨界對話

活動日期：2月17日(二)初一至2月22日(日)初六

活動時間：13:30-14:30

活動地點：高美館 雕塑大廳

活動內容：由策展團隊帶領，深入馮．沃爾夫的花園堡壘世界中藝術與科技的跨界對話。



此拼圖非彼拼圖－拼貼一只花園堡壘

活動日期：2月18日(三)初二

活動時間：14:00-16:00

活動地點：高美館 雕塑大廳

活動內容：結合立體主義、浮世繪與超現實元素，帶著拼貼之魂，拼貼一只紙上的花園堡壘。



彩繪春行．紙藝動動馬

活動日期：2月19日(四)初三

活動時間：14:00-16:00

活動地點：高美館 雕塑大廳

活動內容：透過塗鴉與造型剪裁，製作屬於自己的紙藝動動馬，在玩樂中體驗結構、平衡與創意的樂趣。



摺彩馬，樂迎春

活動日期：2月19日(四)初三

活動時間：14:00-14:30、15:00-15:30、16:00-16:30

活動地點：內惟藝術中心 東側步道

活動內容：親子摺紙創作立體小馬，並以藝術家Mr.的創作方法進行顏料噴濺與滴灑上色，創作年節色彩紙塑小馬。



Kspace《關於那個三月，我所記得的一些事》─劇場《半爿天烏弄弄》

活動日期：2月20日(五)初四

活動時間：14:00-14:30

活動地點：高美館地下一樓 Kspace高雄實驗場

活動內容：由黃勤芳以受難者遺族第四代為敘事主角，透過物件與空間行動，回望1947年的高雄二二八事件，重新理解歷史所留下的痕跡。



2026高雄獎王淨薇〈永遠維持現狀〉行為表演

活動日期：2月20日(五)初四、2月21日(六)初五

活動時間：15:00-15:30

活動地點：高美館 4樓展覽室

活動內容：2026高雄獎入選作品 〈永遠維持現狀〉，作品取材自二二八事件影像，藝術家王淨薇以跪地擦拭行為消解畫面，透過身體勞動回應歷史影像的脆弱與記憶保存的不確定性。



我的超扁平宇宙．新春絹印彩繪派對

活動日期：2月20日(五)初四

活動時間：14:00-16:00

活動地點：內惟藝術中心 東側步道

活動內容：呼應特展Mr.風格的超扁平藝術，以絹印大眼線稿搭配在地圖樣與複合媒材，創作出具有超扁平藝術風格的繽紛版畫。



高美館春節戶外市集【小世界一新春小徑】

活動日期：2月20日(五)初四至2月22日(日)初六

活動時間：14:00-19:00

活動地點：高美館 戶外草皮區

活動內容：集結各式攤位，在春節連假期間提供放鬆愜意的戶外逛遊體驗。



陳仁和建築中的幾何之森

活動日期：2月21日(六)初五

活動時間：14:00-14:50、15:00-15:50、16:00-16:50

活動地點：高美館 雕塑大廳

活動內容：積木達人吳寬瀛老師帶領大家利用小木條互動，從建築形式、空間概念的基本架構與原理，在動手做的互動過程中，認識到立體空間和幾何世界的無限想像。



年獸型，不形？

活動日期：2月21日(六)初五

活動時間：14:30、15:30（共兩場）

活動地點：內惟藝術中心 東側步道

動內容：探索各種材質與紋理，親手找出並創作出你心中傳說年獸的樣貌。



藝馬當先，趣塗畫

活動日期：2月22日(日)初六

活動時間：11:30-12:10、14:00-14:40

活動地點：內惟藝術中心 東側步道

活動內容：邀請親子利用粉彩、螢光噴霧與蠟筆，做出應景的春節掛飾。



感動馬．創意彩繪

活動日期：2月22日(日)初六

活動時間：14:30-16:30

活動地點：高美館 雕塑大廳

活動內容：帶回藝術家莊普創作「感動馬」素坯，加上個人的創意彩繪、拼貼，為新的一年迎來「一馬當先」的契機。



年度特展《馮．沃爾夫的花園堡壘》定時導覽

活動日期：2月17日(二)初一至2月22日(日)初六

活動時間：10:30-11:30

活動地點：高美館 雕塑大廳集合

活動內容：由導覽人員帶領觀眾深入了解年度特展的精彩細節。





高美館新春活動參與注意事項

1、高美館入館請先至一樓售票中心購票進場；兒美館及內惟藝術中心免票。

2、特展專家導覽、定時導覽為收費活動，請於活動前至雕塑大廳報名並繳費，一人一機，詳細辦法請至官網查詢。

2026春節展覽必逛推薦

